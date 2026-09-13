Tous les résultats et classements de Saint-Marin MotoGP 2026
Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix de Saint-Marin, 14e manche de la saison 2026 de MotoGP à Misano.
Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
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Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
- Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour en course : Fermín Aldeguer (Gresini)
- Victoire du sprint : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour du sprint : Marc Márquez (Ducati)
- Pole position : Marco Bezzecchi (Aprilia)
Le classement du Grand Prix de Saint-Marin MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
41'13.013
|25
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+0.657
41'13.670
|0.657
|20
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+2.326
41'15.339
|1.669
|16
|4
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|27
|
+6.027
41'19.040
|3.701
|13
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|27
|
+14.021
41'27.034
|7.994
|11
|6
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+18.252
41'31.265
|4.231
|10
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+20.581
41'33.594
|2.329
|9
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+20.858
41'33.871
|0.277
|8
|9
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|27
|
+22.911
41'35.924
|2.053
|7
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|27
|
+23.229
41'36.242
|0.318
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+23.905
41'36.918
|0.676
|5
|12
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|27
|
+28.031
41'41.044
|4.126
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+28.927
41'41.940
|0.896
|3
|14
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|27
|
+31.792
41'44.805
|2.865
|2
|dnf
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|24
|
+3 Tours
37'26.700
|3 Tours
|Accident
|1
|dnf
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|16
|
+11 Tours
26'12.786
|8 Tours
|Abandon
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|5
|
+22 Tours
9'17.222
|11 Tours
|Abandon
|dnf
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+22 Tours
7'49.800
|Accident
|dnf
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|2
|
+25 Tours
3'28.171
|3 Tours
|Accident
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|1
|
+26 Tours
2'44.728
|1 Tour
|Abandon
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|0
|
+27 Tours
1'07.298
|1 Tour
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du GP de Saint-Marin MotoGP
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|22
|
1'30.936
|167.379
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|23
|
+0.030
1'30.966
|0.030
|167.324
|3
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|5
|
+0.059
1'30.995
|0.029
|167.270
|4
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|14
|
+0.133
1'31.069
|0.074
|167.134
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+0.292
1'31.228
|0.159
|166.843
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+0.322
1'31.258
|0.030
|166.788
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|18
|
+0.614
1'31.550
|0.292
|166.256
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|22
|
+0.683
1'31.619
|0.069
|166.131
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|25
|
+0.710
1'31.646
|0.027
|166.082
|10
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.741
1'31.677
|0.031
|166.026
|11
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|19
|
+0.775
1'31.711
|0.034
|165.964
|12
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|8
|
+0.814
1'31.750
|0.039
|165.894
|13
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|23
|
+0.833
1'31.769
|0.019
|165.859
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|12
|
+0.834
1'31.770
|0.001
|165.858
|15
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|12
|
+1.086
1'32.022
|0.252
|165.403
|16
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|14
|
+1.243
1'32.179
|0.157
|165.122
|17
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+1.275
1'32.211
|0.032
|165.064
|18
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|4
|
+1.527
1'32.463
|0.252
|164.615
|Voir les résultats complets
Le classement du sprint MotoGP à Misano
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|11
|
19'37.995
|170.6
|12
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|11
|
+1.140
19'39.135
|1.140
|170.5
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|11
|
+2.089
19'40.084
|0.949
|170.3
|7
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+2.648
19'40.643
|0.559
|170.2
|6
|5
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|11
|
+6.237
19'44.232
|3.589
|169.7
|5
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|11
|
+10.475
19'48.470
|4.238
|169.1
|4
|7
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|11
|
+11.071
19'49.066
|0.596
|169.0
|3
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|11
|
+11.213
19'49.208
|0.142
|169.0
|2
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|11
|
+12.021
19'50.016
|0.808
|168.9
|1
|10
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|11
|
+12.166
19'50.161
|0.145
|168.9
|11
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+14.575
19'52.570
|2.409
|168.5
|12
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|11
|
+14.648
19'52.643
|0.073
|168.5
|13
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|11
|
+15.776
19'53.771
|1.128
|168.4
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+16.051
19'54.046
|0.275
|168.3
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|11
|
+16.761
19'54.756
|0.710
|168.2
|16
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|11
|
+19.845
19'57.840
|3.084
|167.8
|17
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|11
|
+23.160
20'01.155
|3.315
|167.3
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+25.074
20'03.069
|1.914
|167.1
|19
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|11
|
+27.798
20'05.793
|2.724
|166.7
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+7 Tours
7'19.131
|7 Tours
|166.4
|Abandon
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|1
|
+10 Tours
1'51.730
|3 Tours
|163.5
|Accident
|dnf
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|0
|
+11 Tours
36.997
|1 Tour
|Accident
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Misano
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tour
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|11
|
1'30.734
|167.751
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|6
|
+0.112
1'30.846
|0.112
|167.545
|3
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|4
|
+0.207
1'30.941
|0.095
|167.370
|4
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+0.283
1'31.017
|0.076
|167.230
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.354
1'31.088
|0.071
|167.099
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|6
|
+0.417
1'31.151
|0.063
|166.984
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+0.420
1'31.154
|0.003
|166.978
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|4
|
+0.500
1'31.234
|0.080
|166.832
|9
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|4
|
+0.770
1'31.504
|0.270
|166.340
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|5
|
+0.780
1'31.514
|0.010
|166.322
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|4
|
+0.938
1'31.672
|0.158
|166.035
|12
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|4
|
+0.951
1'31.685
|0.013
|166.011
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|9
|
+1.152
1'31.886
|0.201
|165.648
|14
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+1.172
1'31.906
|0.020
|165.612
|15
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|2
|
+1.209
1'31.943
|0.037
|165.546
|16
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+1.215
1'31.949
|0.006
|165.535
|17
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.218
1'31.952
|0.003
|165.529
|18
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|12
|
+1.266
1'32.000
|0.048
|165.443
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+1.287
1'32.021
|0.021
|165.405
|20
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|13
|
+1.307
1'32.041
|0.020
|165.369
|21
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|9
|
+1.409
1'32.143
|0.102
|165.186
|Voir les résultats complets
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