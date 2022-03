Álex Rins a "tout essayé" pour finir sur le podium

Charger le lecteur audio

Álex Rins n'a pas connu un week-end facile en Indonésie et ne s'attendait pas à le terminer de façon aussi positive. S'il a toujours été dans le rythme en piste, il a été "très malade" en début de week-end et n'était pas à 100% pour piloter, avant de subir un problème mécanique en EL4 qui a déclenché le feu sur sa GSX-RR. Le pilote Suzuki a toutefois décroché la cinquième place au terme d'une course mouvementée, qui a été décalée de plus d'une heure en raison de fortes pluies, et qui s'est déroulée avec une visibilité réduite.

Qualifié en huitième position, il a, comme bien souvent, pris un très bon départ qui lui a permis de se retrouver immédiatement dans le groupe de tête. "J'ai essayé d’être calme et concentré", a-t-il expliqué. "Sur le mouillé, si on prend un bon départ et qu'on fait de bons premiers tours, on lance bien sa course."

Quatrième dès le premier tour, puis rapidement troisième, le #42 a tenu la moitié de la course sur le podium virtuel mais a finalement dû rendre les armes face à la remontée des Français. "Ça a été une course très difficile. J'ai tout essayé pour finir sur le podium, j'ai pris un bon départ, puis j'ai essayé de rattraper Miller, qui était deuxième ou troisième, je ne sais pas. J'ai essayé au maximum, mais quand je me suis fait de grosses chaleurs à l'avant, je me suis dit 'C'est bon, Álex, essaye d'être un peu doux'".

"Ensuite, quand Zarco et Fabio m'ont passé, j'ai vu qu'ils avaient plus de traction que moi, donc j'essayais de très bien gérer l'accélérateur en redressant la moto, mais rien, alors l'opportunité s'est envolée."

L’Espagnol n’a en effet rien pu faire face à des soucis de traction, dont ses adversaires ont visiblement moins souffert : "Je me suis battu pour le podium, mais j'ai ensuite pris un gros retard sur eux car j'ai failli tomber dans le dernier virage. J'ai complètement perdu le pneu avant et je me suis rattrapé avec le coude. Ensuite j'ai essayé de gérer ma position et l'écart sur Fabio, parce que je voulais les suivre, mais c'était très dur car quand ils redressaient la moto ils avaient plus de grip que moi, plus de traction. Il faut donc qu'on travaille là-dessus."

Après sa septième place au Qatar, Rins estime pouvoir "être content" de sa cinquième position. "C’est sûr que si la course avait été sèche, je ne sais pas si j'aurais terminé dans le top 5, car il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dépasser", a-t-il reconnu. Il a néanmoins pensé aux points "à certains moments" afin d’assurer et ne pas revenir avec un résultat blanc, le top 5 étant son objectif.

"Si on regarde le championnat, tout le monde est très proche, on est cinq ou six à dix points du premier, alors on va essayer de garder cette dynamique", a-t-il ajouté au micro du site officiel du MotoGP.

Le podium n'aura pas été pour cette fois mais le pilote Suzuki estime avoir fait une bonne course, et se concentre désormais sur le prochain Grand Prix. "Il est certain que la Suzuki est mieux équilibrée sur toutes les pistes, mais il faut encore qu'on continue à travailler. […] On a pris de bonnes informations, de bons points aussi, et on va maintenant aller en Argentine."

Avec Léna Buffa