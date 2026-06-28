Tous les résultats et classements des Pays-Bas MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix des Pays-Bas, dixième manche de la saison 2026 de MotoGP à Assen.
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
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- Victoire du Grand Prix : Ai Ogura (Trackhouse)
- Meilleur tour en course : Ai Ogura (Trackhouse)
- Victoire du sprint : Raúl Fernández (Trackhouse)
- Meilleur tour du sprint : Ai Ogura (Trackhouse)
- Pole position : Jorge Martín (Aprilia)
Le classement du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
40'21.905
|25
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40'23.909
|2.004
|20
|3
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40'25.417
|1.508
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40'31.220
|5.803
|13
|5
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40'32.045
|0.825
|11
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40'32.293
|0.248
|10
|7
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40'32.193
|9
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40'40.944
|8.751
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40'41.288
|0.344
|7
|10
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40'42.207
|0.919
|6
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40'42.574
|0.367
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40'59.149
|16.575
|4
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40'58.660
|3
|14
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41'00.032
|1.372
|2
|15
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41'22.731
|22.699
|1
|16
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|25
|
+1 Tour
41'32.928
|1 Tour
|dnf
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+11 Tours
24'01.045
|10 Tours
|Abandon
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+13 Tours
20'37.701
|2 Tours
|Abandon
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+13 Tours
20'52.183
|14.482
|Abandon
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|9
|
+17 Tours
14'28.367
|4 Tours
|Accident
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+25 Tours
2'52.151
|8 Tours
|Accident / injury
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|0
|
+26 Tours
58.622
|1 Tour
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP des Pays-Bas MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
1'32.483
|176.802
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|4
|
+0.051
1'32.534
|0.051
|176.704
|3
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+0.087
1'32.570
|0.036
|176.636
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|22
|
+0.224
1'32.707
|0.137
|176.375
|5
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|22
|
+0.266
1'32.749
|0.042
|176.295
|6
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|23
|
+0.306
1'32.789
|0.040
|176.219
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+0.362
1'32.845
|0.056
|176.112
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+0.363
1'32.846
|0.001
|176.110
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|4
|
+0.380
1'32.863
|0.017
|176.078
|10
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|12
|
+0.609
1'33.092
|0.229
|175.645
|11
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+0.707
1'33.190
|0.098
|175.460
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|18
|
+0.781
1'33.264
|0.074
|175.321
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.786
1'33.269
|0.005
|175.312
|14
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|18
|
+0.820
1'33.303
|0.034
|175.248
|15
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.992
1'33.475
|0.172
|174.925
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+1.030
1'33.513
|0.038
|174.854
|17
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|7
|
+1.183
1'33.666
|0.153
|174.569
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+1.237
1'33.720
|0.054
|174.468
|19
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|10
|
+1.779
1'34.262
|0.542
|173.465
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|10
|
+2.095
1'34.578
|0.316
|172.885
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP à Assen
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
20'05.310
|176.3
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+0.362
20'05.672
|0.362
|176.3
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+1.131
20'06.441
|0.769
|176.1
|7
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+2.161
20'07.471
|1.030
|176.0
|6
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+4.591
20'09.901
|2.430
|175.6
|5
|6
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
+4.801
20'10.111
|0.210
|175.6
|4
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+4.652
20'09.962
|175.6
|3
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+5.237
20'10.547
|0.585
|175.5
|2
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+9.598
20'14.908
|4.361
|174.9
|1
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+11.134
20'16.444
|1.536
|174.7
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|13
|
+11.811
20'17.121
|0.677
|174.6
|12
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|13
|
+12.983
20'18.293
|1.172
|174.4
|13
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+13.102
20'18.412
|0.119
|174.4
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+13.414
20'18.724
|0.312
|174.4
|15
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+14.513
20'19.823
|1.099
|174.2
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+15.286
20'20.596
|0.773
|174.1
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+19.188
20'24.498
|3.902
|173.5
|18
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|13
|
+29.001
20'34.311
|9.813
|172.2
|19
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|13
|
+29.213
20'34.523
|0.212
|172.1
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+2 Tours
17'16.017
|2 Tours
|173.6
|Accident
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|5
|
+8 Tours
8'18.579
|6 Tours
|163.9
|Abandon
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|0
|
+13 Tours
17.777
|5 Tours
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Assen
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|11
|
1'32.003
|177.724
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|10
|
+0.018
1'32.021
|0.018
|177.689
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|10
|
+0.029
1'32.032
|0.011
|177.668
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|2
|
+0.152
1'32.155
|0.123
|177.431
|5
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|3
|
+0.203
1'32.206
|0.051
|177.333
|6
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|2
|
+0.290
1'32.293
|0.087
|177.166
|7
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|9
|
+0.311
1'32.314
|0.021
|177.125
|8
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|12
|
+0.392
1'32.395
|0.081
|176.970
|9
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|12
|
+0.532
1'32.535
|0.140
|176.702
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|3
|
+0.560
1'32.563
|0.028
|176.649
|11
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
+0.638
1'32.641
|0.078
|176.500
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.689
1'32.692
|0.051
|176.403
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+0.713
1'32.716
|0.024
|176.357
|14
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.797
1'32.800
|0.084
|176.198
|15
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|8
|
+0.823
1'32.826
|0.026
|176.148
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+0.873
1'32.876
|0.050
|176.054
|17
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|4
|
+0.893
1'32.896
|0.020
|176.016
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|3
|
+0.969
1'32.972
|0.076
|175.872
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|2
|
+1.903
1'33.906
|0.934
|174.123
|20
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|3
|
+1.998
1'34.001
|0.095
|173.947
|21
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|3
|
+2.076
1'34.079
|0.078
|173.802
|Voir les résultats complets
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