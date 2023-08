Savadori prolonge dans son rôle d'essayeur pour Aprilia

Lorenzo Savadori va continuer à développer l'Aprilia en 2024. Après avoir signé son précédent contrat au mois d'octobre, le pilote italien est cette fois confirmé dès l'été à l'occasion du Grand Prix d'Autriche, où il est engagé en wild-card pour la troisième fois de l'année, en plus d'une participation au Grand Prix de France chez RNF en remplacement de Miguel Oliveira.

"Aprilia Racing est devenu une deuxième famille pour moi : nous sommes ensemble depuis 2015 et je suis très heureux de poursuivre cette merveilleuse collaboration", déclare Savadori. "Le travail que nous faisons avec tous les membres de l'équipe d'essais me rend heureux et c'est une source de fierté pour moi de contribuer à mener les Aprilia au sommet du MotoGP, comme à Silverstone, où trois RS-GP se sont battues pour la victoire."

"Le MotoGP est hyper compétitif aujourd'hui et il faut faire avancer chaque petit détail dans le développement, et c'est aussi pour cette raison que le rôle du pilote d'essais est devenu de plus en plus crucial."

Lorenzo Savadori est lié à Aprilia depuis 2015, saison qui l'a vu être titré en Superstock 1000 avec une machine de la marque. Il a par la suite piloté des Aprilia en WorldSBK, avec plusieurs quatrièmes places à la clé, et a été titré dans le championnat italien de Superbike en 2020.

Savadori a intégré le projet MotoGP en 2019 pour des tests et a été titularisé l'année suivante quand Bradley Smith a perdu sa place. Remplacé par Maverick Viñales à fin de l'été 2021, il a repris son rôle de pilote d'essais depuis, sans rouler dans une autre catégorie, ce qui fait naître une certaine frustration chez lui.

"Je suis reconnaissant envers Aprilia pour la confiance placée en moi dans un rôle si délicat, même si le rêve de tout pilote reste clairement de reprendre la compétition à plein temps, de pouvoir montrer son potentiel."

Aprilia a confirmé que Savadori sera encore engagé en wild-card à trois reprises en 2024, le maximum prévu par le règlement.