Retrouvailles entre pilotes pour un entraînement à Almeria

C'est un peu le Grand Prix 0 de cette saison 2022 : alors que la trêve hivernale est toujours en cours et que les essais de pré-saison MotoGP doivent débuter dans moins de trois semaines, les pilotes commencent à intensifier leur préparation et certains se retrouvent même en piste pour le faire. C'est ainsi que certains Espagnols ont choisi le circuit d'Almeria pour reprendre les roulages sur piste ces derniers jours. On a même pu y voir trois des quatre derniers Champions du monde de la catégorie Moto3 partager l'entraînement : Jorge Martín, sacré en 2018, Albert Arenas (en 2020) et Pedro Acosta (en 2021).

Dimanche, tous trois ont retrouvé le pilote Suzuki Álex Rins pour une belle journée ensoleillée sur la piste espagnole, dont le tour couvre 4,2 km, entrecoupés de 12 virages et avec une ligne droite de 970 m. Comme le veut le règlement, pas question de piloter une machine de Grand Prix : Rins était donc au guidon d'une Suzuki GSX-R1000R et Martín sur la Ducati Panigale V4S, correspondant aux marques dont ils défendent les couleurs en MotoGP. Acosta et Arenas, qui sont engagés en Moto2 cette année respectivement avec les teams Ajo (Kalex) et Aspar (GasGas) ont opté pour une Yamaha et une Ducati.

Précédemment, Rins et Arenas étaient déjà en piste ensemble à Valence, et l'on sait par ailleurs que Martín restera à Almeria pour plusieurs jours afin de peaufiner sa préparation. C'est l'occasion aussi de jouer des coudes avec des adversaires inhabituels, comme sur le cliché qui illustre cet article et qui le voit ferrailler avec Pedro Acosta, auteur en 2021 d'une arrivée éclatante dans le Championnat du monde.

D'autres préfèrent la terre à l'asphalte dans cette phase de reprise, à l'instar des Français Johann Zarco et Fabio Quartararo, qui ont opté pour le motocross. Le Champion du monde en titre s'entraîne actuellement dans le nord de l'Italie, bientôt prêt à remonter en selle de sa MotoGP dans deux semaines et demie.

La pré-saison MotoGP débutera officiellement le 31 janvier avec le shakedown du test de Sepang. Durant trois jours, cette séance sera réservée aux pilotes d'essais des constructeurs, aux pilotes Aprilia (seule marque à bénéficier des concessions réglementaires) et aux rookies de la nouvelle saison, qui seront au nombre de cinq : Raúl Fernández, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Darryn Binder.

S'ensuivra le premier test collectif officiel, qui doit réunir l'ensemble du plateau les 5 et 6 février à Sepang. Une seconde séance est prévue sur le nouveau circuit indonésien de Mandalika, en Indonésie, du 11 au 13 février.

Pour les catégories Moto2 et Moto3, les essais de pré-saison sont quant à eux programmés du 19 au 21 février à Portimão. Le premier Grand Prix aura lieu au Qatar du 4 au 6 mars.

Lire aussi : Plateau MotoGP : ce qui change en 2022