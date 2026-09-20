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MotoGP GP d'Autriche

Tous les résultats et classements d'Autriche MotoGP 2026

Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix d'Autriche, 15e manche de la saison 2026 de MotoGP au Red Bull Ring.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, équipe Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Francesco Bagnaia, Équipe Ducati

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Márquez, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Diogo Moreira, équipe LCR Honda

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Alex Marquez, Gresini Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Alex Márquez, Gresini Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
54
  • Victoire du Grand Prix : Pedro Acosta (KTM)
  • Meilleur tour en course : Pedro Acosta (KTM)
  • Victoire du sprint : Jorge Martín (Aprilia)
  • Meilleur tour du sprint : Pedro Acosta (KTM)
  • Pole position : Jorge Martín (Aprilia)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix d'Autriche MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 28

42'16.996

       25
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 28

+1.017

42'18.013

 1.017     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+1.209

42'18.205

 0.192     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 28

+2.139

42'19.135

 0.930     13
5 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 28

+7.339

42'24.335

 5.200     11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 28

+8.720

42'25.716

 1.381     10
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 28

+9.686

42'26.682

 0.966     9
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 28

+12.365

42'29.361

 2.679     8
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 28

+14.869

42'31.865

 2.504     7
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 28

+16.266

42'33.262

 1.397     6
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 28

+16.640

42'33.636

 0.374     5
12 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 28

+20.940

42'37.936

 4.300     4
13 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 28

+21.032

42'38.028

 0.092     3
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 28

+22.391

42'39.387

 1.359     2
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 28

+24.949

42'41.945

 2.558     1
16 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 28

+25.148

42'42.144

 0.199      
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 28

+30.140

42'47.136

 4.992      
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 28

+34.200

42'51.196

 4.060      
19 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 28

+34.413

42'51.409

 0.213      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 28

+46.724

43'03.720

 12.311      
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 28

+1'07.530

43'24.526

 20.806      
dnf Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+16 Tours

18'23.329

 16 Tours   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP d'Autriche MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 4

1'29.533

   174.827
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 4

+0.131

1'29.664

 0.131 174.571
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 2

+0.245

1'29.778

 0.114 174.350
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.265

1'29.798

 0.020 174.311
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

+0.346

1'29.879

 0.081 174.154
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 5

+0.354

1'29.887

 0.008 174.138
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 3

+0.404

1'29.937

 0.050 174.041
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 3

+0.493

1'30.026

 0.089 173.869
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 3

+0.493

1'30.026

 0.000 173.869
10 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 3

+0.499

1'30.032

 0.006 173.858
11 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 2

+0.529

1'30.062

 0.030 173.800
12 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 3

+0.534

1'30.067

 0.005 173.790
13 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

+0.546

1'30.079

 0.012 173.767
14 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 3

+0.613

1'30.146

 0.067 173.638
15 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 5

+0.756

1'30.289

 0.143 173.363
16 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 3

+0.805

1'30.338

 0.049 173.269
17 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+1.019

1'30.552

 0.214 172.859
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+1.278

1'30.811

 0.259 172.366
19 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 3

+1.321

1'30.854

 0.043 172.285
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 3

+1.406

1'30.939

 0.085 172.124
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP au Red Bull Ring

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

20'57.387

   174.2   12
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

 1.026 174.1   9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

 0.649 174.0   7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

 1.820 173.7   6
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

 0.952 173.6   5
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

 0.695 173.5   4
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

 0.753 173.4   3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

 0.915 173.3   2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

 0.423 173.2   1
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

 1.995 173.0    
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

 2.352 172.6    
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

 1.470 172.4    
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

 2.026 172.2    
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

 3.297 171.7    
15 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

 0.828 171.6    
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

 1.302 171.4    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

 0.461 171.4    
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

 0.090 171.4    
19 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

 1.592 171.1    
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

 3.407 170.7    
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+1 Tour

19'51.518

 1 Tour 170.7 Abandon  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+4 Tours

15'14.345

 3 Tours 171.1 Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP au Red Bull Ring

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 2

1'28.603

   176.662
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 3

+0.146

1'28.749

 0.146 176.371
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 4

+0.492

1'29.095

 0.346 175.686
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 3

+0.564

1'29.167

 0.072 175.544
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 2

+0.615

1'29.218

 0.051 175.444
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 2

+0.622

1'29.225

 0.007 175.430
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 3

+0.772

1'29.375

 0.150 175.136
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.789

1'29.392

 0.017 175.102
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+0.827

1'29.430

 0.038 175.028
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.885

1'29.488

 0.058 174.915
11 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 4

+1.006

1'29.609

 0.121 174.678
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+1.156

1'29.759

 0.150 174.386
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 5

+1.165

1'29.768

 0.009 174.369
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+1.196

1'29.799

 0.031 174.309
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 4

+1.269

1'29.872

 0.073 174.167
16 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

+1.354

1'29.957

 0.085 174.003
17 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 6

+1.793

1'30.396

 0.439 173.158
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 4

+1.798

1'30.401

 0.005 173.148
19 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 3

+1.847

1'30.450

 0.049 173.054
20 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+1.898

1'30.501

 0.051 172.957
21 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+1.917

1'30.520

 0.019 172.920
22 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 4

+1.946

1'30.549

 0.029 172.865
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