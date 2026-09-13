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Tous les résultats et classements de Saint-Marin MotoGP 2026

Voici le récapitulatif des résultats complets et des classements du Grand Prix de Saint-Marin, 14e manche de la saison 2026 de MotoGP à Misano.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Le départ

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Garage de l'équipe Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Garage Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Garage de l'équipe Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
47
  • Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour en course : Fermín Aldeguer (Gresini)
  • Victoire du sprint : Marc Márquez (Ducati)
  • Meilleur tour du sprint : Marc Márquez (Ducati)
  • Pole position : Marco Bezzecchi (Aprilia)
Lire aussi :

Le classement du Grand Prix de Saint-Marin MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 27

41'13.013

       25
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.657

41'13.670

 0.657     20
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+2.326

41'15.339

 1.669     16
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+6.027

41'19.040

 3.701     13
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+14.021

41'27.034

 7.994     11
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+18.252

41'31.265

 4.231     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+20.581

41'33.594

 2.329     9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+20.858

41'33.871

 0.277     8
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 27

+22.911

41'35.924

 2.053     7
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+23.229

41'36.242

 0.318     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+23.905

41'36.918

 0.676     5
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+28.031

41'41.044

 4.126     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.927

41'41.940

 0.896     3
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 27

+31.792

41'44.805

 2.865     2
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+3 Tours

37'26.700

 3 Tours   Accident 1
dnf Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 16

+11 Tours

26'12.786

 8 Tours   Abandon  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 5

+22 Tours

9'17.222

 11 Tours   Abandon  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Tours

7'49.800

     Accident  
dnf Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 2

+25 Tours

3'28.171

 3 Tours   Accident  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 1

+26 Tours

2'44.728

 1 Tour   Abandon  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+27 Tours

1'07.298

 1 Tour   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du GP de Saint-Marin MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

1'30.936

   167.379
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.030

1'30.966

 0.030 167.324
3 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 5

+0.059

1'30.995

 0.029 167.270
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

+0.133

1'31.069

 0.074 167.134
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.292

1'31.228

 0.159 166.843
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+0.322

1'31.258

 0.030 166.788
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 18

+0.614

1'31.550

 0.292 166.256
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22

+0.683

1'31.619

 0.069 166.131
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 25

+0.710

1'31.646

 0.027 166.082
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.741

1'31.677

 0.031 166.026
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+0.775

1'31.711

 0.034 165.964
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.814

1'31.750

 0.039 165.894
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+0.833

1'31.769

 0.019 165.859
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+0.834

1'31.770

 0.001 165.858
15 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 12

+1.086

1'32.022

 0.252 165.403
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+1.243

1'32.179

 0.157 165.122
17 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+1.275

1'32.211

 0.032 165.064
18 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 4

+1.527

1'32.463

 0.252 164.615
Voir les résultats complets

Le classement du sprint MotoGP à Misano

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 11

19'37.995

   170.6   12
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

 1.140 170.5   9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

 0.949 170.3   7
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

 0.559 170.2   6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

 3.589 169.7   5
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

 4.238 169.1   4
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

 0.596 169.0   3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

 0.142 169.0   2
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

 0.808 168.9   1
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

 0.145 168.9    
11 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

 2.409 168.5    
12 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

 0.073 168.5    
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

 1.128 168.4    
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

 0.275 168.3    
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

 0.710 168.2    
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

 3.084 167.8    
17 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

 3.315 167.3    
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

 1.914 167.1    
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

 2.724 166.7    
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+7 Tours

7'19.131

 7 Tours 166.4 Abandon  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 1

+10 Tours

1'51.730

 3 Tours 163.5 Accident  
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 0

+11 Tours

36.997

 1 Tour   Accident  
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours du sprint MotoGP à Misano

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tour Temps Écart km/h
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 11

1'30.734

   167.751
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

+0.112

1'30.846

 0.112 167.545
3 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 4

+0.207

1'30.941

 0.095 167.370
4 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.283

1'31.017

 0.076 167.230
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.354

1'31.088

 0.071 167.099
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.417

1'31.151

 0.063 166.984
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.420

1'31.154

 0.003 166.978
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

+0.500

1'31.234

 0.080 166.832
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 4

+0.770

1'31.504

 0.270 166.340
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5

+0.780

1'31.514

 0.010 166.322
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 4

+0.938

1'31.672

 0.158 166.035
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 4

+0.951

1'31.685

 0.013 166.011
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+1.152

1'31.886

 0.201 165.648
14 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+1.172

1'31.906

 0.020 165.612
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 2

+1.209

1'31.943

 0.037 165.546
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+1.215

1'31.949

 0.006 165.535
17 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+1.218

1'31.952

 0.003 165.529
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+1.266

1'32.000

 0.048 165.443
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.287

1'32.021

 0.021 165.405
20 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 13

+1.307

1'32.041

 0.020 165.369
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+1.409

1'32.143

 0.102 165.186
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