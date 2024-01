Rossi et Marini remportent encore les 100 km dei Campioni

Programmés d'ordinaire en fin de saison, les 100 km dei Campioni se tenaient cette fois-ci en début d'année 2024. Le Ranch de Valentino Rossi à Tavullia, connu pour être le terrain de jeu des membres de l'Academy de l'Italien pour leurs entraînements, accueillait la neuvième édition de cet événement ainsi que 40 pilotes, parmi lesquels figuraient de nombreuses stars du MotoGP.

Comme de coutume, la première journée, vendredi, était dédiée à des essais, aux qualifications et à une course individuelle, appelée "l'Americana", avant l'épreuve principale de 100 km disputée en duo le lendemain. Outre la joie et la gloire de la victoire, les vainqueurs repartent avec un superbe jambon !

Et pour cette édition 2024, ce n'est autre que le maître des lieux lui-même, Valentino Rossi, qui l'a emporté, en duo avec son demi-frère Luca Marini, désormais pilote officiel Honda en MotoGP. Le plus jeune des deux a d'ailleurs remporté, à nouveau là encore, l'Americana la veille. Les deux frères ont devancé de deux secondes Elia Bartolini et Celestino Vietti, tandis que sur la troisième marche du podium est revenue à Franco Morbidelli et Andrea Migno.

Parmi les autres pilotes MotoGP présents, Fabio Di Giannantonio a terminé cinquième, en compagnie de Dennis Foggia, alors que la paire Pecco Bagnaia-Franco Morbidelli a terminé sixième. Augusto Fernández, en duo avec Thomas Chareyre, a terminé huitième et il faut ensuite remonter au 12e rang pour trouver Pedro Acosta, associé à Remy Gardner.