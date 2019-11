Rossi : Lorenzo, "l'un de mes plus grands adversaires"

Valentino Rossi a admis ne pas avoir été très surpris par le départ annoncé aujourd'hui par Jorge Lorenzo, qui à l'issue du Grand Prix de Valence mettra un terme à sa carrière. Bien que sous contrat avec Honda pendant encore un an, le Majorquin jette l'éponge, échaudé par un an de blessures et une saison des plus décevantes avec la Honda.

Dans le puzzle qui se met en place pour la saison prochaine, et alors que Johann Zarco était en contact avancé avec Yamaha pour devenir pilote d'essais, Rossi dit avoir senti que quelque chose se préparait lorsque le Français s'est détourné d'Iwata pour accepter un remplacement chez LCR Honda pour les trois dernières courses de la saison, bien que Jorge Lorenzo assure pour sa part qu'il a pris sa décision après la dernière course en date.

"Comment dire… Oui, non… ça ne m'a pas tellement surpris", fait savoir le pilote italien, "simplement parce que Yamaha avait demandé à Zarco s'il pouvait être pilote d'essais et Zarco avait dit cela au sujet de Honda. Alors en faisant le rapprochement, je me suis dit que Jorge aurait de toute façon du mal à continuer avec ces résultats et on pouvait donc penser que Honda avait peut-être déjà réfléchi à un remplaçant."

Pour Rossi, le manque de motivation ressenti cette saison chez son ancien rival peut en tout cas aisément expliquer un tel choix. "C'est vraiment dommage, parce qu'on perd un très grand pilote, un de ceux qui sont vraiment forts. Mais c'est la course. C'est dur, il faut avoir envie, être motivé, mais surtout il faut y prendre du plaisir parce que sinon c'est une vie difficile. Ce sont des choses très personnelles, chacun a son horloge interne", estime-t-il.

Deux adversaires au lien spécial

Rossi est le pilote avec lequel Lorenzo aura le plus cohabité au cours de sa carrière. Associés durant sept ans chez Yamaha, ils ont écrit ensemble un pan majeur de l'Histoire du MotoGP, remportant quatre titres durant cette période d'union. Une union tumultueuse, avec ses périodes de tension et d'apaisement, dont le #46 veut aujourd'hui retenir ce qu'elle a eu de bénéfique.

"On a été coéquipiers longtemps, on a partagé le même stand pendant de nombreuses années. À titre personnel, il a été l'un des plus grands adversaires de ma carrière, je pense qu'on a fait ensemble certaines des plus belles courses dont je me souvienne dans mon parcours", salue Rossi, qui retient en particulier le fameux duel du Grand Prix de Catalogne 2009.

"Mon meilleur souvenir est le week-end de Barcelone en 2009, où l'on s'est battus tout le week-end. Je pense que quand on mène une bagarre comme celle-ci, pendant toute la saison, mais surtout tout le week-end et jusqu'au dernier virage, ensuite on partage quelque chose de spécial avec son adversaire, même si on n'est pas de grands amis. C'est donc mon meilleur souvenir avec Jorge car cela a été une grosse bagarre jusqu’au bout. Quand on s'est retrouvé dans le parc fermé, on s'est enlacé et c'était un bon moment car on a donné le maximum pour terminer devant et la bagarre a été super."

Lire aussi : Diaporama - Les doublés de Rossi et Lorenzo chez Yamaha

"J'ai vécu avec Lorenzo beaucoup de bons moments, et aussi beaucoup de mauvais moments. Nos rapports ont connu des hauts et des bas ! Parmi les bas, il y a eu 2015 par exemple. Mais il y a aussi eu des hauts, comme quand on s'est battu l'un contre l'autre. Il a été un grand coéquipier, c'était toujours une belle motivation quoi qu'il en soit."

"Jorge est clairement l'un des pilotes les plus importants de l'ère moderne du MotoGP. Je pense que l'on perd une part très importante de notre sport. Il est un grand champion, il m'a souvent impressionné par sa vitesse, par sa concentration, et depuis le moment où il est arrivé en MotoGP il a toujours été très fort, dès le premier moment. Depuis 2008, donc cela fait plus de dix ans. [...] C'est vraiment dommage qu'il arrête, mais il va bien physiquement, il est OK, et je lui souhaite bonne chance pour l'avenir", conclut Valentino Rossi.