Repsol et Honda vont mettre fin à 30 ans de partenariat en MotoGP

Depuis 1995, l'union de Honda et de Repsol a accompagné les plus grands noms des Grands Prix moto. Sponsor le plus ancien et le plus réputé du championnat, la compagnie pétrolière espagnole figurait à l'époque sur la Honda NSR500 de Mick Doohan et Alex Crivillé, avant d'être associée à la RC211V de Valentino Rossi ou la RC213V de Marc Márquez, pour ne citer qu'eux.

En 30 ans, les chiffres atteints représentent à eux seuls tout un pan de l'Histoire des Grands Prix : 15 titres mondiaux, 183 victoires et 455 podiums. Mais depuis 2020, l'aura de Repsol Honda s'est affadie, au point que Márquez a quitté le navire avant la fin prévue de son contrat et que, dans les trois championnats, le groupe se trouve en position de lanterne rouge. Au classement des équipes, le team LCR devance même l'équipe officielle Repsol Honda.

Cette dégringolade a déjà eu pour effet de réduire la présence des logos et des couleurs de Repsol sur les RC213V cette saison, la livrée emblématique ayant disparu pour laisser plus de place à l'identité graphique de la marque alors que l'exposition médiatique s'est réduite.

D'après les informations de Motorsport.com, cette union va prendre fin à l'automne prochain et Repsol ne fera plus partie des sponsors de Honda pour la saison MotoGP 2025. Durant le premier tiers de cette saison, ni le constructeur ni la compagnie pétrolière n'ont décidé de prolonger leur partenariat.

La firme japonaise a désormais plusieurs offres pour orner son prototype officiel de couleurs différentes l'année prochaine, tandis que Repsol veut désormais se concentrer sur les biocarburants. La marque pourrait donc avoir un intérêt dans le fait que son image reste liée à celle du MotoGP, par exemple en devenant l'un des fournisseurs des carburants durables adoptés par le championnat.

Le règlement actuel veut que les équipes MotoGP utilisent 40% de carburants issus de matériaux non fossiles, avant de passer à 100% en 2027 lorsqu'entrera en vigueur le nouveau règlement technique. Cette transformation vers un sport plus durable, Repsol veut y participer à plus grande échelle, sans se concentrer sur une seule équipe.