Freddie Spencer quitte son rôle de commissaire, Simon Crafar le remplace

Le MotoGP va voir un changement de taille s'opérer parmi ses commissaires : Freddie Spencer va quitter son rôle de président du panel de la FIM, remplacé par un autre ancien pilote, Simon Crafar. L'Américain ayant décidé de quitter son poste à la fin de l'année, le Néo-Zélandais mettra un terme à son activité de commentateur pour mettre dès 2025 son expérience à l'épreuve d'un rôle vivement critiqué ces dernières années.

Freddie Spencer, triple Champion du monde dans les années 1980, avait pris ses fonctions en 2019. Il a à maintes reprises essuyé les critiques des pilotes, ceux-ci pointant souvent des décisions manquant de constance ou de bien-fondé et l'en jugeant responsable. À maintes reprises, certains pilotes ont jugé le panel dépassé ou opposé au dialogue.

"Ce fut un plaisir d'avoir été le premier président du panel, et d'avoir travaillé à la mise en place des personnes et des procédures incroyables que nous avons maintenant", déclare Freddie Spencer. "Lorsque l'on m'a demandé d'être président, j'ai accepté car je voulais contribuer au championnat et je suis fier de mon mandat. J'ai très envie de participer à des projets passionnants à l'avenir et je sais que l'équipe sera entre de bonnes mains avec Simon."

Simon Crafar, ici aux côtés de Jack Appleyard dans son rôle de commentateur. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le président du panel de commissaires de la FIM opérant en MotoGP est nommé par l'IRTA (l'association des équipes) et sa nomination est approuvée par le bureau permanent. Simon Crafar a donc été choisi pour prendre le relais. Il opèrera auprès de deux autres commissaires nommés par la FIM et également approuvés par le bureau permanent, en l'occurrence Andrés Somolinos et Tamara Matko.

"Je suis vraiment impatient de relever ce nouveau défi", commente Simon Crafar, 55 ans, qui compte à son palmarès une victoire au GP de Grande-Bretagne 500cc de 1998, acquise au cœur de trois saisons passées en Grand Prix. Après des débuts en motocross, il a aussi beaucoup couru en Superbike, des années 1990 jusqu'au début des années 2000.

"Je n'ai pas pris à la légère la décision de faire ce changement et d'accepter cette nomination, car cela signifie quitter un rôle que j'ai beaucoup apprécié, mais après sept ans de commentaires en MotoGP, je suis prêt pour quelque chose de nouveau. J'aborderai ce nouveau poste en mettant à profit mon expérience sur la moto et en dehors en tant que pilote, technicien, coach et journaliste, mais surtout avec mon amour pour notre sport et mon respect pour ses concurrents. Je me sens honoré de me voir confier cette responsabilité et d'avoir été désigné pour ce rôle."