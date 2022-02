Shakedown, J1 - Fernández prend une large avance sur les autres rookies

Charger le lecteur audio

C'est officiellement l'heure de la reprise pour le MotoGP. Après deux mois de trêve hivernale, les bolides ont pu reprendre la piste pour entamer ce lundi le Shakedown du test de Sepang. Durant trois jours, le circuit malaisien est réservé aux pilotes d'essais, aux rookies de la nouvelle saison et aux pilotes d'Aprilia, seul constructeur bénéficiant encore des concessions réglementaires et donc d'une plus grande liberté dans ses essais.

S'il faudra attendre samedi et dimanche pour voir les autres pilotes se joindre à la fête, les cinq débutants de cette saison 2022 ont déjà attiré les regards aujourd'hui. Et parmi eux, la star semble déjà devoir être Raúl Fernández, auteur du meilleur temps du jour en 2'00"898. Bien que très éloigné des références de la piste (la pole record de Fabio Quartararo est 2"5 plus rapide), le pilote espagnol a brillé par sa régularité tout autant que l'avance affichée sur ses acolytes du jour.

Son coéquipier, Remy Gardner, pointe en effet à une seconde de ce chrono, alors qu'il reprend la piste deux semaines après s'être cassé le poignet dans un entraînement en motocross. Trois pilotes essayeurs se sont intercalés entre les deux sociétaires du team Tech3. On retrouve ensuite Marco Bezzecchi (VR46) et Darryn Binder (RNF) à la suite de l'Australien, puis Fabio Di Giannantonio au guidon de la Ducati du team Gresini et distancé de 1"698.

Les pilotes essayeurs sollicités par les différents constructeurs ont réalisé aujourd'hui un travail de l'ombre, mais on a tout de même pu observer l'échappement long de la Ducati GP22 testée par Michele Pirro. Travaillant notamment sur l'aéro, le pilote italien s'est partagé entre deux motos, tout comme Mika Kallio l'a fait pour le compte de KTM. Chez Aprilia, on a même vu Lorenzo Savadori au guidon de quatre RS-GP différentes, travaillant sur une nouvelle aéro, mais aussi un nouvel échappement et un bras oscillant en aluminium.

Sylvain Guintoli s'est montré le plus actif en piste, réalisant l'ensemble du travail de Suzuki sur cette journée. Chez Yamaha, en revanche, les deux pilotes essayeurs japonais – Kohta Nozane et Katsuyuki Nakasuga – se sont partagé les tâches, mais sans qu'il soit possible de les différencier dans les chronos. Ils seront rejoints mercredi par Cal Crutchlow, qui vient de prolonger son engagement avec le constructeur d'Iwata.

À noter que Dani Pedrosa, dont le rôle doit s'enrichir cette année, était bien présent aujourd'hui pour le compte de KTM mais qu'il n'apparaît pas dans le tableau des chronos.

Honda est la seule marque qui manquait à l'appel aujourd'hui. La RC213V de Stefan Bradl n'est en effet pas arrivée à temps depuis Jerez, où le pilote allemand réalisait un shakedown privé vendredi. Il devrait pouvoir prendre la piste mardi. On attend également en piste Maverick Viñales pour le compte d'Aprilia, avant Aleix Espargaró mercredi.

Shakedown test - Jour 1

Pos. Pilote Moto Temps Tours 1 Raúl Fernández KTM 2'00"898 46 2 Michele Pirro Ducati +0"144 59 3 Mika Kallio KTM +0"352 51 4 Lorenzo Savadori Aprilia +0"778 53 5 Remy Gardner KTM +0"954 42 6 Marco Bezzecchi Ducati +1"114 38 7 Darryn Binder Yamaha +1"249 51 8 Sylvain Guintoli Suzuki +1"283 66 9 Fabio Di Giannantonio Ducati +1"698 38 10 Yamaha Test 1 Yamaha +2"544 21 11 Yamaha Test 2 Yamaha +2"718 16