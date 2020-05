Rins et Rabat ont repris la piste en Andorre

Certains pilotes ne se sont pas fait prier pour profiter de l'assouplissement des restrictions à l'égard des sportifs professionnels en Andorre. Comme nous le rapportions hier, la Principauté est entrée dans la phase 2 de sa gestion de la pandémie de COVID-19 et les pilotes qui y résident (20 au total, dont neuf venus du MotoGP) sont désormais autorisés à s'entraîner à moto.

Des dispositions particulières ont ainsi été mises en œuvre sur le Circuit-Andorra Pas de la Casa pour que des séances de tests soient organisées en petits groupes. Dès mercredi matin, Álex Rins et Tito Rabat étaient au rendez-vous, impatients de tâter le bitume après deux mois et demi d'inaction. Ils ont toutefois été accueillis par la pluie sur la petite piste située à 2'400m d'altitude et en ont été quitte pour un délai supplémentaire avant d'enfin pouvoir prendre le guidon des machines préparées pour l'occasion.

Le pilote Avintia a partagé sur ses réseaux sociaux les images d'une première chute, qui n'a toutefois pas eu de quoi gâcher sa journée.

Dans les images que nous vous proposons ici, vous pouvez ainsi voir Álex Rins et Tito Rabat à l'œuvre, mais Pol Espargaró était également sur place en spectateur avisé. D'après les informations fournies par l'équipe Avintia, à l'origine de ce projet, le pilote KTM est lui aussi attendu en piste, de même que Fabio Quartararo, Maverick Viñales et Aleix Espargaró.

