Le "seul objectif" de Honda reste les victoires et les titres

Charger le lecteur audio

Après une cinquième place au Qatar, des sixièmes aux États-Unis et au Portugal et des forfaits dans les deux autres courses au programme cette année, Marc Márquez a décroché son meilleur résultat de l'année au GP d'Espagne. Le sextuple Champion du MotoGP s'est classé au quatrième rang au terme d'un long duel avec Aleix Espargaró, monté sur le podium, et Jack Miller, sur qui Márquez a fini par prendre l'avantage. Alberto Puig voit du positif dans ce résultat et dans le pilotage de Márquez.

"Ce n'était pas une mauvaise course", a confié le team manager de l'équipe Honda officielle dans une interview réalisée par le sponsor titre de cette dernière, Repsol. "Je pense que Marc Márquez a fait un très bon travail. Le week-end n'a pas été facile, on a eu un peu de mal mais Marc a été en mesure de décrocher un bon résultat après une course passionnante. C'est encourageant puisque ses sensations n'étaient pas très bonnes à Portimão. Il a très bien géré la situation durant toute la couse et il a fait un sauvetage, cela faisait un moment qu'il n'en avait pas fait."

Márquez a en effet évité une chute comme lui seul en a le secret dans le dernier virage, permettant à Aleix Espargaró de le doubler et à Jack Miller de passer devant lui, avant de reprendre l'avantage sur le pilote Ducati en fin d'épreuve. Puig a résumé la séquence du dernier virage en un mot : "Effrayante ! Ce n'était pas agréable à vivre. Mais au final, il n'y a pas eu de chute, c'était spectaculaire à voir mais c'était mieux de ne pas la regarder."

La quatrième place finale de Marc Márquez est encourageante mais pas totalement réjouissante pour Puig, qui aimerait revoir son pilote tout en haut de la hiérarchie : "Évidemment, l'objectif de Marc n'est pas de finir quatrième ou sixième, son objectif, et celui de Repsol Honda Team, est de gagner des courses et des titres. C'est le seul objectif."

"Nous travaillons pour corriger les éléments de la moto qui ne sont pas encore bons et ce processus est en cours", a précisé un dirigeant qui comptait sur le test organisé lundi pour identifier des pistes de progrès. Márquez a jugé ces essais encourageants, après avoir notamment évalué plusieurs pièces aérodynamiques, mais a estimé que le "point faible" de sa moto était toujours présent.