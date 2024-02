Aprilia "prêt à réagir" en cas de départ de ses pilotes

Alors que le coup d'envoi de la saison 2024 approche à grands pas, de nombreux pilotes entrent dans la dernière année de leur contrat. En fait, seuls Johann Zarco, Luca Marini et Brad Binder ont aujourd'hui la certitude de participer à la saison 2025 au sein de la même structure, ainsi probablement que Pedro Acosta que l'on suppose engagé pour plusieurs saisons avec KTM.

Ce grand point d'interrogation qui plane sur la planète moto ne devrait cependant pas durer, avec le début imminent de la "silly season", à savoir la période des tractations, renouvellements de contrat et transferts. Parmi les places convoitées sur la grille, l'on trouve évidemment celles des équipes Ducati, en position dominante depuis près de deux ans.

Du côté d'Aprilia, l'on se montre soucieux de l'évolution de la situation en raison de l'effet domino qui pourrait se produire sur la grille. Si Massimo Rivola est actuellement satisfait des prestations de ses quatre représentants – Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Miguel Oliveira et Raúl Fernández – au point de souhaiter leur prolonger sa confiance au-delà de 2024, le PDG d'Aprilia Racing n'écarte pas non plus les scénarios de départs surprise qui pourraient se présenter.

"Je pense que le 'marché fou' (sic) va commencer très tôt, et peut-être qu'il a déjà commencé", a-t-il indiqué. "J'ai toujours dit que pour moi, la stabilité était synonyme de performance. D'autant que quand on change de pilote, on peut aussi changer de chef mécanicien, peut-être certains mécaniciens… La plupart du temps, les pilotes partent avec les personnes en qui ils ont confiance, pour une question de feeling."

"En ce qui me concerne, je confirme à nouveau que je suis super satisfait des quatre pilotes que nous avons, mais si quelqu'un vient voler un de nos pilotes, je dois être prêt à réagir. Disons que je suis content, mais que je ne vais pas dormir comme si on n'allait rien changer."

Si Rivola a tenu à souligner qu'il ne faisait qu'entretenir ses relations avec les autres pilotes de la grille, au lieu d'entreprendre des négociations, le PDG a surtout insisté sur le besoin de rester attentif aux possibles évolutions du marché. "Dans le même temps, je répète, je ne veux pas dormir. Alors il faut que je fasse attention et que je regarde ce que fait le marché et ce qui se passe", a-t-il conclu.

Avec Léna Buffa