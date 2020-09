Sur fond de rumeurs de rachat par VR46, Avintia rejette Marini

L'équipe Avintia dispose d'une relation désormais renforcée avec Ducati. Néanmoins, dans la mesure où l'un des guidons 2021 de l'équipe semble promis à Tito Rabat en raison des finances qu'il apporte depuis plusieurs années, le constructeur italien ne semble disposer que d'une cartouche pour placer l'un des jeunes pilotes qu'il souhaite soutenir et faire monter en MotoGP.

Alors qu'Enea Bastianini annonçait lui-même avoir signé avec Avintia pour la saison prochaine lors de la dernière épreuve en date, chose confirmée "à 99%" par le team manager de l'équipe au micro de MotoGP.com ce même week-end, un peu de sel est venu s'ajouter avant ce week-end avec la tentative insistante de Luca Marini de se faire une place chez le constructeur de Borgo Panigale, qui ne laisse pas celui-ci indifférent…

Le discours de Bastianini, repris par les différentes parties prenantes de la situation, ont aussi incité le jeune italien à se montrer moins catégorique concernant les détails de son avenir : voici maintenant que celui-ci annonce simplement avoir un contrat Ducati mais ne pas savoir "avec quelle équipe". Penser que Bastianini est considéré pour le guidon factory ou Pramac sur la base de cette déclaration n'engagerait cependant que ceux qui s'y risquent. Car ce que signifie plus véritablement cette petite phrase de celui qui espère conclure la saison sur le titre Moto2 fait en réalité référence au parcours de Luca Marini, qui en plus d'être son rival en piste pour la couronne, pourrait devenir son équipier en 2021 si Avintia venait à changer de mains.

L'heure d'un team VR46 en MotoGP ?

À Misano, le paddock bruisse de rumeurs de plus en plus insistantes concernant le fait que la structure VR46 pourrait enfin opérer la montée dans la catégorie reine en se positionnant pour racheter d'Avintia, toujours en association avec Ducati, à compter de la saison 2021. Et ainsi mettre Tito Rabat et son sponsor Esponsorama à l'écart pour placer le frère de Valentino Rossi.

Du côté des figures du team Avintia, l'heure est publiquement aux démentis fermes : l'engagement du sponsor-titre se veut maintenu, assure-t-on, et la place de Rabat n'est pas menacée. Si Ducati souhaite faire monter deux jeunes en MotoGP, il faudra s'y prendre autrement ou en choisir un des deux, quitte à revenir sur l'accord établi avec Bastianini si l'élu est finalement Marini, assure Raoul Romero, propriétaire de l'équipe Avintia.

"Nous avons un contrat avec Tito Rabat et souhaitons continuer avec lui", indique l'Espagnol. "Il nous semble qu'il nous aide à nous rapprocher du sommet chaque jour et qu'il ne lui manque qu'une demi-seconde. En plus, il nous apporte des avantages commerciaux. Bastianini a signé avec Ducati et s'ils veulent faire venir Marini, il leur faudra alors se concentrer sur lui. Les places dans l'équipe m'appartiennent et l'an prochain, je serai toujours avec Rabat."

"Je suis vraiment excité au sujet de l'année prochaine et du fait de monter en MotoGP", commentait de son côté Bastianini ce vendredi matin sur MotoGP.com. "J'ai signé avec Ducati, mais pour le moment il n'a pas été confirmé avec quelle équipe je serai, on verra !" Le premier test de Bastianini avec la machine italienne n'aura sans doute pas lieu en cette fin d'année. "Je pense que ce sera l'année prochaine mais pour le moment je ne sais pas. Je pense que ça sera en Malaisie l'année prochaine, en février, mais ce n'est pas confirmé pour le moment."