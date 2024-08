Resurfaçage et chaleur annoncent un GP d'Aragón agressif pour les pneus

En reprenant la direction d'Alcañiz et du MotorLand Aragón cette semaine, les équipes MotoGP s'apprêtent à découvrir les résultats des travaux de rénovation menés sur place l'an dernier. Ceux-ci comportaient en particulier la pose d'un nouveau revêtement sur l'intégralité du tracé, or aucun test n'a pu être mené par Michelin depuis, ce qui en fait une vaste inconnue avant le début du Grand Prix.

"Ce sera un week-end difficile, car il y a un nouvel asphalte", confirme Piero Taramasso, responsable deux roues chez Michelin Motorsport, dans un entretien accordé à l'édition italienne de Motorsport.com. "Nous n'avons pas couru en Aragón l'année dernière, donc les seules données dont nous disposons sont celles de 2022, à l'époque où il y avait encore l'ancien revêtement. Nous n'avons pas eu la possibilité de faire de tests, nous allons donc apporter une spécification supplémentaire pour l'arrière."

L'allocation pneumatique pour ce Grand Prix sera renforcée par rapport à la normale, avec un total de 13 pneus arrière et 11 pneus avant autorisés pour l'ensemble du week-end. Mais c'est à l'arrière, compte tenu des contraintes de motricité que peut représenter un nouveau bitume, que se portent particulièrement les précautions de Michelin. Le manufacturier ignore pour le moment si le nouvel asphalte se révèlera granuleux et très abrasif, ou à l'inverse lisse et susceptible de générer de fortes températures dans les gommes.

La palette comprendra par conséquent trois options pneumatiques au lieu de deux à l'arrière. Le hard servira à répondre à l'éventuel besoin de résistance aux fortes températures, tandis que le medium et le soft ont été pensés avec un centrage orienté vers la fermeté. Contrairement aux pneus avant, les gommes arrières sont asymétriques et renforcées sur le flanc gauche compte tenu de la typologie de la piste.

Concernant le pneu tendre proposée à l'arrière, Piero Taramasso met en garde : "Avec le pneu soft, il va y avoir beaucoup de travail à mener afin de gérer la température et l'usure parce qu'on sait que les nouveaux asphaltes tendent généralement à être très agressifs. Pour le valider dans l'éventualité de faire le sprint ou la course avec, il faudra faire vraiment beaucoup de tours avec ce pneu et bien l'analyser parce que ce pourrait être un choix un peu risqué."

Les rares virages à droite du MotorLand Aragón sont particulièrement craints. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

À l'avant, l'offre reste inchangée, avec les options soft, medium et hard que connaissent les équipes, dont la rigidité a été jugée suffisante par le manufacturier. En revanche, deux pneus medium supplémentaires seront proposés aux concurrents pour l'ensemble du week-end (sept au lieu de cinq), s'agissant d'après les projections de la gomme de référence qui s'imposera à la majorité.

Aragón, un circuit compliqué par sa typologie

Malgré les précautions prises, le responsable de Michelin sait qu'un défi de taille attend les pilotes ce week-end : "Aragón est déjà, en soi, un circuit compliqué parce qu'il tourne vers la gauche. De plus, il y a des virages comme les deux derniers, les virages 16 et 17, qui sont très rapides et qui génèrent beaucoup d'appui sur le pneu. Le virage 2 est aussi toujours délicat, premier droite après deux longues lignes droites. Et à tout cela il faut ajouter le fait que l'on prévoit 35 à 36°C dans l'air, ce qui veut dire que la piste atteindra facilement 50°C, voire plus."

"Certains pilotes ont mené des entraînements avec des motos de route et des pneus proposés dans le commerce. Nous avons vu des photos des pneus Michelin et d'autres marques, et on voit que le circuit est agressif. On pouvait voir du graining et de l'usure sur le côté droit, mais aussi des cloques à gauche, or les pneus du commerce sont plutôt rigides."

"C'est un week-end lors duquel il va être essentiel de bien étudier les données et de trouver les bons réglages sur les motos afin d'aider les pneus", poursuit Piero Taramasso, qui juge également ce travail déterminant pour respecter les valeurs attendues en termes de pression : "S'il est possible de bien travailler vendredi et samedi, avec des conditions stables, je crois qu'il y aura assez de données pour trouver les bonnes bases. C'est plus compliqué quand on rencontre des conditions mixtes ou des variations de températures, mais si tout se passe bien vendredi avec 45 minutes d'essais le matin et une heure l'après-midi, on arrive à obtenir de bonnes données."

Le risque de pluie n'est pas totalement écarté pour le week-end à venir, néanmoins il prend pour le moment la forme d'orages annoncés pour la nuit de samedi à dimanche. Les prévisions penchent vers trois jours assez nuageux mais effectivement très chauds, avec toutefois un thermomètre qui pourrait légèrement repasser sous la barre des 30°C pour la journée de dimanche.

Propos recueillis par Matteo Nugnes