Tous les résultats et classements des Pays-Bas MotoGP 2026

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Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
9
  • Victoire du Grand Prix : Ai Ogura (Trackhouse)
  • Meilleur tour en course : Ai Ogura (Trackhouse)
  • Victoire du sprint : Raúl Fernández (Trackhouse)
  • Meilleur tour du sprint : Ai Ogura (Trackhouse)
  • Pole position : Jorge Martín (Aprilia)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1 Tour

41'32.928

 1 Tour      
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+11 Tours

24'01.045

 10 Tours   Abandon  
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+13 Tours

20'37.701

 2 Tours   Abandon  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+13 Tours

20'52.183

 14.482   Abandon  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+17 Tours

14'28.367

 4 Tours   Accident  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+25 Tours

2'52.151

 8 Tours   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+26 Tours

58.622

 1 Tour   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP des Pays-Bas MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

1'32.483

   176.802
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

+0.051

1'32.534

 0.051 176.704
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.087

1'32.570

 0.036 176.636
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 22

+0.224

1'32.707

 0.137 176.375
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 22

+0.266

1'32.749

 0.042 176.295
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 23

+0.306

1'32.789

 0.040 176.219
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+0.362

1'32.845

 0.056 176.112
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+0.363

1'32.846

 0.001 176.110
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 4

+0.380

1'32.863

 0.017 176.078
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 12

+0.609

1'33.092

 0.229 175.645
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+0.707

1'33.190

 0.098 175.460
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+0.781

1'33.264

 0.074 175.321
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.786

1'33.269

 0.005 175.312
14 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+0.820

1'33.303

 0.034 175.248
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+0.992

1'33.475

 0.172 174.925
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+1.030

1'33.513

 0.038 174.854
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+1.183

1'33.666

 0.153 174.569
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.237

1'33.720

 0.054 174.468
19 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 10

+1.779

1'34.262

 0.542 173.465
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 10

+2.095

1'34.578

 0.316 172.885
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP à Assen

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

20'05.310

   176.3   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

 0.362 176.3   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

 0.769 176.1   7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

 1.030 176.0   6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

 2.430 175.6   5
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

 0.210 175.6   4
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

   175.6   3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

 0.585 175.5   2
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

 4.361 174.9   1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

 1.536 174.7    
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

 0.677 174.6    
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

 1.172 174.4    
13 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

 0.119 174.4    
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

 0.312 174.4    
15 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

 1.099 174.2    
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

 0.773 174.1    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

 3.902 173.5    
18 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

 9.813 172.2    
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

 0.212 172.1    
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+2 Tours

17'16.017

 2 Tours 173.6 Accident  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+8 Tours

8'18.579

 6 Tours 163.9 Abandon  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+13 Tours

17.777

 5 Tours   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Assen

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 11

1'32.003

   177.724
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+0.018

1'32.021

 0.018 177.689
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.029

1'32.032

 0.011 177.668
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 2

+0.152

1'32.155

 0.123 177.431
5 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 3

+0.203

1'32.206

 0.051 177.333
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 2

+0.290

1'32.293

 0.087 177.166
7 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.311

1'32.314

 0.021 177.125
8 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 12

+0.392

1'32.395

 0.081 176.970
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+0.532

1'32.535

 0.140 176.702
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 3

+0.560

1'32.563

 0.028 176.649
11 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+0.638

1'32.641

 0.078 176.500
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+0.689

1'32.692

 0.051 176.403
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+0.713

1'32.716

 0.024 176.357
14 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.797

1'32.800

 0.084 176.198
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.823

1'32.826

 0.026 176.148
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+0.873

1'32.876

 0.050 176.054
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+0.893

1'32.896

 0.020 176.016
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 3

+0.969

1'32.972

 0.076 175.872
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 2

+1.903

1'33.906

 0.934 174.123
20 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 3

+1.998

1'34.001

 0.095 173.947
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 3

+2.076

1'34.079

 0.078 173.802
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