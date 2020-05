Rossi ne veut pas d'une "tournée d'adieux" en 2021

Alors que le coup d'envoi de la saison 2020 de MotoGP approche, avec des premières courses possibles à Jerez en juillet, l'horloge continue de tourner pour Valentino Rossi. Le Docteur, nonuple Champion du monde, aurait en effet probablement été proche d'une décision concernant son avenir ce week-end, le Grand Prix d'Italie devant se disputer au Mugello, avant la pandémie de COVID-19.

Mais c'est donc sans avoir piloté une seule fois en course que Rossi doit décider ou non de poursuivre son illustre carrière. Une carrière qui ne passera plus par l'équipe d'usine Yamaha, où il se fera remplacer en 2021 par le Français Fabio Quartararo.

"Dans mon esprit, l'idée était de décider pour 2021 après six ou sept courses, aux alentours du Mugello. Nous avons changé quelque chose dans l'équipe, et je voulais comprendre si je pouvais être plus compétitif que l'an dernier, car surtout en deuxième moitié de saison, c'était difficile. Mais je dois décider comme ça. J'ai beaucoup pensé à ma décision pour 2021 pendant ces semaines, et je vais décider aussi vite que possible. Je n'ai pas une date limite précise mais je pense que je n'ai pas beaucoup de temps ! Il faut que je me décide avant qu'on débute [la saison]", a-t-il expliqué au micro de BT Sport.

À l'âge de 41 ans, le pilote de Tavullia a réitéré sa volonté de ne pas traiter une éventuelle saison 2021 comme une simple tournée d'adieux. S'il rempile, c'est assurément pour retrouver des sommets qu'il n'est parvenu à tutoyer que trop rarement lors d'une saison 2019 assurément décevante pour un pilote de la trempe de Rossi.

"Je suis très confiant quant à mes chances avec Petronas car ce n'est pas l'équipe d'usine, mais c'est une super équipe, avec un très haut niveau technique et personnellement il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-bas, et ils ont passé une très bonne année avec Quartararo et Morbidelli. Je ne veux pas passer une année juste à dire au revoir et à faire une tournée d'adieux. J'ai lu ces mots dans un journal, et ce n'est pas le cas, j'irai chez Petronas uniquement si je sens que je peux être compétitif, que je peux jouer la victoire et être sur le podium."

L'Italien s'est également exprimé sur les émotions particulières qui accompagneront son retrait, en 2020 ou en 2021 : "Sincèrement, cette situation particulière [liée au COVID-19] a aussi du positif car le jour où je vais arrêter sera très triste pour moi. Je ne m'attends à rien de positif au moment où je vais m'arrêter, juste beaucoup de tristesse. Donc si je pouvais le faire comme ça sans fans, sans personne, [à huis clos,] ça serait peut-être plus facile ! Si je continue, c'est parce que je veux être compétitif et faire de bonnes courses."

Si, d'un point de vue plus sérieux, la perspective de courses à huis clos ne ravit pas Valentino Rossi, il sait également que ces épreuves sont essentielles pour assurer la pérennité du championnat. Tout comme organiser plusieurs courses sur des semaines consécutives sur les mêmes circuits, comme le plan de la Dorna l'envisage pour les deux premières épreuves de la saison, à Jerez.

"La saison sera particulière. Avant toute chose, car on aura environ la moitié des courses [prévues], c'est donc une grande différence, mais pour moi la plus grande différence sera de disputer deux courses de suite sur le même circuit. Ça, ça va être étrange. On aura beaucoup de restrictions, personne dans le paddock mais surtout pas de fans tout autour du circuit, ce sera donc très particulier. C'est comme courir alors que le circuit fermé, alors ce ne sera pas pareil et ça ne sera pas bien, mais il est très important pour tout le monde que l'on coure : pour les pilotes, mais aussi pour tout le paddock, toutes les équipes, ce sera essentiel", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Avec Léna Buffa

