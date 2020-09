Les pilotes Suzuki surpris d'être aussi performants

Les pilotes Suzuki ont eux même avoué leur surprise après avoir affiché une compétitivité très prometteuse lors des Essais Libres 1 du Grand Prix d'Autriche. S'ils ne figurent qu'en quatrième et neuvième position au classement du jour, Álex Rins et Joan Mir avaient en réalité réalisé une solide performance groupée en plaçant les deux GSX-RR dans le top 5 au terme d'une séance au cours de laquelle ils se sont durablement maintenus dans le haut du classement. C'est l'annulation de chronos après le drapeau à damier, notamment des deux derniers tours de Mir, qui a quelque peu modifié la hiérarchie.

Il n'en demeure pas moins qu'ils ont prouvé, dans les conditions de ces premiers essais, qu'ils étaient capables de venir titiller les Ducati et les KTM, et Andrea Dovizioso ne s'y trompe pas en les citant parmi les quatre hommes les plus rapides du jour. "Je suis un peu surpris qu'on ait pu rouler vite dès le début, car cette piste est assez difficile pour les Suzuki", s'étonne Álex Rins. "Mais il est vrai aussi qu'on a un châssis et un moteur différents par rapport à l'année dernière, et je pense que cette piste est désormais plus proche d'être ma préférée qu'elle ne l'était l'année dernière !"

"En MotoGP, on ne sait jamais, on peut prédire que les Ducati vont être rapides, et aussi les KTM, mais les Suzuki ont été très fortes aujourd'hui alors que sur le papier on n'est pas vraiment favoris", admet Mir, qui n'avait pas pu participer à ce Grand Prix l'année dernière, durant sa première saison en MotoGP, après son gros accident à Brno.

"Franchement, je ne m'attendais pas à me sentir aussi bien aujourd'hui avec la moto, j'ai eu l'impression que ça n'était pas la première fois que je roulais [avec la MotoGP] sur cette piste. Les réglages de base qu'on a sont plutôt bons, et c'est pour ça que j'ai pu tout de suite me montrer rapide. J'ai essayé un time attack et j'ai pu faire un bon temps, mais on m'a ensuite annulé mes deux meilleurs temps, et je suis neuvième malgré tout. Donc ça a été une bonne journée pour nous, on verra demain si l'on ne m'annule pas de chrono et si j'arrive à me maintenir là !"

"J'ai eu de très bonnes sensations aujourd'hui. Je suis plutôt content du travail qu'on a fait", se félicite Rins, qui a comparé deux options de set-up. "En EL1 on a essayé mes deux motos, avec différents réglages, et quand j'ai essayé la deuxième moto je me suis senti plutôt à l'aise pour piloter, j'ai eu de bonnes sensations au freinage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu rouler en EL2 à cause de la météo, mais demain il faudra qu'on reconfirme si ma moto numéro 2 est meilleure que la numéro 1."

Pour les pilotes, même si la Suzuki accuse certains déficits sur cette piste, elle sait profiter de ses autres qualités et c'est ce qui explique que ces débuts aient été si percutants. "En Autriche il est important de bien stopper la moto et je me sens très fort là-dessus, c'est mon style de freiner fort et c'est ce qu'il faut faire sur cette piste. Je suis surpris par mon temps au secteur 1, où je suis vraiment fort. Il n'y a qu'un virage et deux lignes droites, alors ça veut dire qu'on est vraiment rapides dans ce virage !" observe Joan Mir avec la même bonne humeur que son coéquipier, alors qu'il a signé le deuxième meilleur temps dans ce partiel.

"On n'a clairement pas la vitesse de pointe [de Ducati et KTM], mais j'ai une bonne vitesse de passage parce que j'entre bien dans les virages", souligne Rins. Il n'a toutefois pas à rougir de sa V-max, la quatrième ce matin en 310,3 km/h. Mir, quant à lui, était tout en bas du classement en 305,9 km/h. "J'ai regardé la liste des vitesses de pointe et on n'est pas vraiment en haut !" s'amuse celui-ci. "J'arrive à être très fort dans les virages, à y rattraper du temps. Dans le secteur 3 je ne suis pas particulièrement rapide, mais on y travaille encore et je pense qu'on a encore de la marge de progression avec notre moto."