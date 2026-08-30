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Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026

Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix d'Aragón, 13e manche de la saison 2026 de MotoGP sur le MotorLand Aragón.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Marquez, Équipe Ducati

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Défilé des coureurs

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
12
  • Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour en course : Marc Márquez (Ducati)
  • Victoire du sprint : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour du sprint : Marc Márquez (Ducati)
  • Pole position : Marco Bezzecchi (Aprilia)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 23

41'10.969

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+1.754

41'12.723

 1.754     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

+3.629

41'14.598

 1.875     16
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+8.687

41'19.656

 5.058     13
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+12.572

41'23.541

 3.885     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 23

+17.687

41'28.656

 5.115     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+23.136

41'34.105

 5.449     9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+25.741

41'36.710

 2.605     8
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 23

+25.899

41'36.868

 0.158     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+26.441

41'37.410

 0.542     6
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+27.206

41'38.175

 0.765     5
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 23

+27.999

41'38.968

 0.793     4
13 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+28.276

41'39.245

 0.277     3
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 23

+29.794

41'40.763

 1.518     2
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+30.003

41'40.972

 0.209     1
16 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 23

+35.874

41'46.843

 5.871      
17 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 23

+49.761

42'00.730

 13.887      
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+51.657

42'02.626

 1.896      
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+3 Tours

37'19.859

 3 Tours   Accident  
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+17 Tours

11'16.917

 14 Tours   Abandon  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+18 Tours

10'50.671

 1 Tour   Accident  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+18 Tours

9'37.629

     Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP d'Aragón MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

1'46.736

   171.271
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.266

1'47.002

 0.266 170.845
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+0.357

1'47.093

 0.091 170.700
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.587

1'47.323

 0.230 170.334
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+0.620

1'47.356

 0.033 170.282
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

+0.847

1'47.583

 0.227 169.922
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.862

1'47.598

 0.015 169.899
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+0.998

1'47.734

 0.136 169.684
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+1.108

1'47.844

 0.110 169.511
10 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+1.119

1'47.855

 0.011 169.494
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.163

1'47.899

 0.044 169.425
12 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+1.175

1'47.911

 0.012 169.406
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11

+1.205

1'47.941

 0.030 169.359
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 22

+1.207

1'47.943

 0.002 169.356
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 11

+1.272

1'48.008

 0.065 169.254
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 19

+1.274

1'48.010

 0.002 169.250
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+1.312

1'48.048

 0.038 169.191
18 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 8

+1.343

1'48.079

 0.031 169.142
19 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 13

+1.383

1'48.119

 0.040 169.080
20 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+1.394

1'48.130

 0.011 169.063
21 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 4

+1.514

1'48.250

 0.120 168.875
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 18

+1.947

1'48.683

 0.433 168.202
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP au MotorLand Aragón

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 11

19'37.995

   170.6   12
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

 1.140 170.5   9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

 0.949 170.3   7
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

 0.559 170.2   6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

 3.589 169.7   5
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

 4.238 169.1   4
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

 0.596 169.0   3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

 0.142 169.0   2
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

 0.808 168.9   1
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

 0.145 168.9    
11 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

 2.409 168.5    
12 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

 0.073 168.5    
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

 1.128 168.4    
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

 0.275 168.3    
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

 0.710 168.2    
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

 3.084 167.8    
17 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

 3.315 167.3    
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

 1.914 167.1    
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

 2.724 166.7    
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+7 Tours

7'19.131

 7 Tours 166.4 Abandon  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 1

+10 Tours

1'51.730

 3 Tours 163.5 Accident  
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 0

+11 Tours

36.997

 1 Tour   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP au MotorLand Aragón

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 3

1'46.486

   171.673
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

+0.017

1'46.503

 0.017 171.645
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.112

1'46.598

 0.095 171.492
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.162

1'46.648

 0.050 171.412
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.395

1'46.881

 0.233 171.038
6 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 2

+0.398

1'46.884

 0.003 171.034
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 5

+0.799

1'47.285

 0.401 170.394
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.838

1'47.324

 0.039 170.332
9 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+0.946

1'47.432

 0.108 170.161
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 3

+0.955

1'47.441

 0.009 170.147
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.991

1'47.477

 0.036 170.090
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+1.005

1'47.491

 0.014 170.068
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+1.033

1'47.519

 0.028 170.023
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 5

+1.084

1'47.570

 0.051 169.943
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.092

1'47.578

 0.008 169.930
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+1.103

1'47.589

 0.011 169.913
17 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+1.143

1'47.629

 0.040 169.850
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+1.597

1'48.083

 0.454 169.136
19 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 8

+1.678

1'48.164

 0.081 169.010
20 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 7

+2.078

1'48.564

 0.400 168.387
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