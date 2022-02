Shakedown, J3 - Les pilotes Aprilia dominent devant les rookies

Charger le lecteur audio

Le premier test de la saison 2022 a touché à sa fin sur le circuit de Sepang et va laisser place samedi et dimanche à la première session officielle en présence de tout le plateau MotoGP.

Au terme de ces trois jours d’essais réunissant les pilotes essayeurs, les rookies et les pilotes officiels Aprilia, ce sont sans surprise ces derniers qui terminent en haut du classement. Déjà en tête hier, Maverick Viñales a poursuivi sur sa lancée et amélioré son chrono de presque une seconde, juste devant son coéquipier Aleix Espargaró qui a rejoint la piste aujourd’hui pour la dernière journée.

Ils devancent Raúl Fernández, qui a repris sa place de meilleur rookie après l’avoir laissée pour seulement 85 millièmes à Marco Bezzecchi hier. L’Espagnol est celui qui a le plus roulé (avec Espargaró) avec 49 tours à son actif et a donc continué sur sa lancée après avoir expliqué vouloir faire beaucoup de kilomètres pour progresser. Bezzecchi n’est pas en reste non plus avec la quatrième place et 48 tours effectués.

Les deux hommes se sont révélés être les deux meilleurs débutants tout au long de ces trois jours, néanmoins Remy Gardner souffre toujours de son poignet et d’une légère perte de confiance liée à sa chute en motocross il y a deux semaines. Il termine tout de même en sixième position, juste derrière le pilote essayeur Ducati Michele Pirro. Darryn Binder termine neuvième, à plus d’une seconde de Fernández.

Fabio Di Giannantonio reste une fois encore le grand absent du jour. Attendu ce matin en piste après avoir manqué la journée d’hier en raison de maux d’estomac, le rookie italien a de nouveau été contraint au repos. Souffrant de déshydratation en raison d’une gastroentérite, il n’a pas été jugé suffisamment en forme pour "rouler en toute sécurité", a expliqué Michele Zasa, responsable de la Clinica Mobile.

Les pilotes d’essais ont pour leur part mené à bien les différents programmes prévus par leur constructeur respectif et seront rejoints par tous les pilotes officiels dès samedi.

Shakedown test - Jour 3

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Maverick Viñales Aprilia 1'58"942 45 2 Aleix Espargaró Aprilia +0"144 49 3 Raúl Fernández KTM +0"526 49 4 Marco Bezzecchi Ducati +0"769 48 5 Michele Pirro Ducati +0"863 58 6 Remy Gardner KTM +1"104 34 7 Stefan Bradl Honda +1"507 44 8 Sylvain Guintoli Suzuki +1"549 27 9 Darryn Binder Yamaha +1"986 43 10 Mika Kallio KTM +2"132 44 11 Yamaha Test 1 Yamaha +2"877 15 12 Yamaha Test 2 Yamaha +3"315 9 13 Takuya Tsuda Suzuki +3"719 53