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Rio de Janeiro accueillera le lancement de la saison MotoGP 2027

Après Bangkok et Kuala Lumpur, le MotoGP a choisi Rio de Janeiro pour accueillir son lancement de saison 2027. L'événement réunira les équipes et pilotes du championnat le 21 février, sur la plage de Botafogo.

Téha Courbon
Mis à jour:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

Le MotoGP lancera sa saison 2027 depuis Rio de Janeiro. La ville brésilienne a été choisie pour accueillir la présentation officielle du championnat le 21 février prochain, quelques semaines avant le début des hostilités, avec le Grand Prix de Thaïlande.

L'événement principal doit se tenir sur la plage de Botafogo, avec le Pain de Sucre en toile de fond. Toutes les équipes, les pilotes et les constructeurs engagés en MotoGP seront réunis pour cette présentation, devenue un rendez-vous majeur du calendrier de pré-saison.

Le choix de Rio intervient après le retour du MotoGP au Brésil en 2026, organisé à Goiânia. Après Bangkok et Kuala Lumpur ces dernières années, Rio de Janeiro sera donc la prochaine ville à accueillir cet événement. 

La présentation brésilienne permettra aux fans de découvrir les nouvelles machines et les pilotes avant le début de la saison, avec notamment des présentations d'équipes, des apparitions de pilotes et différentes animations prévues autour de l'événement. Un programme musical et de divertissement doit également accompagner la présentation.

"Le lancement de la saison de MotoGP est devenu l'un des rendez-vous majeurs de l'année pour notre championnat, réunissant toutes les équipes, tous les pilotes et tous les constructeurs au début d'une nouvelle saison", a déclaré Carmelo Ezpeleta, directeur général de MotoGP Sports Entertainment Group.

"L'enthousiasme manifesté par les fans brésiliens lors de notre retour à Goiânia en 2026 a confirmé le lien extraordinaire entre le MotoGP et le Brésil. Après le succès des récents lancements à Bangkok et Kuala Lumpur, Rio de Janeiro offre un cadre idéal pour continuer à faire évoluer cet événement."

Le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, s'est également réjoui de cette désignation, estimant que l'événement permettra de mettre en avant la ville auprès d'un public international.

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