Roberto Colaninno, président de Piaggio et Aprilia, est décédé

Alors que les deux roues sont à l'honneur ce week-end avec le Grand Prix d'Autriche MotoGP, le milieu perd l'un de ses grands noms. Roberto Colaninno, président du groupe Piaggio, est décédé samedi à l'âge de 80 ans.

Né à Mantoue le 16 août 1943, l'entrepreneur avait repris Piaggio en 2003 par l'intermédiaire de la holding contrôlée par sa famille (IMMSI), ce qui avait fait du groupe italien le premier constructeur de véhicules à deux et trois roues en Europe et le quatrième dans le monde, grâce également à l'augmentation des ventes en Asie. Le portefeuille du groupe Piaggio comprend plusieurs marques qui ont marqué l'Histoire des sports mécaniques, telles Moto Guzzi, Derbi et, bien entendu, Aprilia, actuellement engagé en MotoGP.

Roberto Colaninno a également été président et administrateur délégué d'Aprilia. Après avoir été rejoint brièvement par Ivano Beggio au poste de président honoraire, il assumait intégralement ces deux rôles depuis 2006 et c'est sous sa direction que la marque de Noale a pu réaliser des performances de premier plan jusqu'à atteindre le plus haut niveau.

Sous sa présidence, Aprilia est revenu en MotoGP en 2015 et a réussi à renouer avec la victoire l'année dernière au GP d'Argentine avec Aleix Espargaró. Ce succès a été réédité il y a deux semaines à Silverstone, toujours avec le pilote espagnol, alors que son coéquipier Maverick Viñales se montre de plus plus proche de concrétiser à son tour.

La saison 2022 a mené Aprilia à son meilleur résultat global dans la catégorie reine des Grands Prix moto, avec la troisième place du championnat constructeurs et la quatrième chez les pilotes. Les performances du binôme Espargaró-Viñales ont entraîné la perte des concessions qui étaient accordées à la marque faute de résultats suffisants jusqu'alors, et sa puissance a dans la foulée été renforcée par l'arrivée d'une équipe satellite qui a doublé sa présence sur la grille.

L'Histoire d'Aprilia Racing avec Roberto Colaninno, ce sont aussi, entre autres, trois titres pilotes en cinq ans dans le championnat WorldSBK, avec le doublé de Max Biaggi (2010 et 2012) et le triomphe de Sylvain Guintoli en 2014.

Entrepreneur éclectique, Roberto Colaninno laissera le souvenir de celui qui a su relancer le groupe Piaggio, actuellement à son plus haut niveau, et qui a accompagné les progrès significatifs d'Aprilia dans la compétition, la marque de Noale figurant désormais parmi les protagonistes d'un championnat MotoGP qui a connu une bascule entre domination japonaise et suprématie européenne.

Le MotoGP rendra hommage à Roberto Colaninno en observant une minute de silence avant le départ de la course sprint de cet après-midi.