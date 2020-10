À genoux, Rossi félicite Quartararo pour sa gestion du championnat

Dixième. Nul doute que Valentino Rossi attendait bien plus de sa séance de qualifications de samedi après-midi, sur le Grand Prix de France. L'Italien avait alors manqué d'un petit quelque chose pour se porter au même niveau que celui affiché lors des Essais Libres de la matinée, lors desquels Yamaha avait scellé les quatre premières positions.

Victime ensuite d'une chute dès le départ de la course au Mans sur la perte de l'arrière de sa M1, le Docteur a signé un troisième résultat vierge consécutif, au sujet duquel il n'a pas trop envie de parler. Il faut dire que ces dernières étapes en date du calendrier étaient sensées être plus aisées que celles à venir. Il reconnait en tout cas à Fabio Quartararo une excellente gestion de son propre championnat.

Fabio [Quartararo] a peut-être fait quelque chose d'important en termes de championnat en sauvant des points. Que penses-tu de sa journée ? Est-ce un signe de maturité de sa part ?

Oui, aujourd'hui, il a fait un très bon travail car dans ces conditions il semblait que nous souffrions avec la Yamaha et il est resté calme. Il n'a pas commis d'erreur et a pris des points. C'est du bon travail, très important pour le championnat. Je pense aussi que sa victoire à Barcelone était super car les conditions n'y étaient pas simples. Je pense donc qu'il sera très fort jusqu'à la fin de l'année.

Tu comptabilises désormais 60 points de retard sur lui. Penses-tu que c'est totalement fini pour le championnat, ou as-tu encore une chance ? En cette fin de saison, beaucoup de courses se dérouleront encore par des températures fraîches et possiblement pluvieuses…

C'est vraiment dommage pour aujourd'hui, parce que je chute comme ça au premier virage et c'est la pire des choses. Nous n'avons pas pu non plus faire de tours pour comprendre le feeling de la moto et notre potentiel [dans ces conditions] et c'est vraiment dommage. C'est un moment difficile parce que je manque aussi un petit peu de chance : je n'ai pas pris de points sur les trois dernières courses. Ma vitesse était assez bonne…

Pour le championnat, c'est très difficile parce que pour moi ces trois courses étaient bonnes sur le papier en termes de performances : Misano, Barcelone, Le Mans… Normalement, j'y suis fort. Maintenant, on en Aragon et à Valence, sur des courses qui sont sur le papier difficile pour nous et pour moi. Ce sont des pistes sur lesquelles c'est difficile historiquement. Il nous faudra essayer d'être compétitifs, même si la piste n'est pas fantastique pour moi.

Peux-tu expliquer pourquoi les Yamaha souffrent dans ces conditions ? Maverick [Viñales] a aussi mentionné ça. On pourrait s'attendre à de meilleurs résultats avec le 4 cylindres en ligne…

Normalement avec des conditions moitié-moitié, on souffre. Aujourd'hui, c'était au milieu. Ce n'était pas totalement mouillé mais était pas assez sec non plus pour les slicks ; mais il n'y avait pas non plus beaucoup d'eau sur la piste. Ce n'était pas totalement immergé, car normalement, dans ces conditions super mouillées, nous ne sommes pas trop mal avec la Yamaha. Toutefois, dans ces conditions où ce n'est pas totalement mouillé et où l'on ne peut pas mettre de slicks mais que ce n'est pas totalement sec non plus, alors on souffre… Notamment à l'accélération, d'après moi : on n'a pas assez de grip à l'arrière et c'est difficile d'équilibrer la moto. C'est vraiment dommage pour Yamaha car tout le monde espérait une course sèche en raison du fait que sur le sec, la moto fonctionne vraiment très bien. En essais, nous étions tous très forts et on aurait pu faire une bonne course. C'est donc vraiment dommage.