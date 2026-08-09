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Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche de la saison 2026 de MotoGP à Silverstone.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
20
  • Victoire du Grand Prix : Raúl Fernández (Trackhouse)
  • Meilleur tour en course : Raúl Fernández (Trackhouse)
  • Victoire du sprint : Jorge Martín (Aprilia)
  • Meilleur tour du sprint : Jorge Martín (Aprilia)
  • Pole position : Jorge Martín (Aprilia)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

39'45.930

       25
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+2.538

39'48.468

 2.538     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+3.393

39'49.323

 0.855     16
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+4.702

39'50.632

 1.309     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+6.256

39'52.186

 1.554     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+6.382

39'52.312

 0.126     10
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

+9.550

39'55.480

 3.168     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+22.288

40'08.218

 12.738     8
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+23.845

40'09.775

 1.557     7
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 20

+25.411

40'11.341

 1.566     6
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+26.301

40'12.231

 0.890     5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+26.883

40'12.813

 0.582     4
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+29.458

40'15.388

 2.575     3
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 20

+41.310

40'27.240

 11.852     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+41.492

40'27.422

 0.182     1
16 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+42.379

40'28.309

 0.887      
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+12 Tours

17'46.134

 12 Tours   Accident  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+13 Tours

14'54.268

 1 Tour   Accident  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+14 Tours

12'39.190

 1 Tour   Accident  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+15 Tours

11'26.065

 1 Tour   Accident  
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+16 Tours

9'53.009

 1 Tour   Accident  
dnf Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 1

+19 Tours

5'02.757

 3 Tours   Collision  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+20 Tours

49.541

 1 Tour   Collision  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP de Grande-Bretagne MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 2

1'58.457

   179.032
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.195

1'58.652

 0.195 178.737
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+0.233

1'58.690

 0.038 178.680
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 18

+0.423

1'58.880

 0.190 178.395
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.483

1'58.940

 0.060 178.305
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 12

+0.695

1'59.152

 0.212 177.987
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.810

1'59.267

 0.115 177.816
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 5

+1.040

1'59.497

 0.230 177.473
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+1.060

1'59.517

 0.020 177.444
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 4

+1.134

1'59.591

 0.074 177.334
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+1.187

1'59.644

 0.053 177.255
12 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+1.408

1'59.865

 0.221 176.929
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+1.464

1'59.921

 0.056 176.846
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 3

+1.466

1'59.923

 0.002 176.843
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 3

+1.594

2'00.051

 0.128 176.654
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 4

+1.664

2'00.121

 0.070 176.551
17 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 4

+1.922

2'00.379

 0.258 176.173
18 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 8

+1.949

2'00.406

 0.027 176.134
19 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 8

+2.127

2'00.584

 0.178 175.874
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 4

+2.190

2'00.647

 0.063 175.782
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP à Silverstone

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

19'49.066

   178.6   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.530

19'50.596

 1.530 178.3   9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+3.974

19'53.040

 2.444 178.0   7
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+6.956

19'56.022

 2.982 177.5   6
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+8.651

19'57.717

 1.695 177.3   5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+10.745

19'59.811

 2.094 177.0   4
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+10.826

19'59.892

 0.081 177.0   3
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.539

20'01.605

 1.713 176.7   2
9 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

+13.965

20'03.031

 1.426 176.5   1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+13.992

20'03.058

 0.027 176.5    
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+14.142

20'03.208

 0.150 176.5    
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+14.344

20'03.410

 0.202 176.4    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+14.540

20'03.606

 0.196 176.4    
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.213

20'04.279

 0.673 176.3    
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+16.892

20'05.958

 1.679 176.1    
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+20.194

20'09.260

 3.302 175.6    
17 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+23.722

20'12.788

 3.528 175.1    
18 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 10

+24.380

20'13.446

 0.658 175.0    
19 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 10

+27.593

20'16.659

 3.213 174.5    
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+34.332

20'23.398

 6.739 173.6    
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+5 Tours

10'29.683

 5 Tours 168.6 Abandon  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 3

+7 Tours

6'43.532

 2 Tours 157.9 Abandon  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 0

+10 Tours

1'49.275

 3 Tours   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Silverstone

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 4

1'57.607

   180.326
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 4

+0.178

1'57.785

 0.178 180.053
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+0.291

1'57.898

 0.113 179.880
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 2

+0.429

1'58.036

 0.138 179.670
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 3

+0.530

1'58.137

 0.101 179.517
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 2

+0.556

1'58.163

 0.026 179.477
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 2

+0.598

1'58.205

 0.042 179.413
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 2

+0.879

1'58.486

 0.281 178.988
9 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 3

+1.244

1'58.851

 0.365 178.438
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 3

+1.479

1'59.086

 0.235 178.086
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 4

+1.505

1'59.112

 0.026 178.047
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 4

+1.567

1'59.174

 0.062 177.954
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.641

1'59.248

 0.074 177.844
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+1.648

1'59.255

 0.007 177.834
15 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+1.683

1'59.290

 0.035 177.781
16 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 4

+1.699

1'59.306

 0.016 177.758
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 4

+1.725

1'59.332

 0.026 177.719
18 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+1.823

1'59.430

 0.098 177.573
19 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 2

+2.729

2'00.336

 0.906 176.236
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 4

+2.792

2'00.399

 0.063 176.144
21 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 2

+2.862

2'00.469

 0.070 176.041
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 2

+6.911

2'04.518

 4.049 170.317
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