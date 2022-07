Rins : "Je ne me voyais pas sans une moto officielle"

Charger le lecteur audio

Après plusieurs semaines de rumeurs, Álex Rins a finalement annoncé son arrivée chez LCR l'an prochain, avec un contrat d'usine le reliant directement à Honda. Élément clé de sa signature, le matériel officiel qui lui est ainsi promis a clairement fait pencher la balance auprès du constructeur japonais, après des discussions également avancées du côté de Ducati pour intégrer l'équipe Gresini.

Arrivé directement chez Suzuki en MotoGP, au sein d'une équipe officielle avec laquelle il a contribué au développement de la GSX-RR et ce dès sa première saison, l'Espagnol concevait difficilement l'idée d'être relayé au rôle de pilote, pur et simple.

"C'est un plaisir d'avoir un contrat avec une usine, avec Honda. Bien sûr, si signer avec Lucio [Cecchinello, patron de LCR] pour une moto qui n'était pas d'usine était ma seule option, je l'aurais fait, mais je suis super content car je ne me voyais pas courir sans une moto officielle. Je pense que j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences pour améliorer une moto. Je ne me voyais pas sans une moto officielle. C'est difficile à expliquer", a-t-il déclaré à Motorsport.com dans le podcast Tank Slappers.

"J'avais plus d'options avec Ducati mais ils ne pouvaient pas m'assurer une moto officielle, ce que je comprends et je les remercie pour l'opportunité. Au final je suis avec Honda et j'étais avec eux en 2014. Ce sont plus ou moins les mêmes personnes qui géraient le projet Moto3 qui gèrent celui-là donc je suis content."

Ce sont donc plus de deux mois de tension qui ont pris fin via cette signature. En effet, Rins a vécu l'annonce de Suzuki comme un véritable tsunami, lui qui se voyait prolonger son contrat avec le constructeur. Face à cette situation difficile, il reconnaît ne pas avoir été très serein : "J'ai eu un peu peur quand Suzuki a annoncé son départ car je ne suis plus un rookie et j'essayais de trouver une moto d'usine, que j'ai heureusement trouvée. […] J'avais peur de [me retrouver sans rien] mais aussi de trouver une moto qui ne soit pas compétitive."

Un véritable défi chez Honda

Álex Rins et Lucio Cecchinello

S'il a bien trouvé une moto d'usine pour l'an prochain, Rins aura justement fort à faire en termes de compétitivité puisque les pilotes Honda se trouvent en difficulté depuis plusieurs années, et même Marc Márquez n'est pas parvenu à la faire gagner cette saison. Une réalité qui peut sembler peu engageante mais qui n'a pourtant pas empêché l'actuel représentant Suzuki de signer.

"Je me suis posé cette question. Par le passé Lorenzo a eu du mal, Pol Espargaró a fait de bonnes courses mais a un peu de mal, Álex Márquez a fait des podiums mais il a aussi du mal. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre ce projet. Je ne me dis pas 'la moto est difficile, on verra ce que je peux faire'. Je n'y pense pas, je veux juste piloter la moto, l'adapter à moi et obtenir de bons résultats", a ajouté Rins.

"J'ai une bonne expérience en MotoGP en ayant amélioré la Suzuki. Ensemble on a fait une moto très compétitive, une moto Championne du monde. C'est sûr que lors des premiers mois, ça sera difficile d'aider Honda à améliorer la moto. Je dois m'adapter et comprendre la moto, mais j'ai déjà parlé à Lucio et il m'a dit qu'ils feront une nouvelle moto pour l'année prochaine donc j'aimerais la comprendre le plus rapidement possible et leur apporter mon expérience."

Propos recueillis par Lewis Duncan et Oriol Puigdemont