Séisme au Mugello : le circuit est intact et accueille des sinistrés

La zone du Mugello, au centre de l'Italie, a été touchée par un séisme de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter dans la nuit de dimanche à lundi. Le tremblement de terre qui s'est déclenché en pleine nuit a connu des dizaines de secousses, dont la plus forte d'entre elles a eu pour épicentre Scarperia e San Piero, la commune sur laquelle se trouve le circuit hôte du Grand Prix d'Italie de MotoGP, et a été ressenti jusque dans les villes de Pistoia et Florence, au sud de cette zone.

Alors que les dégâts les plus importants ont été enregistrés à Barberino del Mugello, à une vingtaine de kilomètres du circuit, les responsables des lieux ont fait savoir que la piste et ses infrastructures n'avaient pas été endommagés, d'après ce qu'ont montré les vérifications menées rapidement après les faits.

"Comme vous le savez pour beaucoup, de nombreuses secousses de tremblement de terre ont été enregistrées dans la nuit dans le Mugello, avec pour épicentre la commune de Scarperia e San Piero", ont expliqué les gérants du circuit dans un communiqué de presse. "Les vérifications effectuées sur la structure ont mis en évidence l'absence de tout problème."

Des bâtiments situés à proximité immédiate du circuit ont toutefois été endommagés, provoquant 600 évacuations dans une zone rouge délimitée autour de Barberino del Mugello. Le circuit du Mugello s'étant rapidement déclaré apte à accueillir des sinistrés, certains d'entre eux ont ainsi passé la nuit suivante dans ce lieu d'accueil d'urgence pour le moins inhabituel, dormant sur des lits de camp installés dans les stands.