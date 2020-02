Savadori nommé pilote d'essais Aprilia

Aprilia Racing a nommé Lorenzo Savadori au poste de pilote d'essais MotoGP, avec pour mission de développer la nouvelle RS-GP, une machine transfigurée et qui lors des premiers essais de l'année a donné des signaux prometteurs. Le constructeur italien ne précise pas si Savadori remplace dans ce rôle Bradley Smith ou s'il vient renforcer le team test aux côtés de l'Anglais, toutefois il est impossible de ne pas voir dans cette nomination une réaction de l'équipe face à l'indisponibilité actuelle de son titulaire Andrea Iannone.

Sous le coup d'une suspension pour dopage, le pilote italien est actuellement remplacé par Smith, qui a pris part à sa place aux essais de pré-saison de Sepang il y a deux semaines et qui participe à nouveau à ceux qui se déroulent actuellement à Losail. Aprilia se prépare également à faire appel à l'Anglais pour le premier Grand Prix de la saison, et alors qu'aucun verdict n'a pour l'heure été rendu après l'audience qui s'est tenue auprès de la Cour disciplinaire internationale sur le cas de Iannone en début de mois, il est impossible de savoir combien de temps devra durer cet intérim.

Titré en Superstock 1000 avec Aprilia en 2015, Lorenzo Savadori a pris part aux tests de Sepang avec l'équipe MotoGP. "Les bons résultats de ces essais et le gros travail de développement qui attend la nouvelle moto ont été les clés de la décision d'Aprilia Racing et de Lorenzo lui-même afin d'entamer cette collaboration", explique aujourd'hui l'équipe. Le pilote italien va par ailleurs être engagé par Aprilia dans le championnat italien, au guidon d'une RSV4 1100 Factory alignée par l'équipe Nuova M2 Racing avec laquelle il a déjà couru.

"Je suis vraiment très heureux de continuer à courir pour Aprilia Racing. Le rôle de pilote d'essais MotoGP me permet de me rapprocher de la catégorie qui représente la plus haute expression de la moto mondiale et je suis honoré et fier de faire partie de ce projet", commente Lorenzo Savadori. "Je souhaite remercier l'ensemble d'Aprilia Racing et toutes les personnes qui ont rendu cette opportunité possible. Désormais j'ai hâte de commencer ! La saison du championnat italien sera elle aussi de très haut niveau et avec Nuova M2 Racing nous allons travailler fort et avec passion afin de mener la nouvelle RSV4 1100 Factory au sommet."

