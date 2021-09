Premier test MotoGP pour Gardner et Fernández

Remy Gardner et Raúl Fernández vont avoir l'opportunité de piloter pour la première fois la KTM RC16 lors du test collectif qui se tiendra la semaine prochaine à Misano.

Actuellement coéquipiers dans le team Ajo en Moto2, ils sont aussi adversaires, en lutte pour le titre de la catégorie intermédiaire. Avec neuf victoires à eux deux et cinq doublés à ce stade, ils viennent déjà de mathématiquement sceller le titre des équipes et sèment un peu plus chaque week-end les autres prétendants à la couronne des pilotes.

Cette saison parfaite leur a déjà valu leur promotion vers la catégorie reine, puisqu'ils rejoindront le team Tech3 la saison prochaine en remplacement de Danilo Petrucci et Iker Lecuona. Mais ils n'attendront pas les premiers essais officiels de l'intersaison pour faire leurs débuts au guidon de la MotoGP.

Après la course qui s'est tenue hier à Alcañiz, le championnat prend cette semaine la route de Misano pour le premier des deux Grands Prix prévus sur le circuit Marco Simoncelli. Une fois celui-ci bouclé, les pilotes MotoGP se retrouveront à nouveau le mardi et le mercredi pour deux jours d'essais, avant de se rendre aux États-Unis pour la manche d'Austin prévue la semaine suivante. Ce test offrira à Gardner et Fernández l'opportunité de goûter pour la première fois au pilotage d'une MotoGP, avec un roulage prévu pour eux lors de la seconde journée.

"Mercredi après la course de Misano, Raúl et moi on aura une demi-journée, deux trains de pneus, juste pour se faire une idée des sensations offertes par la grosse cylindrée", a expliqué Remy Gardner au site officiel du MotoGP. "Je souhaite remercier KTM pour cette opportunité, ce sera vraiment fun. Essayer cette moto, c'est un rêve qui se réalise ! Ça arrive plus tôt que ce à quoi je m'attendais alors ce sera vraiment fun et j'ai hâte. On est concentré sur le Moto2, mais ce sera un petit avant-goût. 300 cv… j'ai hâte !"

Ce test de Misano réunira la plupart des pilotes MotoGP, ainsi que plusieurs essayeurs. Ce sera notamment le cas de Dani Pedrosa, dont la participation au Grand Prix a un temps été envisagée avant d'être écartée. Parmi les autres rookies de la saison prochaine, Ducati n'a pas encore prévu que Marco Bezzecchi fasse ses débuts à cette occasion, bien que Pablo Nieto ait confirmé en marge du Grand Prix d'Aragón que VR46 espère bientôt annoncer sa signature dans son équipe MotoGP.