Remy Gardner blessé au poignet dans une chute en motocross

Remy Gardner est venu allonger la liste des pilotes blessés lors d'entraînements en motocross. Le pilote australien, qui fait ses débuts cette saison dans la catégorie MotoGP, a subi une chute samedi, ce qui lui a valu une fêlure du poignet droit. Il a dû être opéré mardi, pris en charge par le docteur Xavier Mir, directeur de l’unité de chirurgie de la main et de microchirurgie du département de traumatologie et chirurgie orthopédique de l’Hôpital universitaire Dexeus, à Barcelone.

"À la suite d'un incident lors d'un entraînement de motocross samedi, Remy s'est fait une petite fissure au poignet droit", a expliqué le team Tech3 mardi soir. "Le docteur Mir l'a opéré aujourd'hui et a posé deux vis. L'opération a été un succès et notre pilote commencera son processus de récupération vendredi. Bon rétablissement, champion !"

Champion du monde en titre de la catégorie Moto2, Remy Gardner rejoint cette année le team Tech3 pour faire ses débuts en MotoGP au guidon d'une KTM. Recruté en juin dernier, il a ensuite été rejoint par Raúl Fernández, qui était déjà son coéquipier en 2021 dans la catégorie intermédiaire et qui s'est révélé son plus grand adversaire pour le titre, leur duel prenant fin au dernier Grand Prix de la saison.

Il a pu découvrir la KTM RC16 au mois de septembre en prenant part avec Fernández au test MotoGP de Misano mais c'est à Jerez, une fois la saison terminée, qu'il a véritablement entamé son adaptation à sa nouvelle machine. Une entrée en matière douloureuse pour lui, car il s'était fait mal aux côtes. Il suivait malgré tout sa préparation classique ces derniers jours lors de cette chute en motocross.

En entamant sa récupération de l'opération vendredi, il lui restera dix jours pour se remettre en forme en vue de ses prochains essais : il doit prendre part au shakedown du test de Sepang, auquel participent les rookies, les pilotes essayeurs et les titulaires du constructeur bénéficiant des concessions réglementaires, Aprilia. Cette séance durera trois jours et sera suivie, les 5 et 6 février, par le premier test collectif de présaison. On devrait retrouver à cette occasion Marc Márquez, lui-même blessé en enduro fin octobre et que l'on n'a plus revu au guidon de sa MotoGP depuis.

