Les portes du MotoGP se referment pour Remy Gardner et Darryn Binder

Le week-end autrichien aura été bien animé en dehors de la piste, entre annonces et réunions d'importance. Au fil des jours, l'échiquier MotoGP prend peu à peu forme, alors que se dessinent le line-up de l'équipe Tech3 et celui de RNF.

Vendredi, c'est sur la formation française qu'étaient braqués les projecteurs, avec l'annonce d'un nouveau partenariat qui lui confèrera en 2023 le statut d'équipe d'usine GasGas, du nom de l'une des marques du groupe Pierer Mobility, la "grande famille" à laquelle appartient KTM. Ce changement d'image s'accompagne du retour de Pol Espargaró, également confirmé à cette occasion.

Pit Beirer et Hubert Trunkelpolz, deux des responsables du programme autrichien, n'ont pas été en mesure de compléter cette communication par l'officialisation d'un line-up complet, cependant ils ont frappé un grand coup en lançant publiquement à l'attention de Miguel Oliveira l'invitation de les rejoindre. Un coup pour rien ? C'est possible, car le pilote portugais avait déjà décliné l'offre il y a plusieurs semaines et semble en passe de rejoindre RNF et le giron Aprilia.

Oliveira a contribué à entretenir le suspense en indiquant vouloir prendre sa décision une fois la course passée. Dimanche, après l'arrivée du Grand Prix, il assurait qu'il y aurait quoi qu'il arrive une réponse à Misano : "Oui, d'autant que j'ai demandé une semaine." Une semaine de réflexion donc − à condition que la décision revienne au pilote, ce qui ne sera pas le cas s'il a déjà trouvé un accord avec Aprilia.

Miguel Oliveira

Un autre des noms encore cité ces derniers jours pour faire équipe avec Pol Espargaró est quant à lui à présent écarté. Il s'agit de Remy Gardner, qui a lui-même confirmé dimanche après-midi qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la catégorie reine. "Non", a-t-il indiqué lorsqu'il lui a été fait remarquer que son avenir ne se présentait pas bien. "Il semble ne rien y avoir en MotoGP. KTM l'a encore fait… C'est tout ce que je peux dire", a-t-il ajouté, visiblement dépité.

Champion du monde Moto2 l'an dernier, le pilote australien avait été promu avec son coéquipier Raúl Fernández, le constructeur de Mattighofen ayant souhaité leur faire suivre la voie tracée entre le team Ajo et les structures KTM en MotoGP. Mais leur saison se révèle particulièrement difficile, tous deux occupant actuellement les dernières places du championnat, et Gardner se résigne désormais à l'idée que l'aventure va tourner court.

Son coéquipier s'en sort bien mieux. Comme le rapportait Motorsport.com ce dimanche, Stefan Pierer a en effet tenu une réunion avec Raúl Fernández afin de débloquer la situation de l'Espagnol, qui souhaitait partir pour RNF. Cela a abouti à un accord, moyennant une clause de sortie. La situation de Miguel Oliveira se croise-t-elle avec celle du jeune rookie ? Il apparait peu probable à ce stade que la direction de KTM parvienne à convaincre Aprilia de se passer du Portugais, et celui-ci de rester sur la RC16 en dépit d'un contrat supposé plus lucratif proposé par Mattighofen.

Darryn Binder

En l'état actuel des choses, alors que plus de la moitié du plateau 2023 est déjà constituée, peu de places restantes laissent de place au doute : Joan Mir est proche d'une officialisation chez Repsol Honda ; les trois guidons à attribuer chez Ducati et Pramac reviendront à Johann Zarco, Jorge Martín et Enea Bastianini, seule la destination exacte des deux derniers cités devant être précisée ; les deux pilotes VR46 devraient être confirmés et la place restant à pourvoir chez LCR ira à un pilote japonais. Les formations de Tech3 et RNF sont donc celles qui ont conservé jusqu'à présent la plus grande marge de manœuvre, mais leurs pions prennent place conjointement avec une certaine logique.

Ainsi, il ne passe pas inaperçu qu'outre Remy Gardner, Darryn Binder a lui aussi écarté dimanche toute chance de rester dans la catégorie reine la saison prochaine, alors qu'il dispute sa première année avec RNF. "Pour l'instant, j'espère aller en Moto2 parce que le MotoGP ne semble plus être une option. Je ne sais pas exactement où, j'attends que mon manager arrive avec des offres pour moi et je choisirai la meilleure", a indiqué le pilote sud-africain, semblant accepter son sort sereinement.

Il est donc aujourd'hui tout à fait probable que l'équipe de Razlan Razali, qui passera dans le groupe Aprilia la saison prochaine, confie ses RS-GP à un binôme Oliveira-Fernández. La liste des favoris pour s'attribuer la deuxième place chez Tech3 glisse quant à elle vers le nom d'Augusto Fernández. Toujours dans une volonté de promouvoir la filière de formation interne, KTM rééditerait ainsi la démarche de l'an dernier en faisant débuter dans la catégorie reine le pilote Ajo, actuellement en lutte pour le titre Moto2.

Si, en revanche, Oliveira devait accepter l'offre de KTM, Razlan Razali devrait probablement s'en remettre au choix d'Aprilia pour désigner le coéquipier de Raúl Fernández. Le nom de Celestino Vietti a un temps circulé, à moins que la marque se tourne vers le Superbike pour compléter son line-up.

Le plateau MotoGP 2023