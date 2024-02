Shakedown avec 10 motos et "beaucoup de solutions aéro" pour Aprilia

Il l'avoue, c'est un peu "à contre-cœur" qu'il a mis de côté la recherche de performance et d'un bon chrono, mais Lorenzo Savadori a réalisé cette semaine un travail bien plus important. Unique pilote essayeur d'Aprilia en MotoGP, l'Italien a multiplié les tours, sautant d'une moto à l'autre, afin de préparer le terrain des quatre titulaires qui prendront le relais à partir de mardi.

C'est à lui que revenait la mission de faire rouler la RS-GP 2024, tout juste sortie des ateliers de Borgo Panigale affublée de ses nouveautés − certaines visibles, d'autres masquées malgré la curiosité des objectifs − et il ne s'est pas franchement ennuyé.

"Il s'agit de notre premier test avec la configuration de 2024", explique Lorenzo Savadori à GPOne. "Il y a beaucoup de travail. C'est bien, parce qu'on arrive toujours avec beaucoup de matériel à essayer. C'est le signe que le département course travaille beaucoup."

"Il y a beaucoup de solutions aéro nouvelles et il faut toutes les essayer", souligne l'Italien, qui précise à quel point les différences sont notables lorsqu'il pilote. On l'a notamment vu utiliser un dosseret de selle aux ailerons latéraux si fuselés que la RS-GP s'est déjà adjugé le surnom de "Batmobile", comparaison que Savadori semble valider. Et à ses yeux, Aprilia ne fait que poursuivre ses innovations dans un domaine que la marque maîtrise déjà : "C'est bien, parce que je crois qu'on a réussi à apporter des innovations importantes, par exemple en étant les premiers à apporter un carénage à effet de sol et des ailerons sur les fourches."

"Les progrès sont là, c'est évident", ajoute le testeur Aprilia, qui assure qu'il y a "un domaine bien précis" dans lequel les améliorations de la moto 2024 sont plus notable, mais sans qu'il puisse pour le moment le dévoiler. Il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus, tant concernant le potentiel de cette nouvelle RS-GP que la hiérarchie globale qui va se dessiner sur la grille.

"À mon avis, on verra les vraies valeurs pendant le test officiel, parce qu'il y a certaines dynamiques qu'on ne peut pas encore comprendre. Je crois que sur ce test, on est les seuls à faire un véritable shakedown ; d'autres ont peut-être commencé ce test dans une autre optique, avec leurs propres besoins, donc je pense que le vrai potentiel des motos ne se verra qu'au test du 6 au 8."

Lorenzo Savadori a réalisé le shakedown de dix motos différentes. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Seul aux affaires pour Aprilia lors de ces trois jours de roulage, Lorenzo Savadori explique en effet avoir dédié son temps à ce que doit véritablement être cette séance, sorte de pré-test avant l'arrivée en piste des titulaires mardi.

"On réalise sur ce test un shakedown, j'utilise dix motos ; ce sont celles qu'utiliseront Aleix [Espargaró], Maverick [Viñales], Miguel [Oliveira] et Raúl [Fernández], avec leur ergonomie", explique-t-il. "On travaille donc sur la configuration de base pour fournir aux pilotes les motos dans les meilleures conditions possibles, qu'elles soient prêtes quand ils commenceront les tests officiels."

Ce travail préparatoire, il a dû l'effectuer sur les motos déjà paramétrées en fonction de l'ergonomie des pilotes de course, ce qui l'a obligé à quelques contorsions, lui qui est sensiblement plus grand que la plupart des titulaires Aprilia.

"Étant donné que je n'ai pas ici [de moto à] mon ergonomie, je ne peux pas aller chercher la performance", précise-t-il. "On fait donc faire à toutes les motos leurs premiers kilomètres de vie. Ça n'est pas vraiment un rodage ; ça, c'est fait à la base, au banc d'essais. Mais il faut analyser et voir si tout fonctionne. Sur une MotoGP, il y a énormément de choses à régler pour que tout fonctionne à la perfection. On fait ce genre de travail, et en plus de ça, on cherche aussi des solutions nouvelles, différentes, et on recueille beaucoup de données que les techniciens doivent analyser."

Avec 186 tours à son actif en trois jours, soit plus de 1000 km, Lorenzo Savadori a fait le job. Dès mardi, l'Aprilia 2024 sera confiée à Aleix Espargaró, Maverick Viñales et Miguel Oliveira. Raúl Fernández doit quant à lui débuter la saison avec le modèle précédent, le temps que Noale produise suffisamment de pièces pour mettre les quatre pilotes sur un pied d'égalité.