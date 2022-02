Repsol Honda présente sa livrée 2022

Charger le lecteur audio

Tandis que les premiers tests de la saison ont démarré sur le circuit de Sepang le week-end dernier et se poursuivront dès vendredi en Indonésie, les équipes MotoGP dévoilent une à une leur livrée 2022. Aujourd'hui, c'est au tour de Repsol Honda d'effectuer sa rentrée des classes en compagnie de ses deux pilotes, Marc Márquez et Pol Espargaró, et de présenter ses couleurs, toujours fidèles au trio orange-blanc-rouge de la marque Repsol qui caractérisent le constructeur depuis de nombreuses années.

La RC213V 2022 paraît peut-être similaire à celle de 2021 en terme de livrée, mais au niveau technique les changements sont notables, notamment du côté de l'aérodynamique avec un aileron avant double. Les ingénieurs japonais se sont concentrés sur ce point tout l'hiver, afin d'apporter une meilleure adhérence à l'arrière et de rendre la moto plus facile à piloter pour l'intégralité de ses pilotes, hormis Márquez.

L'Espagnol est en effet le seul à avoir pu rester rapide avec cette machine depuis plusieurs années, mais le souci semble être bientôt résolu. Les résultats du test en Malaisie vont dans ce sens, l'ensemble des pilotes s'étant dit satisfaits. La demande s'était en effet faite de plus en plus pressente depuis les soucis de santé de Márquez et son absence de la compétition en 2020, contraignant le constructeur à prendre une nouvelle voie de développement.

L'aérodynamique n'est toutefois pas le seul point amélioré puisque l'intégralité du package a progressé. Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC, décrit même "le plus gros changement de l'ère règlementaire actuelle" avec une machine revue côté moteur, châssis et électronique dans le but de corriger les points faibles clairement identifiés, mais aussi de rattraper les marques concurrentes qui ont pris l'ascendant.

Décrit dès ses premiers essais comme "un nouveau concept", le modèle 2022 est le fruit des nombreuses études qui ont pu être menées depuis le début de la crise sanitaire et du gel de développement momentanément mis en place. "Compte tenu des circonstances dues au Covid, nous avons eu une période de développement un peu plus longue, et c'est peut-être la raison pour laquelle la moto a changé un peu plus qu'avec la phase habituelle faite d'une étape", explique Takeo Yokoyama, directeur technique.

Avec cette machine complètement revue, Honda affiche clairement ses ambitions pour 2022 et l'objectif est clair : renouer avec la victoire, grâce à chacun des deux pilotes. "Les dernières années ont été difficiles, mais je pense que la vie est faite de challenges. Et même si nous avons connu de véritables problèmes, nous avons réussi à continuer à avancer en tant que groupe, en tant qu'équipe", souligne Alberto Puig, team manager Repsol Honda. Et d'affirmer : "Nous sommes ici pour nous battre et pour gagner."

L'équipe officielle laisse désormais la place à son team satellite, LCR Honda, qui effectuera sa présentation ce mercredi matin à 10h30.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 En ligne Photos | Vidéo Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Photos | Vidéo Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février, 12h En ligne Photos | Vidéo LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février, 11h En ligne VR46 Racing Team 24 février, 12h En ligne