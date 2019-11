Rossi : "Une saison difficile, j'espérais faire mieux"

"Notre potentiel est meilleur que cela", affirme un Valentino Rossi qui ne cache plus sa déception maintenant que la saison 2019 est reléguée aux archives. Huitième à l'arrivée du dernier Grand Prix de l'année, à 22"9 du vainqueur, il n'obtient que la septième position au championnat avec un total de 174 points qui place 2019 devant uniquement ses saisons chez Ducati parmi ses 20 campagnes en catégorie reine. Mais 2020 commence dès demain, et Rossi sait parfaitement ce qu'il veut voir s'améliorer.

Comment s'est passée la course ?

Cela a été une course difficile. Le problème est toujours le même, je n'ai pas assez de grip à l'arrière. Je n'étais donc pas particulièrement rapide. Après dix tours ou parfois moins, je perds beaucoup de grip à l'arrière, mon pneu semble souffrir énormément. Je me suis senti plus ou moins comme sur d'autres courses. Après l'Autriche, pendant la deuxième partie de la saison, on a plusieurs fois rencontré ce problème, mais malheureusement on ne l'a pas réglé.

[L'un des] points d'interrogation pour nous est que [samedi] j'ai fait 20 tours de suite en EL4, avec la même moto et les mêmes pneus, et j'étais bien plus rapide. Je sentais que je n'avais pas le rythme pour gagner la course, mais que j'étais à l'aise en 1'31. [Dimanche] j'étais bien plus en difficulté. Les conditions et les températures étaient moins bonnes, mais ce qu'on ne comprend pas c'est que [au warm-up] j'ai utilisé le même pneu arrière, il y avait cinq degrés de moins et pourtant j'étais plus rapide, j'avais un bon rythme. Les autres Yamaha aussi, surtout Maverick [Viñales], ont souffert plus qu'en essais.

Quel bilan dresses-tu après cette saison ?

Cela a été une saison difficile et naturellement je ne suis pas content, j'espérais faire mieux. J'ai fait quelques belles courses mais j'ai souvent été en difficulté et je n'ai pas été aussi rapide que ce à quoi je m'attendais, alors ça a été dur. Pendant la deuxième partie de la saison, on a beaucoup souffert des problèmes de grip arrière, mais pour le moment on n'a pas réussi à les résoudre alors on a fait beaucoup de courses en étant en grande difficulté. Ça a donc été une saison dure, mais qui est maintenant terminée. On a fait beaucoup de changements, à la fois chez Yamaha et dans notre team, et naturellement l'objectif pour l'année prochaine est d'être compétitifs, d'être plus forts et plus rapides.

Voir un pilote jeune et inexpérimenté en MotoGP comme Fabio Quartararo mener la Yamaha aux avant-postes a-t-il été positif ou négatif ?

Je pense que cela a été quelque chose de très positif, surtout pour Quartararo mais aussi pour Yamaha. Cette année il a été vraiment fort. Je m'attendais à ce qu'il le soit, parce qu'il a un passé de pilote très rapide, mais je pense qu'il a surpris tout le monde en allant aussi vite. C'est bien. Je crois cependant que Yamaha ne fera pas l'erreur du passé, de se cacher derrière les résultats de Quartararo. Ils savent qu'on a des problèmes sur la moto et que si on veut recommencer à gagner des courses et aussi le titre, il faut progresser. Mais je pense en tout cas que ça a été positif pour Yamaha d'avoir Quartararo, car il a été très fort sur de nombreuses courses cette année.

Si elle règle le problème de vitesse de pointe, tout ira mieux avec la nouvelle moto ?

Je pense que la vitesse de pointe est l'une des choses principales car si l'on veut gagner on ne peut pas souffrir comme ça en ligne droite face aux autres motos. Yamaha le sait, ils travaillent sur le moteur, mais à part ça, j'ai personnellement plus de problèmes avec le grip arrière, qui n'ont pas de rapport avec la vitesse de pointe. Bien sûr, c'est mieux d'avoir de la vitesse de pointe, mais on a aussi d'autres problèmes qu'il faut que l'on essaye de régler pour l'an prochain.

Pourquoi ta Yamaha est-elle la plus lente des quatre ?

On ne sait pas pourquoi ma Yamaha est la plus lente, mais quand on souffre avec le grip arrière ensuite on perd un peu de vitesse de pointe parce qu'on passe les virages plus lentement et on en sort plus lentement. Il est vrai que je suis un peu plus grand que les autres, mais c'était déjà le cas il y a cinq ans et je ne souffrais pas autant en ligne droite, alors ça dépend beaucoup des autres problèmes qu'on a à l'accélération.

Faudrait-il un poids minimal pilote-moto ?

Le MotoGP est le seul sport mécanique qui n'a pas de poids limite, et à mon avis ça n'est pas correct, mais c'est comme ça. Je pense que ça ne changera pas. C'est donc un désavantage pour les pilotes plus grands comme moi, ou comme pouvait l'être Sic [Marco Simoncelli], par exemple. Mais je ne pense pas que ça changera.

Qu'attends-tu pour la saison prochaine ?

On doit essayer de travailler d'une manière un peu différente pendant le week-end et de faire de meilleures stratégies, par exemple en qualifs où on fait souvent des erreurs. Et on doit surtout essayer de résoudre ces problèmes, parce qu'au final depuis l'Autriche quand je n'ai pas été bon ça a toujours été pour la même raison. C'est comme si on n'avait pas encore trouvé la solution. L'objectif pour l'année prochaine est de faire une meilleure saison, d'être plus compétitifs, parce qu'à mon avis notre potentiel est meilleur que cela.

