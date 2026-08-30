Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix d'Aragón, 13e manche de la saison 2026 de MotoGP sur le MotorLand Aragón.
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
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Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
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Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
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- Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour en course : Marc Márquez (Ducati)
- Victoire du sprint : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour du sprint : Marc Márquez (Ducati)
- Pole position : Marco Bezzecchi (Aprilia)
Le classement du Grand Prix d'Aragón MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|23
|
41'10.969
|25
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|23
|
+1.754
41'12.723
|1.754
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|23
|
+3.629
41'14.598
|1.875
|16
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|23
|
+8.687
41'19.656
|5.058
|13
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|23
|
+12.572
41'23.541
|3.885
|11
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|23
|
+17.687
41'28.656
|5.115
|10
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|23
|
+23.136
41'34.105
|5.449
|9
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|23
|
+25.741
41'36.710
|2.605
|8
|9
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|23
|
+25.899
41'36.868
|0.158
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+26.441
41'37.410
|0.542
|6
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+27.206
41'38.175
|0.765
|5
|12
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|23
|
+27.999
41'38.968
|0.793
|4
|13
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|23
|
+28.276
41'39.245
|0.277
|3
|14
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|23
|
+29.794
41'40.763
|1.518
|2
|15
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|23
|
+30.003
41'40.972
|0.209
|1
|16
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|23
|
+35.874
41'46.843
|5.871
|17
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|23
|
+49.761
42'00.730
|13.887
|18
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|23
|
+51.657
42'02.626
|1.896
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+3 Tours
37'19.859
|3 Tours
|Accident
|dnf
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+17 Tours
11'16.917
|14 Tours
|Abandon
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+18 Tours
10'50.671
|1 Tour
|Accident
|dnf
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+18 Tours
9'37.629
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP d'Aragón MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|14
|
1'46.736
|171.271
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+0.266
1'47.002
|0.266
|170.845
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+0.357
1'47.093
|0.091
|170.700
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.587
1'47.323
|0.230
|170.334
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|19
|
+0.620
1'47.356
|0.033
|170.282
|6
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|4
|
+0.847
1'47.583
|0.227
|169.922
|7
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|15
|
+0.862
1'47.598
|0.015
|169.899
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|18
|
+0.998
1'47.734
|0.136
|169.684
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
+1.108
1'47.844
|0.110
|169.511
|10
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|12
|
+1.119
1'47.855
|0.011
|169.494
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+1.163
1'47.899
|0.044
|169.425
|12
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|11
|
+1.175
1'47.911
|0.012
|169.406
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|11
|
+1.205
1'47.941
|0.030
|169.359
|14
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|22
|
+1.207
1'47.943
|0.002
|169.356
|15
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|11
|
+1.272
1'48.008
|0.065
|169.254
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|19
|
+1.274
1'48.010
|0.002
|169.250
|17
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|18
|
+1.312
1'48.048
|0.038
|169.191
|18
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|8
|
+1.343
1'48.079
|0.031
|169.142
|19
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|13
|
+1.383
1'48.119
|0.040
|169.080
|20
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+1.394
1'48.130
|0.011
|169.063
|21
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|4
|
+1.514
1'48.250
|0.120
|168.875
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|18
|
+1.947
1'48.683
|0.433
|168.202
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP au MotorLand Aragón
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|11
|
19'37.995
|170.6
|12
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|11
|
+1.140
19'39.135
|1.140
|170.5
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|11
|
+2.089
19'40.084
|0.949
|170.3
|7
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+2.648
19'40.643
|0.559
|170.2
|6
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|11
|
+6.237
19'44.232
|3.589
|169.7
|5
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|11
|
+10.475
19'48.470
|4.238
|169.1
|4
|7
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|11
|
+11.071
19'49.066
|0.596
|169.0
|3
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|11
|
+11.213
19'49.208
|0.142
|169.0
|2
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|11
|
+12.021
19'50.016
|0.808
|168.9
|1
|10
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|11
|
+12.166
19'50.161
|0.145
|168.9
|11
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+14.575
19'52.570
|2.409
|168.5
|12
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|11
|
+14.648
19'52.643
|0.073
|168.5
|13
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|11
|
+15.776
19'53.771
|1.128
|168.4
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+16.051
19'54.046
|0.275
|168.3
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|11
|
+16.761
19'54.756
|0.710
|168.2
|16
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|11
|
+19.845
19'57.840
|3.084
|167.8
|17
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|11
|
+23.160
20'01.155
|3.315
|167.3
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+25.074
20'03.069
|1.914
|167.1
|19
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|11
|
+27.798
20'05.793
|2.724
|166.7
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+7 Tours
7'19.131
|7 Tours
|166.4
|Abandon
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|1
|
+10 Tours
1'51.730
|3 Tours
|163.5
|Accident
|dnf
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|0
|
+11 Tours
36.997
|1 Tour
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP au MotorLand Aragón
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|3
|
1'46.486
|171.673
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|6
|
+0.017
1'46.503
|0.017
|171.645
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+0.112
1'46.598
|0.095
|171.492
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.162
1'46.648
|0.050
|171.412
|5
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|8
|
+0.395
1'46.881
|0.233
|171.038
|6
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|2
|
+0.398
1'46.884
|0.003
|171.034
|7
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|5
|
+0.799
1'47.285
|0.401
|170.394
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.838
1'47.324
|0.039
|170.332
|9
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+0.946
1'47.432
|0.108
|170.161
|10
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|3
|
+0.955
1'47.441
|0.009
|170.147
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+0.991
1'47.477
|0.036
|170.090
|12
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|10
|
+1.005
1'47.491
|0.014
|170.068
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|8
|
+1.033
1'47.519
|0.028
|170.023
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|5
|
+1.084
1'47.570
|0.051
|169.943
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.092
1'47.578
|0.008
|169.930
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|11
|
+1.103
1'47.589
|0.011
|169.913
|17
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+1.143
1'47.629
|0.040
|169.850
|18
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+1.597
1'48.083
|0.454
|169.136
|19
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|8
|
+1.678
1'48.164
|0.081
|169.010
|20
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|7
|
+2.078
1'48.564
|0.400
|168.387
|Voir les résultats complets
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