Savadori prolonge pour un rôle "plus exigeant" chez Aprilia

Charger le lecteur audio

Lorenzo Savadori va continuer son travail de pilote d'essais chez Aprilia en 2023. Le constructeur a en effet décidé de lui accorder à nouveau sa confiance pour une quatrième saison consécutive, mais une première année sans concessions décisive.

En effet, grâce aux performances d'Aleix Espargaró mais également de Maverick Viñales, la marque de Noale a perdu les concessions octroyées jusqu'à présent par le MotoGP aux constructeurs nouvellement arrivés dans le championnat. Censées les aider à parvenir aux avant-postes, celles-ci incluaient de nombreux avantages, aussi bien au niveau des essais privés que du règlement technique. Elles sont néanmoins perdues lorsqu'un certain nombre de podiums et de victoires sont obtenus, ce qui a été le cas pour Aprilia cette année.

La firme italienne devra donc parvenir à gérer cette grande première depuis qu'ils ont rejoint le Championnat du monde en 2015 et auront fort à faire avec l'équipe officielle mais également un premier team satellite formé par RNF. Aleix Espargaró et Maverick Viñales ne pouvant plus prendre part aux essais privés ni au Shakedown de Sepang, Aprilia ne pourra désormais plus compter que sur Lorenzo Savadori.

Ce dernier voit ainsi son rôle gagner en importance et devenir "plus exigeant" selon les termes d'Aprilia, et son expérience de trois années au guidon de la RS-GP se révèlera décisive à l'heure de mener l'intégralité du programme de développement qui inclut les essais privés. Il participera également à plusieurs wild-cards au cours de la saison 2023.

"Je suis très content de prolonger avec Aprilia, avec qui je collabore depuis 2015. Je suis particulièrement satisfait du niveau atteint par la RS-GP et d'avoir contribué à cette croissance, en permettant à la marque de se battre pour le titre mondial. En plus de mon rôle d'essayeur, je suis toujours envieux de participer à autant de courses que possible, avec l'espoir de disputer à nouveau une saison complète", a-t-il déclaré.

Le Champion de Superbike Italien se voit enfin confier le développement de la RSV4 Xtrenta, édition limitée de la version sportive de l'Aprilia.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud