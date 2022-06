Rins et Bagnaia acceptent les excuses de Nakagami

Charger le lecteur audio

La hache de guerre est enterrée entre Álex Rins, Pecco Bagnaia et Takaaki Nakagami, ce dernier ayant été la cible de nombreuses critiques pour avoir provoqué l'accident du départ au Grand Prix de Catalogne. Rins est celui qui a été le plus durement touché, avec une fracture du poignet gauche, mais Nakagami n'est pas sorti totalement indemne de la cabriole : le Japonais a passé une nuit en observation, sa tête ayant percuté la roue arrière de Bagnaia, ce qui a arraché sa visière.

Très vite, Nakagami a reconnu sa responsabilité et présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, mais il a tenu à se confronter à Rins et Bagnaia ce jeudi, pour des explications en face-à-face. Le climat est désormais apaisé entre les trois pilotes, qui seront tous en piste ce week-end, un certain doute ayant plané sur la présence de Rins et Nakagami.

"J'ai eu une méchante chute à Montmeló et c'était de ma faute", a insisté le pilote LCR, interrogé par le site officiel du championnat. "Ce matin, j'ai présenté mes excuses à Pecco et Álex. C'est très important pour moi parce que je n'ai pas pu les voir après la course. J'avais déjà présenté mes excuses via les réseaux sociaux mais pour moi, c'était mieux de le faire en tête-à-tête après ce qu'il s'est passé à Montmeló. Ça ne me réjouit pas de voir qu'Álex a une fracture au poignet gauche, mais on s'est serré la main et il faut aller de l'avant."

Les caméras du MotoGP ont filmé les rencontres du pilote LCR avec ses deux rivaux. "Je suis vraiment désolé de l'accident, je voulais vraiment présenter mes excuses", a précisé Nakagami à Bagnaia, qui s'est renseigné sur l'état de santé de son interlocuteur. La discussion a été similaire avec Rins, les deux hommes ayant immédiatement cherché à savoir si l'autre s'était bien remis de l'accident.

"Moins bien que toi !" a précisé Rins. "Je suis vraiment, vraiment désolé", a répondu Nakagami. "Je tiens à présenter mes excuses, c'était de ma faute." Très véhément à Barcelone, Rins a préféré se monter magnanime : "Si tu sais ce que tu as fait... Le plus important, Taka, c'est que tu comprennes. Heureusement tu vas bien, parce que ce n'était pas beau [comme accident]."

Nakagami et Rins ont notamment échangé sur leur capacité à rouler ce week-end malgré des douleurs encore présentes pour chacun des deux. "J'ai un peu peur dans les décélérations, au freinage", a précisé Rins, qui a deux os cassés.

Les pilotes veulent une explication vendredi

Si l'incident est clos, les pilotes tiennent néanmoins à aborder le sujet en Commission de sécurité vendredi, après les deux premières séances d'essais au Sachsenring. Après le Grand Prix de Catalogne, ils ont été nombreux à s'étonner de l'absence de sanction pour Takaaki Nakagami et à cibler la direction de course.

"C'est sûr qu'il faut en parler en Commission de sécurité parce que j'ai vu beaucoup de pilotes de MotoGP et ils ont été nombreux à dire qu'ils étaient de mon avis", a précisé Rins. "Il faudra en parler un peu pour améliorer la sécurité du championnat, c'est tout."

Une opinion pleinement partagée par Bagnaia : "L'accident est derrière nous, ce sont le présent et le futur qui comptent. Je ne peux rien changer au passé. On peut changer des choses dans le règlement parce que ce n'est pas juste de ne pas avoir de pénalité mais on en parlera demain en Commission de sécurité."