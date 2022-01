RNF Yamaha dévoile la livrée de ses motos 2022

Charger le lecteur audio

L'équipe RNF Yamaha a dévoilé ce lundi la livrée de ses Yamaha pour la saison 2022 du MotoGP. Rendez-vous était donné dans le théâtre philarmonique de Vérone et devant les arènes antiques de la ville, et c'est sur les airs de Turandot et de la Traviata que la moto a été officiellement présentée. Des consonnances très italiennes pour une équipe née de la formation malaisienne de Razlan Razali.

RNF est en effet la nouvelle entité de l'ancien team Petronas SRT. La nouvelle équipe, créée par le dirigeant malaisien à la suite du retrait du circuit de Sepang et du groupe pétrolier, reprend en grande partie une structure déjà rompue aux exigences de la catégorie reine des Grands Prix depuis trois ans et qui a notamment brillé avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli.

Seule équipe satellite de Yamaha, elle bénéficiera d'une YZR-M1 d'usine confiée à Andrea Dovizioso, qui entame sa 20e saison en Grand Prix. Son coéquipier, Darryn Binder, pilotera pour sa part une version 2021 de la moto afin de prendre ses marques avec sa nouvelle catégorie, lui qui fait le grand saut depuis le Moto3. La sponsorisation assurée par WithU s'affiche avec les logos se présentant largement sur les flancs des motos et sur les combinaisons des pilotes.

Si les objectifs seront différents d'un côté et de l'autre du stand, avec des ambitions élevées pour Dovizioso, qui revient à une saison complète, et une mission d'apprentissage pour Binder, Razlan Razali aura à cœur de retrouver une courbe de performances plus convaincante, la saison 2021 ayant été marquée par une accumulation de difficultés avec Franco Morbidelli, blessé, et Valentino Rossi, dans sa dernière année.

"Pour cette saison 2022, notre objectif est de figurer au moins parmi les meilleurs teams indépendants", annonce Razlan Razali. "Nous voulons nous battre pour le titre de Rookie de l'année, même si nous savons que c'est un énorme challenge avec cinq rookies engagés en 2022 et alors que Darryn est le seul à passer du Moto3 au MotoGP. Quant à Andrea, il a beaucoup à prouver sachant qu'il revient après plus de six mois de congé sabbatique. Il veut clairement prouver, non seulement pour lui-même mais à tout le monde, qu'il a toujours la motivation, l'expérience et l'envie de se battre pour le titre."

Il s'agira aussi pour RNF de convaincre Yamaha de la continuité à donner à leur union. Un contrat d'un an seulement a en effet été signé, conséquence de la refonte administrative, mais une décision est attendue d'ici à la fin du mois de juin quant à la suite à y donner. RNF s'est en tout cas engagé avec la Dorna jusqu'en 2026, à l'instar de toutes les autres équipes MotoGP.

Calendrier des présentations MotoGP à ce jour

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Repsol Honda Team 8 février En ligne Aprilia Racing ? LCR Honda ? VR46 Racing Team ?