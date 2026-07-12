Tous les résultats et classements du GP d'Allemagne MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix d'Allemagne, 11e manche de la saison 2026 de MotoGP au Sachsenring.
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
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Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
- Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour en course : Marc Márquez (Ducati)
- Victoire du sprint : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour du sprint : Fabio Di Giannantonio (VR46)
- Pole position : Marc Márquez (Ducati)
Le classement du Grand Prix d'Allemagne MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|30
|
40'53.148
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|30
|
+1.996
40'55.144
|1.996
|20
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|30
|
+5.104
40'58.252
|3.108
|16
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|30
|
+7.684
41'00.832
|2.580
|13
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|30
|
+11.372
41'04.520
|3.688
|11
|6
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|30
|
+11.495
41'04.643
|0.123
|10
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|30
|
+17.560
41'10.708
|6.065
|9
|8
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|30
|
+18.683
41'11.831
|1.123
|8
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|30
|
+19.140
41'12.288
|0.457
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|30
|
+22.137
41'15.285
|2.997
|6
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|30
|
+22.280
41'15.428
|0.143
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|30
|
+26.154
41'19.302
|3.874
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|30
|
+30.910
41'24.058
|4.756
|3
|14
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|30
|
+31.511
41'24.659
|0.601
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|30
|
+38.122
41'31.270
|6.611
|1
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+4 Tours
36'11.126
|4 Tours
|Abandon
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|21
|
+9 Tours
29'17.992
|5 Tours
|Accident
|dnf
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+22 Tours
12'03.912
|13 Tours
|Accident
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+24 Tours
9'26.975
|2 Tours
|Accident
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
+27 Tours
4'57.658
|3 Tours
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP d'Allemagne MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|3
|
1'21.088
|161.824
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|3
|
+0.044
1'21.132
|0.044
|161.736
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|3
|
+0.065
1'21.153
|0.021
|161.694
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|3
|
+0.096
1'21.184
|0.031
|161.632
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.131
1'21.219
|0.035
|161.563
|6
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|3
|
+0.139
1'21.227
|0.008
|161.547
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|4
|
+0.195
1'21.283
|0.056
|161.435
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
+0.207
1'21.295
|0.012
|161.412
|9
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|3
|
+0.533
1'21.621
|0.326
|160.767
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|3
|
+0.547
1'21.635
|0.014
|160.739
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|3
|
+0.669
1'21.757
|0.122
|160.500
|12
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|3
|
+0.684
1'21.772
|0.015
|160.470
|13
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|3
|
+0.700
1'21.788
|0.016
|160.439
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|5
|
+0.815
1'21.903
|0.115
|160.213
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+0.817
1'21.905
|0.002
|160.209
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|4
|
+0.823
1'21.911
|0.006
|160.198
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|3
|
+0.897
1'21.985
|0.074
|160.053
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|3
|
+0.932
1'22.020
|0.035
|159.985
|19
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|3
|
+0.990
1'22.078
|0.058
|159.872
|20
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|5
|
+1.024
1'22.112
|0.034
|159.806
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP au Sachsenring
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|163.4
|12
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|163.3
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|163.0
|6
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|162.6
|5
|6
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|162.6
|4
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|162.3
|3
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|162.2
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|161.9
|1
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|161.6
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|161.6
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|161.5
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|161.4
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|161.3
|15
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|161.0
|16
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|161.0
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|160.4
|18
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|160.3
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|159.3
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+10 Tours
6'47.446
|10 Tours
|162.1
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP au Sachsenring
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|2
|
1'20.119
|163.781
|2
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|2
|
+0.098
1'20.217
|0.098
|163.581
|3
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|3
|
+0.167
1'20.286
|0.069
|163.440
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|2
|
+0.170
1'20.289
|0.003
|163.434
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|2
|
+0.172
1'20.291
|0.002
|163.430
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|3
|
+0.182
1'20.301
|0.010
|163.410
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|3
|
+0.397
1'20.516
|0.215
|162.973
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|3
|
+0.501
1'20.620
|0.104
|162.763
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|2
|
+0.633
1'20.752
|0.132
|162.497
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|3
|
+0.764
1'20.883
|0.131
|162.234
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|3
|
+0.834
1'20.953
|0.070
|162.094
|12
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|4
|
+0.988
1'21.107
|0.154
|161.786
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|3
|
+1.057
1'21.176
|0.069
|161.648
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|3
|
+1.176
1'21.295
|0.119
|161.412
|15
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|4
|
+1.214
1'21.333
|0.038
|161.336
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|4
|
+1.249
1'21.368
|0.035
|161.267
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+1.298
1'21.417
|0.049
|161.170
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|2
|
+1.417
1'21.536
|0.119
|160.935
|19
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|3
|
+1.570
1'21.689
|0.153
|160.633
|20
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|3
|
+1.624
1'21.743
|0.054
|160.527
|Voir les résultats complets
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