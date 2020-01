Le programme Road to MotoGP s'ouvre à la Belgique

Après les filières espagnole, asiatique et britannique, place à la Belgique pour étoffer le programme Road to MotoGP. Dorna Sports a en effet annoncé la création de la Belgian Motorcycle Academy (Académie belge de moto) grâce à l'association de la Fédération motocycliste wallonne de Belgique (FMWB), Zelos/MIG, du Circuit Jules Tacheny de Mettet et de la Belgian Motorcycle Foundation. L'objectif : détecter les jeunes talents belges et les accompagner vers le plus haut niveau.

Encadrés par des coachs de la fédération nationale, les jeunes pilotes suivront des entraînements physiques et des journées de formation à moto (trial, dirt track, supermotard, motocross, vitesse), mais aussi des cours de communication, de psychologie, ou encore de nutrition. Les meilleurs d'entre eux auront ensuite accès au processus de sélection de la Northern Talent Cup, l'un des échelons menant vers les Grands Prix.

"Je suis ravi d'accueillir la Belgian Motorcycle Academy dans notre Road to MotoGP et d'étendre le programme à un autre pays important", commente Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports. "Découvrir et développer les jeunes talents est un élément essentiel de notre vision et la Belgian Motorcycle Academy sera un nouveau partenaire précieux. J'ai hâte de voir les jeunes passer par l'Académie et jeter les bases de l'avenir de la moto dans leur pays et leur région, en tandem avec la nouvelle Northern Talent Cup."

"Avec Carmelo Ezpeleta et ses collaborateurs, nous avions à plusieurs reprises discuté du manque d’une filière professionnelle en Europe du nord. L’arrivée de la NTC permettra aux pilotes du nord de davantage progresser dans leur apprentissage de la course professionnelle de vitesse pure et d’équilibrer les chances par rapport aux pilotes du sud, actuellement très présents dans les championnats du monde", souligne Freddy Tacheny, à la tête de l'académie. "Avec fierté, nous annonçons en parallèle la création d’une Belgian Motorcycle Academy, officiellement reconnue par la Dorna, dont l’objectif est de détecter et de former de jeunes talents en Belgique, terreau historique de champions moto."

"À titre privé, Freddy et moi-même avons souhaité ensemble lancer une fondation afin de donner une pérennité à nos actions envers notre passion commune pour la moto. Nous espérons fédérer à nos côtés le plus large panel de passionnés qui souhaiteront, comme nous, s’associer au développement de la moto en Belgique au travers des actions que nous soutiendrons et que nous mettrons en place. L’Académie en est une première illustration, elle sera suivie d’autres", promet Michel Wanty, Président de la Belgian Motorcycle Foundation.

Dès 2020, deux pilotes belges ont été sélectionnés pour participer à la Northern Talent Cup : Luciano Lorenz (16 ans) et Amélie Triffet (17 ans). Pour les imiter, et pourquoi pas suivre le parcours de Xavier Siméon ou de Barry Baltus, qui débute cette année en Moto3, il faudra en passer par une sélection afin d'intégrer la nouvelle académie belge. Possible pour le moment par mail, celle-ci s'adresse aux jeunes pilotes de 7 à 14 ans, belges bien entendu, et en grade de piloter et de disposer d'une licence annuelle à la FMWB.