Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche de la saison 2026 de MotoGP à Silverstone.
Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
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Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
- Victoire du Grand Prix : Raúl Fernández (Trackhouse)
- Meilleur tour en course : Raúl Fernández (Trackhouse)
- Victoire du sprint : Jorge Martín (Aprilia)
- Meilleur tour du sprint : Jorge Martín (Aprilia)
- Pole position : Jorge Martín (Aprilia)
Le classement du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
39'45.930
|25
|2
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+2.538
39'48.468
|2.538
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+3.393
39'49.323
|0.855
|16
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+4.702
39'50.632
|1.309
|13
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+6.256
39'52.186
|1.554
|11
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+6.382
39'52.312
|0.126
|10
|7
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+9.550
39'55.480
|3.168
|9
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+22.288
40'08.218
|12.738
|8
|9
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|20
|
+23.845
40'09.775
|1.557
|7
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|20
|
+25.411
40'11.341
|1.566
|6
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+26.301
40'12.231
|0.890
|5
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+26.883
40'12.813
|0.582
|4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+29.458
40'15.388
|2.575
|3
|14
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|20
|
+41.310
40'27.240
|11.852
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+41.492
40'27.422
|0.182
|1
|16
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|20
|
+42.379
40'28.309
|0.887
|dnf
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+12 Tours
17'46.134
|12 Tours
|Accident
|dnf
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+13 Tours
14'54.268
|1 Tour
|Accident
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|6
|
+14 Tours
12'39.190
|1 Tour
|Accident
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+15 Tours
11'26.065
|1 Tour
|Accident
|dnf
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+16 Tours
9'53.009
|1 Tour
|Accident
|dnf
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|1
|
+19 Tours
5'02.757
|3 Tours
|Collision
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|0
|
+20 Tours
49.541
|1 Tour
|Collision
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP de Grande-Bretagne MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|2
|
1'58.457
|179.032
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|14
|
+0.195
1'58.652
|0.195
|178.737
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|14
|
+0.233
1'58.690
|0.038
|178.680
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|18
|
+0.423
1'58.880
|0.190
|178.395
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|9
|
+0.483
1'58.940
|0.060
|178.305
|6
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|12
|
+0.695
1'59.152
|0.212
|177.987
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|5
|
+0.810
1'59.267
|0.115
|177.816
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|5
|
+1.040
1'59.497
|0.230
|177.473
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+1.060
1'59.517
|0.020
|177.444
|10
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|4
|
+1.134
1'59.591
|0.074
|177.334
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|8
|
+1.187
1'59.644
|0.053
|177.255
|12
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+1.408
1'59.865
|0.221
|176.929
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+1.464
1'59.921
|0.056
|176.846
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|3
|
+1.466
1'59.923
|0.002
|176.843
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|3
|
+1.594
2'00.051
|0.128
|176.654
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|4
|
+1.664
2'00.121
|0.070
|176.551
|17
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|4
|
+1.922
2'00.379
|0.258
|176.173
|18
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|8
|
+1.949
2'00.406
|0.027
|176.134
|19
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|8
|
+2.127
2'00.584
|0.178
|175.874
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|4
|
+2.190
2'00.647
|0.063
|175.782
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP à Silverstone
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
19'49.066
|178.6
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+1.530
19'50.596
|1.530
|178.3
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|10
|
+3.974
19'53.040
|2.444
|178.0
|7
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
+6.956
19'56.022
|2.982
|177.5
|6
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+8.651
19'57.717
|1.695
|177.3
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
+10.745
19'59.811
|2.094
|177.0
|4
|7
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|10
|
+10.826
19'59.892
|0.081
|177.0
|3
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+12.539
20'01.605
|1.713
|176.7
|2
|9
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+13.965
20'03.031
|1.426
|176.5
|1
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|10
|
+13.992
20'03.058
|0.027
|176.5
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+14.142
20'03.208
|0.150
|176.5
|12
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|10
|
+14.344
20'03.410
|0.202
|176.4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+14.540
20'03.606
|0.196
|176.4
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+15.213
20'04.279
|0.673
|176.3
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+16.892
20'05.958
|1.679
|176.1
|16
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+20.194
20'09.260
|3.302
|175.6
|17
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
+23.722
20'12.788
|3.528
|175.1
|18
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|10
|
+24.380
20'13.446
|0.658
|175.0
|19
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|10
|
+27.593
20'16.659
|3.213
|174.5
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+34.332
20'23.398
|6.739
|173.6
|dnf
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|5
|
+5 Tours
10'29.683
|5 Tours
|168.6
|Abandon
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|3
|
+7 Tours
6'43.532
|2 Tours
|157.9
|Abandon
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|0
|
+10 Tours
1'49.275
|3 Tours
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Silverstone
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|4
|
1'57.607
|180.326
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|4
|
+0.178
1'57.785
|0.178
|180.053
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
+0.291
1'57.898
|0.113
|179.880
|4
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|2
|
+0.429
1'58.036
|0.138
|179.670
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|3
|
+0.530
1'58.137
|0.101
|179.517
|6
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|2
|
+0.556
1'58.163
|0.026
|179.477
|7
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|2
|
+0.598
1'58.205
|0.042
|179.413
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|2
|
+0.879
1'58.486
|0.281
|178.988
|9
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|3
|
+1.244
1'58.851
|0.365
|178.438
|10
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|3
|
+1.479
1'59.086
|0.235
|178.086
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|4
|
+1.505
1'59.112
|0.026
|178.047
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|4
|
+1.567
1'59.174
|0.062
|177.954
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+1.641
1'59.248
|0.074
|177.844
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+1.648
1'59.255
|0.007
|177.834
|15
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|4
|
+1.683
1'59.290
|0.035
|177.781
|16
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|4
|
+1.699
1'59.306
|0.016
|177.758
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|4
|
+1.725
1'59.332
|0.026
|177.719
|18
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+1.823
1'59.430
|0.098
|177.573
|19
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|2
|
+2.729
2'00.336
|0.906
|176.236
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|4
|
+2.792
2'00.399
|0.063
|176.144
|21
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|2
|
+2.862
2'00.469
|0.070
|176.041
|22
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|2
|
+6.911
2'04.518
|4.049
|170.317
|Voir les résultats complets
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