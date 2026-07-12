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Tous les résultats et classements du GP d'Allemagne MotoGP 2026

Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix d'Allemagne, 11e manche de la saison 2026 de MotoGP au Sachsenring.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Autocollant Luigi Dall'Igna

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Gresini Racing Ducati

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les supporters se sont rassemblés au bord de la piste

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Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Jack Miller, Pramac Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Diogo Moreira, équipe LCR Honda

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Luca Marini, Honda HRC

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Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
40
  • Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour en course : Marc Márquez (Ducati)
  • Victoire du sprint : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour du sprint : Fabio Di Giannantonio (VR46)
  • Pole position : Marc Márquez (Ducati)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix d'Allemagne MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 30

40'53.148

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996     20
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108     16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580     13
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688     11
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123     10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065     9
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123     8
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997     6
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756     3
14 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611     1
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+4 Tours

36'11.126

 4 Tours   Abandon  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 21

+9 Tours

29'17.992

 5 Tours   Accident  
dnf Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+22 Tours

12'03.912

 13 Tours   Accident  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+24 Tours

9'26.975

 2 Tours   Accident  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+27 Tours

4'57.658

 3 Tours   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP d'Allemagne MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 3

1'21.088

   161.824
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 3

+0.044

1'21.132

 0.044 161.736
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 3

+0.065

1'21.153

 0.021 161.694
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 3

+0.096

1'21.184

 0.031 161.632
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.131

1'21.219

 0.035 161.563
6 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 3

+0.139

1'21.227

 0.008 161.547
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+0.195

1'21.283

 0.056 161.435
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+0.207

1'21.295

 0.012 161.412
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 3

+0.533

1'21.621

 0.326 160.767
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 3

+0.547

1'21.635

 0.014 160.739
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 3

+0.669

1'21.757

 0.122 160.500
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 3

+0.684

1'21.772

 0.015 160.470
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 3

+0.700

1'21.788

 0.016 160.439
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 5

+0.815

1'21.903

 0.115 160.213
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+0.817

1'21.905

 0.002 160.209
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 4

+0.823

1'21.911

 0.006 160.198
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 3

+0.897

1'21.985

 0.074 160.053
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 3

+0.932

1'22.020

 0.035 159.985
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 3

+0.990

1'22.078

 0.058 159.872
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 5

+1.024

1'22.112

 0.034 159.806
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP au Sachsenring

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 15

20'12.978

   163.4   12
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368 163.3   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445 163.3   7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206 163.0   6
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435 162.6   5
6 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701 162.6   4
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596 162.3   3
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217 162.2   2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887 161.9   1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424 161.6    
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127 161.6    
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705 161.5    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896 161.4    
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391 161.3    
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579 161.0    
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160 161.0    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485 160.4    
18 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307 160.3    
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256 159.3    
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+10 Tours

6'47.446

 10 Tours 162.1 Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP au Sachsenring

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 2

1'20.119

   163.781
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 2

+0.098

1'20.217

 0.098 163.581
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 3

+0.167

1'20.286

 0.069 163.440
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 2

+0.170

1'20.289

 0.003 163.434
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 2

+0.172

1'20.291

 0.002 163.430
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 3

+0.182

1'20.301

 0.010 163.410
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 3

+0.397

1'20.516

 0.215 162.973
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 3

+0.501

1'20.620

 0.104 162.763
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 2

+0.633

1'20.752

 0.132 162.497
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 3

+0.764

1'20.883

 0.131 162.234
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 3

+0.834

1'20.953

 0.070 162.094
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 4

+0.988

1'21.107

 0.154 161.786
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 3

+1.057

1'21.176

 0.069 161.648
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 3

+1.176

1'21.295

 0.119 161.412
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 4

+1.214

1'21.333

 0.038 161.336
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 4

+1.249

1'21.368

 0.035 161.267
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+1.298

1'21.417

 0.049 161.170
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 2

+1.417

1'21.536

 0.119 160.935
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 3

+1.570

1'21.689

 0.153 160.633
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 3

+1.624

1'21.743

 0.054 160.527
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