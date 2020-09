Cette fois, Rins veut jouer la victoire jusqu'au dernier virage

Entre un Álex Rins revanchard et un Joan Mir bien décidé à confirmer, le clan Suzuki nourrit de gros espoirs pour le deuxième week-end de course sur le Red Bull Ring. Si l'on y ajoute une moto qui semble franchement apprécier les caractéristiques du tracé autrichien, les ingrédients pour signer a minima un podium semblent bien réunis. La première journée d'essais libres l'a confirmé, avec un tir groupé des deux pilotes espagnols, sixième et septième du classement combinés après avoir signé leur meilleur chrono l'après-midi. Le tout après avoir insisté sur la tenue des gommes en rythme de course.

En lice pour disputer la victoire à Andrea Dovizioso la semaine dernière, Rins avait chuté et s'en était énormément voulu d'avoir laissé échapper une telle opportunité. Pas question pour lui de renouveler une telle erreur, ni de laisser celle-ci altérer une relative sérénité. Jouer la victoire ce week-end ? C'est l'objectif clairement affiché après une "journée positive" qui a permis de travailler de manière productive.

"La conclusion de ces essais est plutôt bonne donc maintenant nous devons continuer de travailler pour demain", résume Rins. "Finalement, durant la première séance, nous avons pu essayer cet aspect que nous ne pouvions pas essayer la semaine dernière. Je suis satisfait de la moto que j’ai maintenant, tout est sous contrôle. [...] Bien-sûr nous nous battrons pour la victoire, la semaine dernière nous y étions presque. Les KTM et Ducati seront présentes évidemment, nous verrons aussi si les Yamaha essayeront d’être dans le top 3. Ce qui est sûr, c’est que cela ne sera pas facile. Tout le monde est très motivé, le dernier virage du dernier tour de course sera sympa !"

Une Suzuki taillée pour la course

Sur un circuit où la vitesse de pointe est importante, les performances de la Suzuki constituent un peu la surprise du chef puisque ce n'est pas vraiment son point fort. Mais la GSX-RR a d'autres atouts, que la concurrence a d'ailleurs déjà relevés : sa constance en course sur le tracé de Spielberg et sa bonne tenue des pneumatiques. "Nous avons juste amélioré la moto, nous pilotons avec un châssis et un moteur différents, et cela ne cesse de s'améliorer", souligne quant à lui Álex Rins. "Le feeling est bien mieux que celui de l’année dernière, il y a plus de stabilité au freinage, nous avons amélioré la puissance aussi."

Sur la lancée de son tout premier podium en MotoGP, Joan Mir espère pour sa part confirmer toutes les belles choses vues le week-end dernier. L'Espagnol insiste sur ses excellentes sensations et sur le programme sans encombre du jour, qui lui a permis de se focaliser sur la course.

"Nous avons un peu travaillé pour la course, c’était notre objectif principal de la journée car nous savons que nous devons vraiment nous améliorer face aux Ducati qui sont très performantes dans les deux premiers secteurs, où nous avons un peu de mal", précise-t-il. "Alors nous avons travaillé un peu sur ce point-là. Nous nous sommes bien améliorés aujourd’hui et j’en suis content. Je suis davantage content car nous nous sommes améliorés en roulant avec des pneus usés."

"Nous avons travaillé un peu pour faire un bon résultat avec les pneus neufs, dans les deux sessions nous avons été compétitifs, pas forcément les meilleurs, mais toujours dans le top 5. Donc, même dans la seconde séance, nous avons fait un bon résultat. Avec cette chaleur, la piste a un peu changé. Dans la matinée, c’était plus simple de faire un bon tour, c’est donc la raison pour laquelle peu de personnes ont amélioré leur temps. Dans mon cas, j’ai amélioré mon temps, c’est une bonne chose pour demain car les qualifications seront dans ces conditions. C’est important d’être compétitif dans ce genre de conditions extrêmes."

Avec Marie-Amélie Coulardot