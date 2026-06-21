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Résultats
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Tous les résultats et classements du GP de République tchèque MotoGP 2026

Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix de République tchèque, neuvième manche de la saison 2026 de MotoGP à Brno

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Joan Mir, Honda HRC

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
39
  • Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour en course : Fabio Di Giannantonio (VR46)
  • Victoire du sprint : Pecco Bagnaia (Ducati)
  • Meilleur tour du sprint : Pecco Bagnaia (Ducati)
  • Pole position : Ai Ogura (Trackhouse)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix de République tchèque MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 21

39'51.297

   170.8   25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.421

39'51.718

 0.421 170.7   20
3 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+2.255

39'53.552

 1.834 170.6   16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+2.424

39'53.721

 0.169 170.6   13
5 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 21

+12.810

40'04.107

 10.386 169.9   11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 21

+14.874

40'06.171

 2.064 169.7   10
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+18.657

40'09.954

 3.783 169.4   9
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 21

+21.265

40'12.562

 2.608 169.3   8
9 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+21.401

40'12.698

 0.136 169.2   7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+22.273

40'13.570

 0.872 169.2   6
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+22.881

40'14.178

 0.608 169.1   5
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+22.942

40'14.239

 0.061 169.1   4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+25.003

40'16.300

 2.061 169.0   3
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+25.806

40'17.103

 0.803 168.9   2
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+26.360

40'17.657

 0.554 168.9   1
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+33.121

40'24.418

 6.761 168.4    
17 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 21

+44.784

40'36.081

 11.663 167.6    
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+1 Tour

38'08.751

 1 Tour 169.9 Abandon  
dnf Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+4 Tours

33'04.025

 3 Tours 166.6 Abandon  
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 1

+20 Tours

2'01.824

 16 Tours 159.6 Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP de République tchèque MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

1'53.122

   171.945
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

+0.101

1'53.223

 0.101 171.791
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.169

1'53.291

 0.068 171.688
4 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 19

+0.339

1'53.461

 0.170 171.431
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+0.417

1'53.539

 0.078 171.313
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.680

1'53.802

 0.263 170.917
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+0.752

1'53.874

 0.072 170.809
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.797

1'53.919

 0.045 170.742
9 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 12

+0.812

1'53.934

 0.015 170.719
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.816

1'53.938

 0.004 170.713
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+1.025

1'54.147

 0.209 170.401
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+1.056

1'54.178

 0.031 170.355
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+1.066

1'54.188

 0.010 170.340
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 17

+1.182

1'54.304

 0.116 170.167
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+1.322

1'54.444

 0.140 169.959
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+1.378

1'54.500

 0.056 169.875
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+1.650

1'54.772

 0.272 169.473
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+1.664

1'54.786

 0.014 169.452
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 5

+1.788

1'54.910

 0.124 169.269
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP à Brno

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

18'55.527

   171.2   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+0.241

18'55.768

 0.241 171.2   9
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.794

18'56.321

 0.553 171.1   7
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+2.905

18'58.432

 2.111 170.8   6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+6.404

19'01.931

 3.499 170.3   5
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+7.440

19'02.967

 1.036 170.1   4
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+8.110

19'03.637

 0.670 170.0   3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+10.195

19'05.722

 2.085 169.7   2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+10.984

19'06.511

 0.789 169.6   1
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+11.103

19'06.630

 0.119 169.6    
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+13.497

19'09.024

 2.394 169.2    
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+14.942

19'10.469

 1.445 169.0    
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.038

19'10.565

 0.096 169.0    
14 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+16.151

19'11.678

 1.113 168.8    
15 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+23.535

19'19.062

 7.384 168.9    
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 9

+1 Tour

17'22.337

 1 Tour 167.9 Accident  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+2 Tours

15'12.985

 1 Tour 170.4 Accident  
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+4 Tours

11'31.210

 2 Tours 168.8 Accident  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+5 Tours

9'33.180

 1 Tour 169.6 Accident  
dnf Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 0

+10 Tours

1'28.673

 5 Tours   Accident  
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 0

+10 Tours

1'30.230

 1.557   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Brno

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 3

1'52.542

   172.831
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 5

+0.273

1'52.815

 0.273 172.413
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.343

1'52.885

 0.070 172.306
4 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 3

+0.473

1'53.015

 0.130 172.108
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 3

+0.480

1'53.022

 0.007 172.097
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.561

1'53.103

 0.081 171.974
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 3

+0.656

1'53.198

 0.095 171.829
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.909

1'53.451

 0.253 171.446
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 5

+0.931

1'53.473

 0.022 171.413
10 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.990

1'53.532

 0.059 171.324
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 2

+1.174

1'53.716

 0.184 171.047
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 2

+1.285

1'53.827

 0.111 170.880
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 3

+1.337

1'53.879

 0.052 170.802
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+1.477

1'54.019

 0.140 170.592
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+1.490

1'54.032

 0.013 170.573
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 3

+1.587

1'54.129

 0.097 170.428
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 4

+1.620

1'54.162

 0.033 170.378
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 3

+1.641

1'54.183

 0.021 170.347
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 8

+2.269

1'54.811

 0.628 169.415
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