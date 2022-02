Le Safety Car 2022 du MotoGP sera une voiture de course

Charger le lecteur audio

Afin de marquer le coup cette année pour les 50 ans de sa filiale sportive, BMW n'a pas fait les choses à moitié. Partenaire de Dorna Sports, à qui elle fournit des voitures de sécurité depuis 1999, la marque allemande a décidé d'adapter sa BMW M2 CS Racing en Safety Car pour la saison MotoGP 2022.

"Au cours de notre longue collaboration, BMW nous a toujours ravis avec de nouveaux points forts", a déclaré Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna Sports. "Avec une voiture de sécurité basée sur une vraie voiture de course, BMW s'affirme à nouveau comme une référence cette année. Le Safety Car issu de la BMW M2 CS Racing montre à quel point BMW est profondément ancré dans le sport automobile et à quel point ils mettent [cette] passion au service de notre partenariat."

C'est la première fois qu'une voiture de course évoluera en tant que voiture de sécurité dans le championnat, et c'est justement son atout selon Franciscus van Meel, le PDG de BMW M GmbH : "En tant que véritable voiture de course, elle est parfaitement adaptée pour être une voiture de sécurité et mener le peloton du MotoGP lors des courses."

Titrée dans de nombreuses disciplines mondiales et nationales, la BMW M2 CS Racing a subi peu de modifications en ce sens avec seulement un ajout de barres lumineuses et de feux avant. Elle conserve en effet son importante puissance, qui lui permet de monter jusqu'à 450 chevaux selon la version. Elle dispose également d'un toit en carbone, d'aides à la conduite spécifiques au sport automobile comme l'ABS et le DSC, d'un différentiel à glissement limité avec précharge et refroidissement séparés, ainsi que des arbres de transmission spécialement conçus par le constructeur.

En plus de la BMW M2 CS Racing, BMW fournira cinq voitures et deux motos de sécurité ainsi qu'une BMW i4 M50 entièrement électrique pour la Coupe du Monde MotoE. Celle-ci n'entrera en piste que le 1er mai prochain à Jerez, pour le premier Grand Prix de la catégorie, tandis que toutes les autres seront prêtes à rouler dès le 6 mars au Qatar.

Lire aussi : Des travaux ont débuté pour améliorer Mandalika avant le GP