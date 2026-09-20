Tous les résultats et classements d'Autriche MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix d'Autriche, 15e manche de la saison 2026 de MotoGP au Red Bull Ring.
Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
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- Victoire du Grand Prix : Pedro Acosta (KTM)
- Meilleur tour en course : Pedro Acosta (KTM)
- Victoire du sprint : Jorge Martín (Aprilia)
- Meilleur tour du sprint : Pedro Acosta (KTM)
- Pole position : Jorge Martín (Aprilia)
Le classement du Grand Prix d'Autriche MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|28
|
42'16.996
|25
|2
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|28
|
+1.017
42'18.013
|1.017
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|28
|
+1.209
42'18.205
|0.192
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|28
|
+2.139
42'19.135
|0.930
|13
|5
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|28
|
+7.339
42'24.335
|5.200
|11
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|28
|
+8.720
42'25.716
|1.381
|10
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|28
|
+9.686
42'26.682
|0.966
|9
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|28
|
+12.365
42'29.361
|2.679
|8
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|28
|
+14.869
42'31.865
|2.504
|7
|10
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|28
|
+16.266
42'33.262
|1.397
|6
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|28
|
+16.640
42'33.636
|0.374
|5
|12
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|28
|
+20.940
42'37.936
|4.300
|4
|13
|T. Nakagami Honda HRC
|30
|Honda
|28
|
+21.032
42'38.028
|0.092
|3
|14
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|28
|
+22.391
42'39.387
|1.359
|2
|15
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|28
|
+24.949
42'41.945
|2.558
|1
|16
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|28
|
+25.148
42'42.144
|0.199
|17
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|28
|
+30.140
42'47.136
|4.992
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|28
|
+34.200
42'51.196
|4.060
|19
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|28
|
+34.413
42'51.409
|0.213
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|28
|
+46.724
43'03.720
|12.311
|21
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|28
|
+1'07.530
43'24.526
|20.806
|dnf
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|12
|
+16 Tours
18'23.329
|16 Tours
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP d'Autriche MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|4
|
1'29.533
|174.827
|2
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|4
|
+0.131
1'29.664
|0.131
|174.571
|3
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|2
|
+0.245
1'29.778
|0.114
|174.350
|4
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|6
|
+0.265
1'29.798
|0.020
|174.311
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|6
|
+0.346
1'29.879
|0.081
|174.154
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|5
|
+0.354
1'29.887
|0.008
|174.138
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|3
|
+0.404
1'29.937
|0.050
|174.041
|8
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|3
|
+0.493
1'30.026
|0.089
|173.869
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|3
|
+0.493
1'30.026
|0.000
|173.869
|10
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|3
|
+0.499
1'30.032
|0.006
|173.858
|11
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|2
|
+0.529
1'30.062
|0.030
|173.800
|12
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|3
|
+0.534
1'30.067
|0.005
|173.790
|13
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|4
|
+0.546
1'30.079
|0.012
|173.767
|14
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|3
|
+0.613
1'30.146
|0.067
|173.638
|15
|T. Nakagami Honda HRC
|30
|Honda
|5
|
+0.756
1'30.289
|0.143
|173.363
|16
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|3
|
+0.805
1'30.338
|0.049
|173.269
|17
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.019
1'30.552
|0.214
|172.859
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+1.278
1'30.811
|0.259
|172.366
|19
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|3
|
+1.321
1'30.854
|0.043
|172.285
|20
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|3
|
+1.406
1'30.939
|0.085
|172.124
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP au Red Bull Ring
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|14
|
20'57.387
|174.2
|12
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|14
|
+1.026
20'58.413
|1.026
|174.1
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|14
|
+1.675
20'59.062
|0.649
|174.0
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|14
|
+3.495
21'00.882
|1.820
|173.7
|6
|5
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|14
|
+4.447
21'01.834
|0.952
|173.6
|5
|6
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+5.142
21'02.529
|0.695
|173.5
|4
|7
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|14
|
+5.895
21'03.282
|0.753
|173.4
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|14
|
+6.810
21'04.197
|0.915
|173.3
|2
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|14
|
+7.233
21'04.620
|0.423
|173.2
|1
|10
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|14
|
+9.228
21'06.615
|1.995
|173.0
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|14
|
+11.580
21'08.967
|2.352
|172.6
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|14
|
+13.050
21'10.437
|1.470
|172.4
|13
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|14
|
+15.076
21'12.463
|2.026
|172.2
|14
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|14
|
+18.373
21'15.760
|3.297
|171.7
|15
|T. Nakagami Honda HRC
|30
|Honda
|14
|
+19.201
21'16.588
|0.828
|171.6
|16
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|14
|
+20.503
21'17.890
|1.302
|171.4
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|14
|
+20.964
21'18.351
|0.461
|171.4
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|14
|
+21.054
21'18.441
|0.090
|171.4
|19
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+22.646
21'20.033
|1.592
|171.1
|20
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|14
|
+26.053
21'23.440
|3.407
|170.7
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+1 Tour
19'51.518
|1 Tour
|170.7
|Abandon
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+4 Tours
15'14.345
|3 Tours
|171.1
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP au Red Bull Ring
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|2
|
1'28.603
|176.662
|2
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|3
|
+0.146
1'28.749
|0.146
|176.371
|3
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|4
|
+0.492
1'29.095
|0.346
|175.686
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|3
|
+0.564
1'29.167
|0.072
|175.544
|5
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|2
|
+0.615
1'29.218
|0.051
|175.444
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|2
|
+0.622
1'29.225
|0.007
|175.430
|7
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|3
|
+0.772
1'29.375
|0.150
|175.136
|8
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.789
1'29.392
|0.017
|175.102
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|4
|
+0.827
1'29.430
|0.038
|175.028
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|6
|
+0.885
1'29.488
|0.058
|174.915
|11
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|4
|
+1.006
1'29.609
|0.121
|174.678
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+1.156
1'29.759
|0.150
|174.386
|13
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|5
|
+1.165
1'29.768
|0.009
|174.369
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+1.196
1'29.799
|0.031
|174.309
|15
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|4
|
+1.269
1'29.872
|0.073
|174.167
|16
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|4
|
+1.354
1'29.957
|0.085
|174.003
|17
|T. Nakagami Honda HRC
|30
|Honda
|6
|
+1.793
1'30.396
|0.439
|173.158
|18
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|4
|
+1.798
1'30.401
|0.005
|173.148
|19
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|3
|
+1.847
1'30.450
|0.049
|173.054
|20
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|6
|
+1.898
1'30.501
|0.051
|172.957
|21
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+1.917
1'30.520
|0.019
|172.920
|22
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|4
|
+1.946
1'30.549
|0.029
|172.865
|Voir les résultats complets
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