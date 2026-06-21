Tous les résultats et classements du GP de République tchèque MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix de République tchèque, neuvième manche de la saison 2026 de MotoGP à Brno
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
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Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
- Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour en course : Fabio Di Giannantonio (VR46)
- Victoire du sprint : Pecco Bagnaia (Ducati)
- Meilleur tour du sprint : Pecco Bagnaia (Ducati)
- Pole position : Ai Ogura (Trackhouse)
Le classement du Grand Prix de République tchèque MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|21
|
39'51.297
|170.8
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.421
39'51.718
|0.421
|170.7
|20
|3
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|21
|
+2.255
39'53.552
|1.834
|170.6
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|21
|
+2.424
39'53.721
|0.169
|170.6
|13
|5
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|21
|
+12.810
40'04.107
|10.386
|169.9
|11
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|21
|
+14.874
40'06.171
|2.064
|169.7
|10
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+18.657
40'09.954
|3.783
|169.4
|9
|8
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|21
|
+21.265
40'12.562
|2.608
|169.3
|8
|9
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+21.401
40'12.698
|0.136
|169.2
|7
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|21
|
+22.273
40'13.570
|0.872
|169.2
|6
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|21
|
+22.881
40'14.178
|0.608
|169.1
|5
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+22.942
40'14.239
|0.061
|169.1
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+25.003
40'16.300
|2.061
|169.0
|3
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|21
|
+25.806
40'17.103
|0.803
|168.9
|2
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|21
|
+26.360
40'17.657
|0.554
|168.9
|1
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|21
|
+33.121
40'24.418
|6.761
|168.4
|17
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|21
|
+44.784
40'36.081
|11.663
|167.6
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+1 Tour
38'08.751
|1 Tour
|169.9
|Abandon
|dnf
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|17
|
+4 Tours
33'04.025
|3 Tours
|166.6
|Abandon
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|1
|
+20 Tours
2'01.824
|16 Tours
|159.6
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP de République tchèque MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|21
|
1'53.122
|171.945
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|14
|
+0.101
1'53.223
|0.101
|171.791
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|19
|
+0.169
1'53.291
|0.068
|171.688
|4
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|19
|
+0.339
1'53.461
|0.170
|171.431
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+0.417
1'53.539
|0.078
|171.313
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+0.680
1'53.802
|0.263
|170.917
|7
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|10
|
+0.752
1'53.874
|0.072
|170.809
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+0.797
1'53.919
|0.045
|170.742
|9
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|12
|
+0.812
1'53.934
|0.015
|170.719
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+0.816
1'53.938
|0.004
|170.713
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|14
|
+1.025
1'54.147
|0.209
|170.401
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|18
|
+1.056
1'54.178
|0.031
|170.355
|13
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|13
|
+1.066
1'54.188
|0.010
|170.340
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|17
|
+1.182
1'54.304
|0.116
|170.167
|15
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+1.322
1'54.444
|0.140
|169.959
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|15
|
+1.378
1'54.500
|0.056
|169.875
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|14
|
+1.650
1'54.772
|0.272
|169.473
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|14
|
+1.664
1'54.786
|0.014
|169.452
|19
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|5
|
+1.788
1'54.910
|0.124
|169.269
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP à Brno
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
18'55.527
|171.2
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+0.241
18'55.768
|0.241
|171.2
|9
|3
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+0.794
18'56.321
|0.553
|171.1
|7
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+2.905
18'58.432
|2.111
|170.8
|6
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
+6.404
19'01.931
|3.499
|170.3
|5
|6
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|10
|
+7.440
19'02.967
|1.036
|170.1
|4
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+8.110
19'03.637
|0.670
|170.0
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|10
|
+10.195
19'05.722
|2.085
|169.7
|2
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+10.984
19'06.511
|0.789
|169.6
|1
|10
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|10
|
+11.103
19'06.630
|0.119
|169.6
|11
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+13.497
19'09.024
|2.394
|169.2
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+14.942
19'10.469
|1.445
|169.0
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+15.038
19'10.565
|0.096
|169.0
|14
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+16.151
19'11.678
|1.113
|168.8
|15
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+23.535
19'19.062
|7.384
|168.9
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|9
|
+1 Tour
17'22.337
|1 Tour
|167.9
|Accident
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+2 Tours
15'12.985
|1 Tour
|170.4
|Accident
|dnf
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|6
|
+4 Tours
11'31.210
|2 Tours
|168.8
|Accident
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+5 Tours
9'33.180
|1 Tour
|169.6
|Accident
|dnf
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|0
|
+10 Tours
1'28.673
|5 Tours
|Accident
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|0
|
+10 Tours
1'30.230
|1.557
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Brno
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|3
|
1'52.542
|172.831
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|5
|
+0.273
1'52.815
|0.273
|172.413
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|5
|
+0.343
1'52.885
|0.070
|172.306
|4
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|3
|
+0.473
1'53.015
|0.130
|172.108
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|3
|
+0.480
1'53.022
|0.007
|172.097
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.561
1'53.103
|0.081
|171.974
|7
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|3
|
+0.656
1'53.198
|0.095
|171.829
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|7
|
+0.909
1'53.451
|0.253
|171.446
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|5
|
+0.931
1'53.473
|0.022
|171.413
|10
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.990
1'53.532
|0.059
|171.324
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|2
|
+1.174
1'53.716
|0.184
|171.047
|12
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|2
|
+1.285
1'53.827
|0.111
|170.880
|13
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|3
|
+1.337
1'53.879
|0.052
|170.802
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+1.477
1'54.019
|0.140
|170.592
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+1.490
1'54.032
|0.013
|170.573
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|3
|
+1.587
1'54.129
|0.097
|170.428
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|4
|
+1.620
1'54.162
|0.033
|170.378
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|3
|
+1.641
1'54.183
|0.021
|170.347
|19
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|8
|
+2.269
1'54.811
|0.628
|169.415
|Voir les résultats complets
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