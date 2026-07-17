Le défi rébarbatif du Sachsenring : "Un peu notre Monaco, mais en Allemagne de l'Est"

Le circuit du Sachsenring offre un défi singulier dans le calendrier du MotoGP. Le tracé allemand est le plus court du plateau et il est essentiellement fait de longues courbes sur la gauche assez rapides, avec des lignes droites très courtes. Sans gros freinage, les opportunités de dépassement sont particulièrement réduites, ce qui s'est vu pendant le week-end, surtout pendant le sprint.

"C'est un peu notre Monaco, sauf que notre Monaco est en Allemagne de l'Est !", s'est amusé Jack Miller, en référence aux difficultés des pilotes de Formule 1 pour doubler dans les étroites rues de la principauté : "C'est un peu la même chose."

"On a deux endroits [pour doubler] habituellement, sauf en cas d'erreur : le premier virage et en redescendant de la côte. Avec Joan [Mir], j'ai dû plonger de très loin pour essayer de le doubler, sinon je l'aurais juste suivi. J'étais probablement à quatre mètres de lui quand on a freiné, et j'ai vraiment dû utiliser tous les outils à ma disposition pour ralentir et qu'il ne repasse pas devant."

La difficulté à doubler s'explique aussi par le comportement délicat des pneus au Sachsenring. Jack Miller et Brad Binder ont tous les deux perdu des places en raison d'une usure excessive en fin d'épreuve. Le flanc gauche du pneu est très sollicité, ce qui oblige à préserver les gommes et donc à éviter de rester trop proche d'un rival, puisque cela entraînerait une surchauffe.

"Jusqu'au 20e tour, on peut plus ou moins apprécier, mais les dix derniers tours sont désastreux", a expliqué Pedro Acosta. "On roule juste pour essayer de ne pas faire surchauffer les pneus, juste pour survivre. C'est assez dur de prendre du plaisir parce que la course se joue assez vite ici."

"Je pense qu'au dixième tour, il y avait Marc [Márquez], les deux Trackhouse et moi, et déjà un écart de quatre secondes. Ça n'aide pas à faire un beau spectacle. Les pilotes pilotent jusqu'au tour 20."

Pedro Acosta a fait une course de gestion au Sachsenring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le Sachsenring impose une course à l'économie, sans quoi le pneu arrière ne tient pas la distance. La nécessité de préserver le pneu en sortant du dernier virage contribue à l'aspect fastidieux de l'épreuve selon Jack Miller.

"Le comportement du pneu à la sortie du dernier virage fait que la course est longue, parce qu'on joue tout le temps, juste pour essayer de ne pas trop patiner, de comprendre si la moto dérape et glisse."

Le tout donne un défi usant, tant mentalement que physiquement, car les pilotes passent une grande partie du tour inclinés sur le côté gauche. C'était trop pour Maverick Viñales, diminué au niveau de l'épaule gauche et incapable de voir l'arrivée. Mais même Jack Miller a senti une fatigue au niveau des membres du côté gauche.

"Les tours ne passent pas vite. Je n'ai pas regardé le panneautage [pendant le sprint], mais le côté gauche du corps commence à fatiguer après quelques tours", a-t-il expliqué.

"On est recroquevillé une grande partie du tour, donc on essaie un peu de s'étirer dans l'autre partie du tour, de relâcher la jambe pour que le sang revienne vers le pied. Dans la séquence de virages 5-6-7-8-9-10, on a le pied sous le fessier, c'est surtout ça qu'on ressent."

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