Rossi "un peu en colère" que Bagnaia n'ait pas suivi son conseil

Valentino Rossi a admis avoir été opposé au choix de pneu de Pecco Bagnaia pour la course qui, dimanche à Misano, a vu le pilote Ducati perdre ses dernières chances d'être titré. Bagnaia et son coéquipier, Jack Miller, ont été les seuls à opter pour la gomme dure à l'avant, une solution que le vétéran du plateau jugeait inadaptée aux conditions.

"J'ai essayé de faire comme en Aragón et d'hypnotiser Pecco en lui disant de mettre 'medium, medium, medium', mais cette fois ça n'a pas fonctionné, il a pris le dur !" a souri le patron de la VR46 Riders Academy, qui encadre notamment Pecco Bagnaia. "Je suis un petit peu en colère contre lui, parce que je pense que s'il avait mis le pneu avant dur il aurait pu gagner, car il était le plus rapide, mais ce n'est que mon avis. Il avait une très bonne chance de faire durer le championnat. Ça aurait de toute façon été difficile, mais ça aurait été important de le faire durer jusqu'au Portugal."

Parti de la pole position, Bagnaia a immédiatement pris les commandes de la course et il s'est maintenu à la place de leader jusqu'à cinq tours de l'arrivée. Jack Miller, initialement deuxième, était tombé dès les premiers tours, et Marc Márquez, longtemps resté dans sa roue, commençait à lâcher du lest lorsque le pilote italien est parti à la faute. Comme son coéquipier, il a perdu l'avant dans le virage 15.

"Pour moi, c'était trop dangereux [de prendre] le pneu avant dur. J'ai essayé de le dire à Pecco, mais au final ils l'ont pris", explique Rossi. "Malheureusement, dans la dernière partie de la course, la température a baissé, il y avait moins de soleil, et le pneu avant dur est comme ça : quand la température baisse, le pneu vous lâche et vous tombez sans rien pouvoir faire. Alors c'est vraiment dommage, parce que Pecco était le plus rapide [dimanche] et pendant le week-end, il pouvait gagner et faire durer le championnat. C'est vraiment dommage."

Pecco Bagnaia, lui, a assumé son choix, l'option medium ne lui ayant pas donné d'assez bonnes sensations pour s'y fier en vue de la course. Distancé de 52 points par le leader du championnat avant cette épreuve, il se savait de toute façon contraint de prendre des risques et ne regrette donc pas sa stratégie en dépit de sa défaite.

"On savait parfaitement depuis le début de la course, quand on a décidé de prendre le pneu dur, que je ne pouvais pas me permettre de ralentir. Le pneu avant dur avait besoin d'être poussé du premier au dernier tour pour faire en sorte qu'il ne refroidisse pas et j'ai donc poussé jusqu'au dernier tour. On a pris un risque. C'était une journée où on ne pouvait que prendre un risque", explique Bagnaia.

"Je savais qu'avec le pneu medium je ne me serais pas senti bien, mais avec le dur oui et on l'a donc pris. C'étaient des conditions qui n'étaient pas très adaptées au pneu dur, mais on savait qu'en étant utilisé d'une certaine façon il aurait apporté ses fruits et c'est ce qui se passait. Malheureusement, ensuite il m'a trahi, mais comme je l'ai dit, il fallait prendre tous les risques et j'ai essayé, jusqu'au moment où je suis tombé."

"Pecco a fait une saison fantastique", souligne néanmoins Rossi, qui prédit que son poulain sera en pole position pour se battre pour le titre l'année prochaine. "En première ligne je dirais Bagnaia, Quartararo, Márquez", pressent-il. Le pilote au numéro 46 n'en oublie pas le nouveau Champion du monde, son remplaçant dans l'équipe officielle Yamaha cette année : "À mon avis, Quartararo l'a complètement mérité parce qu'il a été très fort, il a super bien piloté. Il a réussi à faire de très bons résultats, y compris sur des pistes sur lesquelles la Yamaha était un peu désavantagée, alors il est juste qu'il soit Champion du monde. Mais surtout parce qu'il n'a jamais fait d'erreur : il a tout le temps été très fort sans faire d'erreurs, alors bravo à lui."