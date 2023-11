Álex Rins absent à Sepang et Losail, Iker Lecuona le remplace

La difficile et longue convalescence d'Álex Rins le privera au moins des deux prochains Grands Prix. LCR a annoncé son absence à Sepang puis à Losail, l'Espagnol payant encore les conséquences de sa chute au Mugello au mois de juin, il y a près de cinq mois, après une opération sur sa jambe droite pratiquée il y a deux semaines, pour une hernie et un syndrome des loges. Il sera remplacé par Iker Lecuona, qui porte les couleurs de Honda en WorldSBK.

"Iker Lecuona va remplacer Álex Rins aux Grands Prix de Malaisie et du Qatar", a annoncé l'équipe de Lucio Cecchinello sur Twitter. "L'Espagnol remplacera son compatriote, qui poursuit sa convalescence. Iker a déjà aidé l'équipe à Silverstone, au Red Bull Ring et sur le circuit de Barcelone."

Álex Rins a vécu une convalescence très difficile depuis sa chute au Mugello, qui a nécessité deux opérations dans les jours qui ont suivi. L'Espagnol a manqué la course du dimanche en Italie puis sept Grands Prix, avant de tenter un retour au Japon mais de renoncer après la première journée d'essais

Il a pu disputer le GP d'Indonésie et décrocher une neuvième place encourageante mais la douleur s'est ravivée une semaine plus tard en Australie, et il a déclaré forfait le samedi matin, ce qui a mené à la troisième opération. Absent en Thaïlande juste après cette intervention, il fera donc à nouveau l'impasse sur la Malaisie, portant à 12 le nombre de courses principales manquées depuis sa blessure, et pourrait faire son retour seulement à Valence, dernière manche de la saison, avant de rejoindre Yamaha la saison prochaine. Un forfait à Valence signifierait qu'aucune course ne se serait disputée avec tous les titulaires cette année.

Les blessures ayant été nombreuses parmi les pilotes Honda cette année, Lecuona a aussi été aligné deux fois dans l'équipe officielle, au GP d'Espagne, en remplacement de Marc Márquez, puis aux Pays-Bas, sur la moto de Joan Mir. Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, a de son côté disputé six Grands Prix. Il a remplacé Márquez à Austin puis Rins à Assen, Buddh et Motegi, et il était aligné en wild-card à Jerez et à Saint-Marin.

Lecuona ne sera pas le seul pilote venu du WorldSBK aligné en Malaisie ce week-end puisqu'Álvaro Bautista, vainqueur des deux derniers titres avec Ducati, fera sa première apparition depuis 2018, en tant que wild-card pour la marque italienne.