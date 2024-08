Peu reposé mais heureux, Zarco vise le rang de premier pilote Honda

Johann Zarco revient dans le paddock MotoGP auréolé d'une victoire de prestige acquise en endurance, sur les 8 Heures de Suzuka, acquise avec l'équipe Honda. Un objectif que s'était fixé le Français depuis un moment et pour lequel il avait consenti d'importants efforts au cours de cette première partie de saison.

Objectif atteint, donc, pour celui qui ramène de cette expérience de bons sentiments, ainsi que la satisfaction de se dire que cet investissement personnel a porté ses fruits. Et qui ne ferme pas la porte à d'autres grands évènements d'endurance tels que le Bol d'Or, à certaines conditions, ou à la défense de sa victoire à Suzuka l'an prochain...

Johann, vainqueur des 8 Heures de Suzuka, wow ! Veux-tu y retourner l'an prochain ou c'est fini ?

Je ne sais pas si je reviendrai l'an prochain, il faut voir le calendrier, et c'est exigeant ! L'investissement à mettre dans cette course est assez important et oui, c'était une pause de trois semaines, mais dans ce total de trois semaines, j'ai eu quatre jours puis deux jours à la maison, donc six jours, et même pas consécutifs ! Quand on me dit : "c'était bien d'avoir trois semaines de vacances !", je dis que je n'en ai eu que quatre puis deux à la maison, pas trois semaines ! Donc voyons l'an prochain.

Le niveau est aussi assez élevé à Suzuka : les pilotes connaissent vraiment bien la piste, même les pilotes européens, qui étaient solides. Ducati peut être solide l'an prochain ! Si je le refais, c'est pour gagner de nouveau mais il faut faire un test avant pour se préparer. Je ne sais pas comment sera le calendrier. C'est une course que j'aimerais encore faire, peut-être une fois que je ne courrai plus en MotoGP, pour m'y préparer encore mieux. Je suis content d'avoir fait ça. La victoire était clairement l'objectif mais j'ai pu voir que ce n'était pas si facile de la remporter et qu'il fallait vraiment que je me concentre sur la moto et m'adapte.

Et tout ce travail d'adaptation que j'ai dû faire devant une équipe constituée de gens à 100% japonais m'a aussi aidé, je pense, à améliorer mes relations avec la mentalité japonaise des ingénieurs et je pense que ça peut être utile pour les prochains pas en MotoGP.

Et quid d'autres courses d'endurance comme le Bol d'Or ?

Il y a d'autres courses légendaires que j'aimerais faire, mais avec la quantité d'énergie qu'il faut mettre dans une course de huit heures, au cours d'une saison MotoGP, je crois qu'il n'est pas possible de faire une course de 24 Heures. Je pense que ce n'est pas très fin. Ce qui est dur dans une course de 24 Heures est le fait de ne pas dormir. Et avec l'intensité des semaines MotoGP, je ne peux pas me permettre de ne pas dormir pendant un week-end de course, même avec une petite pause. Je pense qu'une course de 24 Heures est moins exigeante que Suzuka sur huit heures car il fait moins chaud, mais c'est une grosse concentration pour 24 Heures et j'aimerais le faire mais pas en tant que pilote MotoGP.

As-tu une influence dans l'équipe quand tu arrives comme ça ou fais-tu ce qu'on te dit de faire ? 'Rentre dans ces temps, pas plus vite, pas plus lentement'…

Pas plus vite, c'est dur à dire ! Car quand tu peux être rapide, c'est toujours mieux et l'équipe est contente ! Mais avec HRC, Honda, cette moto prête pour les 8 Heures de Suzuka et les deux pilotes eux aussi prêts pour cette piste, ils savaient qu'ils avaient cette capacité à s'adapter, et à dire ‘on adapte la moto à toi'. J'ai aimé ça, car parfois je ne pouvais pas faire des choses que je souhaitais et j'étais nerveux, mais je me disais ‘OK, j'ai été en capacité de m'adapter' et j'avais une bonne vitesse sur la moto.

Cela m'a fait plaisir et je me suis dit que je pouvais faire la même chose en MotoGP… Pas en pilotant comme la CBR car c'est une moto différente, des pneus différents, mais la capacité d'adaptation peut encore être employée en MotoGP.

Quelles sont tes attentes pour le reste de la saison ?

En début d'année, je disais que le top 10 serait un bon objectif à atteindre. Durant cette première moitié de saison, ce fut un objectif trop élevé, pour le moment. Juste atteindre les points est une grande satisfaction.

Pour la seconde moitié de saison, je vise encore ces points, sur toutes les courses, pour faire mes petits pas au championnat et être le premier pilote Honda et confirmer ma position, ressentir que ce que je fais est la bonne façon de faire. Je peux être rapide mais je souhaite le confirmer en course et faire un pas en avant moi-même pour mieux contrôler la moto, la catégorie et toujours mieux performer en week-end de course.