Schwantz voit en Martín la bonne personne pour faire gagner Aprilia

Fidèle visiteur du paddock MotoGP et observateur des Grands Prix, trois décennies après la période la plus faste de sa propre carrière, Kevin Schwantz voit dans l'arrivée prochaine de Jorge Martín chez Aprilia une vraie chance à saisir pour le constructeur. L'Espagnol n'a plus qu'un mois à faire au guidon de la Ducati avant de découvrir la RS-GP le 19 novembre prochain, lors du premier test de l'intersaison. On ignore pour le moment s'il arrivera avec le #1 de champion du monde à apposer sur la moto, mais Schwantz ne doute pas qu'il apportera quoi qu'il arrive un nouveau souffle et un gros potentiel.

"Je pense qu'Aprilia a fait du super boulot [en mettant] Martín sur la moto", observe l'Américain. Interrogé par le site officiel du MotoGP, il se veut rassurant sur le renouvellement total de line-up auquel va se confronter Aprilia avec le départ d'Aleix Espargaró et de Maverick Viñales.

"Aleix a fait du bon travail, il a bien développée [la moto], Maverick aussi. Quand elle est au point, c'est la meilleure moto en piste. On l'a vu au COTA cette année : l'Aprilia était la moto qui dominait, et ce pratiquement depuis la première séance d'essais", pointe Schwantz en évoquant la victoire décrochée par Viñales, mais qui n'a pour le moment pas connu de suite.

"Peut-être qu'avec le bon pilote… Je ne dis pas que Maverick n'est pas la bonne personne, mais avec quelqu'un comme Martín sur la moto, quelqu'un de peut-être un peu plus motivé, d'un tout petit peu plus rapide, ayant un peu plus envie de repousser ses limites, je pense qu'il n'y aura pas de limites pour Aprilia et il est évident qu'ils peuvent faire partie des candidats au titre", estime le champion du monde 1993.

De grosses attentes avec le duo Bagnaia-Márquez

Aux yeux de l'Américain, cependant, la concurrence sera nourrie la saison prochaine, avec deux autres transferts qui sortent du lot. D'abord, celui de Pedro Acosta qui, après son année de rookie, prend la direction de l'équipe d'usine KTM et entend profiter de la réorganisation qui s'opère en interne.

"Je pense que Pedro a le potentiel pour faire partie des candidats, c'est certain. Il est jeune, il est fougueux", décrit-il. "Je me retrouve beaucoup dans Pedro et je pense que s'il continue à mûrir et à être de plus en plus rapide, ses capacités de coureur en font un champion du monde, c'est certain."

Jorge Martín et Pedro Acosta font partie des pilotes que Kevin Schwantz a hâte de voir à l'œuvre en 2025. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Et puis, il y a la promotion qui n'a échappé à personne, celle de Marc Márquez qui va intégrer l'équipe officielle Ducati et disposer du matériel le plus abouti conçu par Borgo Panigale après une saison de transition déjà plus que convaincante. Aux côtés d'un Pecco Bagnaia double, voire triple champion du monde, l'Espagnol ne vient pas pour faire de la figuration.

"Il va y avoir une rivalité dans l'équipe, une concurrence. Bastianini a offert une bonne concurrence pour Bagnaia sur certaines pistes mais je pense que Márquez va le pousser tous les week-ends", anticipe Schwantz.

"Ce sera clairement une super équipe, c'est certain. En les ayant tous les deux dans le même stand, avec ces deux pilotes se montrant aussi rapides que possible et apportant leur contribution, cela va être intéressant. Je pense que cela va continuer à développer Ducati et leur avantage. Ils auront encore des motos satellites aussi, mais la concurrence entre Marc et Pecco va clairement continuer la saison prochaine et ce sera intéressant."