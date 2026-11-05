MotoGP GP du Qatar

Comment Marc Márquez peut être sacré champion du monde au Qatar

Marc Márquez aura une première occasion de remporter son 10e titre mondial et son huitième dans la catégorie reine dimanche prochain au Qatar.

Germán Garcia Casanova

Publié: 5 nov. 2026, 09:20

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Photo de : MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

En mai dernier, même l'entourage de Marc Márquez n'aurait pas imaginé qu'il serait en lice pour décrocher son 10e titre mondial cinq mois plus tard. À l'époque, après s'être blessé au pied au Mans et avoir avancé son opération à l'épaule droite, qui le faisait souffrir depuis plusieurs mois, l'Espagnol semblait confronté à une tâche particulièrement difficile.

À l'issue du Grand Prix d'Italie, il comptait 102 points de retard sur Marco Bezzecchi, alors leader du championnat. Aujourd'hui, il arrive au Qatar avec une avance confortable au classement, et une première balle de match cette saison.

Depuis le Mugello, Márquez a disputé 12 Grands Prix et en a remporté sept. Il a également signé cinq week-ends parfaits, en empochant le maximum de points lors du sprint et de la course principale.

Sa domination a mis Aprilia et ses pilotes en difficulté. Alors que Bezzecchi perdait du terrain au milieu de la saison, seul Jorge Martín a été en mesure de suivre le rythme de Márquez, jusqu'à ce que le pilote Ducati le pousse dans ses derniers retranchements lors du sprint du Grand Prix d'Australie. Martín a chuté durant cette course, se blessant et se retrouvant contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix de Malaisie.

Après sa dernière victoire, Márquez compte 44 points d'avance sur Martín (355 points) et 67 sur Bezzecchi (332 points), à trois manches de la fin de la saison (Qatar, Portugal et Valence). Un total de 111 points reste à distribuer.

L'Espagnol est désormais en position idéale pour décrocher son 10e titre mondial, son huitième en MotoGP, même s'il refuse de considérer la victoire comme acquise.

De quoi Márquez a-t-il besoin pour être titré au Qatar ?

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Avec 399 points au compteur, Márquez doit marquer 30 points de plus que Martín (355) et huit de plus que Bezzecchi (332) pour décrocher le titre dès le Grand Prix du Qatar.

L'Italien est le plus facile des deux à éliminer de la course au titre. Même si Bezzecchi termine deuxième du sprint et du Grand Prix, Márquez serait sacré devant lui en remportant les deux courses. Avec 37 points inscrits sur le week-end, il disposerait alors d'une avance de huit unités dans leur confrontation directe au classement.

La situation est plus complexe face à Martín, car l'issue ne dépend plus uniquement de Márquez. L'Espagnol doit creuser un écart de 30 points sur son compatriote, qui n'aurait besoin que de huit points sur l'ensemble du week-end qatari pour prolonger la lutte pour le titre.

Martín s'est toutefois blessé à la main droite en Australie et n'a pas été en mesure de participer au Grand Prix de Malaisie. S'il est attendu à Doha pour le Grand Prix du Qatar, son état physique reste incertain. Sa condition pourrait donc jouer un rôle déterminant dans la possibilité pour Márquez de célébrer son 10e titre mondial.

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