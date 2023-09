Rins va manquer l'Inde et le Japon, Bradl le remplacera

Álex Rins ne sera pas sur la grille de départ des deux prochaines épreuves en MotoGP. L'Espagnol, toujours insuffisamment remis après ses fractures à la jambe droite (tibia-péroné), sera en effet absent des GP d'Inde (22-24 septembre) et du Japon (29 septembre-1er octobre). C'est ce qu'a indiqué son équipe dans un communiqué notamment publié sur les réseaux sociaux.

Avant Misano, un certain espoir avait pu être lu dans les rangs du Team LCR quant à un retour rapide du vainqueur du GP des États-Unis à la compétition. Toutefois, un premier roulage sur une moto au MotorLand Aragón avait finalement mis en lumière les difficultés et les douleurs qu'il ressentait encore. Par la suite, Rins avait reconnu avoir vraiment pris conscience de l'ampleur de ses blessures et mis le holà à la perspective d'un retour rapide.

Pour le Grand Prix de Saint-Marin, LCR avait dû faire appel, pour remplacer Rins, à Takumi Takahashi, vainqueur des 8 Heures de Suzuka cette année, et également pilote d'essais pour Honda au Japon. Il s'agissait d'un choix par défaut puisque ni Iker Lecuona (pris en WorldSBK), ni Stefan Bradl (wild-card avec Repsol Honda), ni Tetsuta Nagashima (pris par des tests à Motegi) n'avaient pu être libérés. Faute de réaliser un temps sous les 105% lors des Essais, le Japonais n'avait même pas pu prendre part aux qualifications et à la course.

Pour l'arrivée du MotoGP à Buddh, mais également ensuite au Japon, LCR pourra cette fois compter sur Bradl. "Stefan Bradl remplacera le pilote du LCR Honda Álex Rins au Grand Prix d'Inde et au Grand Prix du Japon", peut-on lire dans le communiqué publié ce dimanche matin. "L'Espagnol poursuit sa convalescence et, en attendant, l'ancien pilote du LCR Bradl aidera l'équipe lors des deux prochains Grands Prix."

Au total, Rins aura donc au moins manqué neuf Grands Prix consécutifs après sa chute violente du Mugello, même s'il paraît assez peu probable de le revoir d'ici la fin de la tournée asiatique qui passera ensuite par l'Indonésie, l'Australie et la Thaïlande en octobre.