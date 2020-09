Rossi dévoile les derniers détails de son contrat avec Petronas pour 2021

Valentino Rossi a lui-même révélé à la presse que l'accord était désormais trouvé pour qu'il rejoigne le team Petronas la saison prochaine et qu'il s'attendait à signer son nouveau contrat ce week-end, en marge du Grand Prix de Catalogne.

"Je pense que je signerai le contrat pendant le week-end. Je suis très content de continuer l'année prochaine et d'être avec Yamaha et Petronas", assure Rossi. "Nous avons tout réglé entre les courses de Misano, ainsi que ces derniers jours. La situation est très claire, je vais courir avec Petronas l'année prochaine, mais le contrat est un petit peu long [à finaliser], il y a des choses à régler."

Le pilote italien affiche sa décontraction face à cette attente. Car la perspective de voir le #46 rejoindre Petronas a pris corps dès le début de l'année, lorsque Yamaha a choisi d'associer Fabio Quartararo à Maverick Viñales, et les négociations ont débuté au printemps mais sans pouvoir jusqu'à présent mener à aucune annonce officielle.

"Franchement, on n'est pas pressés parce qu'on est déjà d'accord", souligne-t-il. "Pour moi, en MotoGP on signe parfois les contrats pour l'année suivante trop tôt. Souvent, on commence à penser à la saison suivante avant même de penser à la saison en cours. Tout le monde signe de plus en plus tôt, on signe beaucoup plus tôt que la Formule 1, par exemple. J'étais donc d'accord avec Yamaha et Petronas, mais on ne s'est pas pressés. C'est un contrat important, il y a des choses à régler sur les questions techniques, la moto, et aussi le team parce que je pense que certains vont passer de Petronas à l'équipe factory avec Quartararo et vice versa."

De fidèles acolytes devront quitter le navire

Si la perspective de voir le #46 prolonger sa carrière avec l'équipe satellite du constructeur d'Iwata n'est pas une surprise, quelques derniers détails restaient en effet en suspens, et le premier concerne la constitution de son équipe technique.

Lui qui a longtemps évolué dans une bulle à laquelle peu de modifications ont été apportées au fil des années, il lui faut cette fois se résoudre à un changement important dans son entourage technique : il ne pourra être accompagné chez Petronas que par son ingénieur David Muñoz, la recrue la plus récente de son team, son responsable de données Matteo Flamigni et son analyste de performance Idalio Manuel Davira. Il devra se passer notamment d'Alex Briggs et Brent Stephens, ses mécaniciens depuis 20 ans, et il avoue qu'il s'agit pour lui d'un crève-cœur.

"J'en suis vraiment désolé, surtout pour Alex et Brent, parce qu'ils voulaient venir avec moi. Alex m'avait dit depuis longtemps que tant que je courrais il sera là et que quand j'arrêterais il arrêterait lui aussi. Et Brent aussi m'avait plus ou moins dit la même chose. Ce sera triste de ne pas les avoir avec moi l'année prochaine et de ne pas faire notre dernière course ensemble, je suis vraiment désolé de ça. Franchement, j'ai essayé, mais d'autres personnes travaillent aussi chez Petronas et malheureusement ça n'a pas été possible."

"Je suis content d'avoir Matteo, David et Idalio, mais je serai vraiment déçu de ne pas avoir Alex et Brent. Aujourd'hui quand j'entre dans le stand, c'est un peu comme être à la maison : ce ne sont pas des mécaniciens, mais des membres de ma famille désormais, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ce sera triste de ne pas les avoir l'année prochaine."

Un contrat d'un an sans option

L'autre élément qu'a dévoilé Valentino Rossi, c'est la durée effective de son nouveau contrat. Car si l'idée qu'il s'engage pour un an avec une option pour une autre année a été initialement évoquée, le pilote révèle que celle-ci n'a finalement pas été ajoutée noir sur blanc au contrat.

"On a parlé du fait de faire 1+1 mais on a décidé de faire juste un an pour le moment", explique le pilote. "Ça dépend beaucoup de mes résultats sur la première partie de l'année prochaine. Ensuite pendant la pause estivale, donc à la moitié du championnat, on décidera ensemble. Il faudra voir. Si l'année prochaine je suis compétitif, si je fais des podiums et que je me bats pour être dans le top 5 du championnat, je pourrais continuer. Mais on verra ça l'année prochaine. D'autant qu'ici les choses changent d'un jour à l'autre, alors à mon avis, à mon âge, c'est bien comme ça."

"Dans le contrat il est juste écrit que si on est tous contents alors on continuera", ajoute Rossi, qui indique qu'il ne s'agit "pas d'une vraie option", les choses n'étant pas spécifiées aussi précisément. "Je me suis un peu mis en colère contre Yamaha, parce qu'au début ça semblait être un an et point, une année qui aurait sûrement été la dernière", explique-t-il. "Je leur ai dit que ça n'était pas vrai, que ça ne serait pas assurément la dernière et qu'il faudrait voir comment ça se passerait. Ils ont compris, ils sont d'accord avec moi et on a décidé ensemble qu'on faisait pour le moment un contrat d'un an et qu'ensuite on verrait."