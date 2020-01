Rossi veut prendre son temps, Yamaha lui donne des garanties

Avec l'officialisation du line-up Viñales-Quartararo pour 2021 et 2022, les portes de l'équipe officielle Yamaha se referment pour Valentino Rossi. Vingt-cinq ans en Grand Prix, dont 21 dans la catégorie reine, avec à la clé neuf titres au total et 115 victoires : tel est le parcours étourdissant de la star italienne. Yamaha y tient une place à part, avec pas moins de 15 saisons en commun entre le #46 et la marque qu'il a rejointe à la surprise générale en 2004. Depuis cette arrivée fracassante, célébrée par une victoire à Welkom passée dans les annales et qu'il continue de considérer comme le plus beau moment de sa carrière, ils ont fêté ensemble 56 victoires et quatre titres. Mais la machine s'est grippée ces dernières années, et Rossi n'a plus gagné depuis près de trois ans. Son dernier sacre au championnat, lui, remonte à 2009.

Alors qu'il fêtera ses 41 ans le mois prochain, le pilote de Tavullia a souhaité ne pas se laisser embarquer dans le tourbillon d'un marché des transferts de plus en plus précoce. Désireux d'évaluer ses performances durant la première partie de la saison, il voit Yamaha répondre à son souhait et lui laisser le temps de la réflexion. Le constructeur indique ainsi que "après des discussions communes", il a été acté d'un commun accord que Valentino Rossi se laisserait jusqu'à la moitié de l'année pour prendre une décision quant à son avenir dans la discipline. "Ce délai a été demandé par Rossi afin de n'évaluer qu'après avoir disputé les sept ou huit premières courses de 2020 quelle sera sa vitesse en compétition par rapport au reste de la grille MotoGP", explique Yamaha.

Son absence du line-up officiel pour 2021 et 2022 ne marque donc pas, en l'état, l'annonce d'une retraite. Car Yamaha le garantit : si Rossi décide de poursuive sa carrière au-delà de 2020, il aura alors l'assurance de disposer d'une YZR-M1 factory et de tout le soutien du constructeur au sein de l'équipe qu'il rejoindra. La marque assure également que le #46 recevra bel et bien son soutien total pour la saison qu'il s'apprête à débuter, et ce quel que soit son choix pour l'avenir.

"Pour des raisons dictées par le marché des pilotes, Yamaha m'a demandé au début de l'année de prendre une décision quant à mon avenir. Dans la lignée de ce que j'ai dit la saison dernière, j'ai confirmé que je ne voulais pas prendre de décision précipitée et que j'avais besoin de plus de temps. Yamaha a agi en conséquence et a conclu les négociations en cours", explique Valentino Rossi.

Mon premier objectif est d'être compétitif cette année et de poursuivre ma carrière en tant que pilote MotoGP en 2021. Avant cela, j'ai besoin d'obtenir des réponses que seules la piste et les premières courses peuvent m'apporter. Valentino Rossi

"Il est clair qu'après les derniers changements techniques et avec l'arrivée de mon nouveau chef mécanicien, mon premier objectif est d'être compétitif cette année et de poursuivre ma carrière en tant que pilote MotoGP en 2021 également. Avant cela, j'ai besoin d'obtenir des réponses que seules la piste et les premières courses peuvent m'apporter", souligne le pilote. "Je suis heureux de savoir que, si jamais je décide de continuer, Yamaha sera prêt à me soutenir à tous les niveaux, en me donnant une moto factory-spec et un contrat officiel. Je vais faire de mon mieux pendant les premiers tests afin de faire du bon travail avec mon équipe et d'être prêt pour le début de la saison."

"La décision tout à fait compréhensible de Valentino d'évaluer sa compétitivité en 2020 avant de prendre toute décision concernant 2021 est une chose que Yamaha respecte et à laquelle nous adhérons aussi de tout cœur", souligne Lin Jarvis, qui a dû trouver le meilleur compromis pour ne pas se trouver en position délicate sur le marché en attendant trop longtemps le choix de son pilote. "Si nous avons un respect et une confiance totale dans les capacités et la vitesse de Valentino pour le championnat 2020, dans le même temps, Yamaha doit également préparer l'avenir. De nos jours, avec six constructeurs en MotoGP, les jeunes talents rapides sont très demandés, et par conséquent le marché des pilotes commence de plus en plus tôt."

"C'est donc une sensation étrange de commencer une saison en sachant que Vale ne sera pas dans l'équipe d'usine en 2021, mais que Yamaha sera toujours là pour Valentino, quelle que soit sa décision pour l'avenir. S'il se sent en confiance et continue à courir, nous lui fournirons une YZR-M1 aux spécifications d'usine et un soutien technique complet. S'il décide de prendre sa retraite, nous poursuivrons et étendrons notre collaboration hors des circuits, avec les programmes de formation des jeunes pilotes de la Riders Academy et du Yamaha VR46 Master Camp, et avec lui en tant qu'ambassadeur de la marque Yamaha", promet le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des spéculations : pour l'instant, nous avons une saison complète devant nous et je peux assurer aux fans que Valentino aura notre soutien à 100% chaque jour jusqu'à ce qu'il décide éventuellement un jour de raccrocher ses cuirs !"